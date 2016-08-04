SEO ve Girişimcilik seminerine davetlisiniz

Haber Müdürü
Dijital pazarlamanın en verimli kanallarından biri olan SEO çalışmalarıyla ilgili, girişimlerinizin daha fazla insana ulaşmasını sağlayacak bilgileri ve sıfırdan zirveye bir girişimin hikayesiyle kendinize yol haritası belirlemek için önemli bir deneyimi öğrenme fırsatı bulacaksınız.
Siz de bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz, 16 Ağustos Salı günü saat 18.20’de İTÜ ARI Teknokent ARI 3 Binası İTÜ Çekirdek Açık Ofisi’nde Webtures Kurucusu Kaan Gülten’in “SEO ve Girişimler” hakkındaki etkinliğine ücretsiz katılabilirsiniz.
Etkinlik detaylarına ulaşmak ve kayıt formunu doldurmak içib http://www.itucekirdek.com/tr/girisimcilik-seminerleri/seo-ve-girisimcilik bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.
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işe gelmişken bir seminer verelim formatında olmuş !
katılımcılar için yorucu bir iş günü sonrası
ayriyetten istanbul trafiğine tekrar girmek
hafta içi ve saat konusu ;
pekte verimli bir toplantı olamayacağı
daha verimli bir toplantı için
özellikle hafta-sonu için bir organizasyon yapılsa daha güzel olur !
Evet çeyrek altın
özellikle seo dediğimiz iş tamamen bir teori üretmeye dayalı bir felsefe sistemi işidir !
çünkü google neyi nasıl yaptığını yani ticari meslek sırrını asla anlatmaz ve tam açıklamaz !
ve her kim seo sertifikası veriyor ise bu tamamen yalan dır ve hikayedir !
seo toplantıları ve organizasyonları sadece ;
seo işine adam gibi kafa yormuş birisiyseniz
seo konusunda aynı sizin kadar kafa yoran
mesleki muhataplarınızı bulabilirsiniz !
ve seo konusunda karşılıklı tecrübe artırırsınız !
teknik olarak açık öğretimde okumak daha kolay olsa da
genelde herkes örgün eğitimdeki okulları tercih ederler !
çünkü bunun nedeni insan insanla çevre kurar ve iş yapar !
eğer başvurum kabul edilir ise ;
zaten bildiklerimi dinlemek için değilde
bilmediğimizi bilen insanlarla karşılıklı bilgi paylaşımı
ve iş network ağlarımızı geliştirmek için orada olacağız !
burasının sadece seo uzmanlığı üzerine
bir cafe olduğunu düşünmek en doğrusu !