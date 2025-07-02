Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye otomotiv pazarında SUV modeller 2025 yılının ilk yarısında satışların yaklaşık yüzde 63'ünü oluşturdu. Ocak-Haziran döneminde toplam 306.286 adet SUV satışı gerçekleşti. Haziran ayında ise 63.164 adet SUV modeli satıldı. İşte en çok satan SUV modeller ve markalar:

2025'in ilk yarısında en çok SUV satan markalar🚗 Sıra Marka Adet 1. Volkswagen 30.007 2. Peugeot 28.755 3. BYD 21.840 4. Toyota 19.253 5. Hyundai 17.855 6. Togg 17.101 7. Chery 15.346 8. Fiat 12.966 9. Kia 12.407 10. Tesla 12.320

Tabloda görüldüğü üzere SUV segmentinde Volkswagen'in üstünlüğü söz konusu. Ürün gamında birçok SUV/crossover barındıran bir başka marka Peugeot ise rakibini yakından takip ediyor. Çinli marka BYD ile ilk üç sıranın tamamlandığı listede Togg altıncı, Tesla ise onuncu sırada yer alıyor.

2025'in ilk yarısında en çok satılan SUV modeller💸 Sıra Marka Adet 1. BYD Seal U 18.292 2. Togg T10X 17.101 3. Fiat Egea Cross 12.822 4. Tesla Model Y 12.320 5. Peugeot 2008 12.060 6. Toyota C-HR 12.207 7. Volkswagen T-Roc 10.182 8. Dacia Sandero Stepway 9.867 9. Peugeot 3008 8.553 10. Nissan Qashqai 8.5

2025 Mitsubishi Grandis tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 sa. önce eklendi

Model bazındaki satışlarda ise teslimatlara başlamasıyla birlikte Togg ve Tesla arasındaki rekabetin yeniden kızışacağının sinyallerini alıyoruz. BYD Seal U ise şimdilik lider ancak elektrikli versiyonunun %40 dilime sıçramasıyla birlikte satışlarda kan kaybedebilir.

Haziran ayında en çok satılan SUV modeller⭐ Sıra Model Adet 1. Tesla Model Y 7.235 2. Volkswagen T-Roc 5.037 3. BYD Seal U 4.382 4. Togg T10X 3.098 5. Fiat Egea Cross 2.402 6. Peugeot 2008 1.819 7. Opel Frontera 1.749 8. Nissan Qashqai 1.682 9. Toyota C-HR 1.564 10. Peugeot 408 1.436

Haziran ayındaki verilere göre Tesla Model Y lider konumdayken Volkswagen T-Roc'un başarısı dikkat çekici. Opel Frontera ise listeye yedinci sıradan giriş yapmış durumda. Ek gümrük vergisi nedeniyle popülerliğini kaybeden Chery modelleri ise artık ilk 10'da yer almıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2025'in ilk yarısında en çok satılan SUV modeller

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: