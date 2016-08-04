Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SEO ve Girişimcilik seminerine davetlisiniz

SEO çalışmaları ile ilgili olarak alanındaki önemli isimlerden sunumlar izlemek ve sıfırdan zirveye ulaşan girişimcilik hikayelerini dinlemek için SEO ve Girişimcilik seminerine davetlisiniz.
2 yıl
4,5b
1
10
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

SEO ve Girişimcilik seminerine davetlisiniz
Tam Boyutta Gör

Dijital pazarlamanın en verimli kanallarından biri olan SEO çalışmalarıyla ilgili, girişimlerinizin daha fazla insana ulaşmasını sağlayacak bilgileri ve sıfırdan zirveye bir girişimin hikayesiyle kendinize yol haritası belirlemek için önemli bir deneyimi öğrenme fırsatı bulacaksınız.

Siz de bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz, 16 Ağustos Salı günü saat 18.20’de İTÜ ARI Teknokent ARI 3 Binası İTÜ Çekirdek Açık Ofisi’nde Webtures Kurucusu Kaan Gülten’in “SEO ve Girişimler” hakkındaki etkinliğine ücretsiz katılabilirsiniz.

Etkinlik detaylarına ulaşmak ve kayıt formunu doldurmak içib http://www.itucekirdek.com/tr/girisimcilik-seminerleri/seo-ve-girisimcilik bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
espobilisim 1 ay
Tamda araştırdığım bir konuydu :) Bu yıl planladığınız tarih var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ariflevent 4 ay
sosyal ağlara bağlantılarım tamam, yoast seo ya göre de hazırladım, daha neler yapabilirim konusunda tavsiyelerinize ihtiyacım var, lütfen..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ariflevent 4 ay
Pardon :) tabi web sitem karasusatilikyazliklar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ariflevent 4 ay
Sayın SEO uzmanı arkadaşlar, kendimce hazırladığım web siteme ne gibi tavsiyeleriniz olur, eksikleri gedikleri neler, yardımcı olursanız sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
toplantı günü ve saati sanki ; normal çalışma sonrası
işe gelmişken bir seminer verelim formatında olmuş !

katılımcılar için yorucu bir iş günü sonrası
ayriyetten istanbul trafiğine tekrar girmek
hafta içi ve saat konusu ;
pekte verimli bir toplantı olamayacağı
daha verimli bir toplantı için
özellikle hafta-sonu için bir organizasyon yapılsa daha güzel olur !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ForeverAlonee 2 yıl
Katılınca ne olacak madalyamı takacaksınız?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl ForeverAlonee
ForeverAlonee
Katılınca ne olacak madalyamı takacaksınız?

Evet çeyrek altın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl ForeverAlonee
ForeverAlonee

Katılınca ne olacak madalyamı takacaksınız?

özellikle seo dediğimiz iş tamamen bir teori üretmeye dayalı bir felsefe sistemi işidir !
çünkü google neyi nasıl yaptığını yani ticari meslek sırrını asla anlatmaz ve tam açıklamaz !
ve her kim seo sertifikası veriyor ise bu tamamen yalan dır ve hikayedir !

seo toplantıları ve organizasyonları sadece ;
seo işine adam gibi kafa yormuş birisiyseniz
seo konusunda aynı sizin kadar kafa yoran
mesleki muhataplarınızı bulabilirsiniz !
ve seo konusunda karşılıklı tecrübe artırırsınız !

teknik olarak açık öğretimde okumak daha kolay olsa da
genelde herkes örgün eğitimdeki okulları tercih ederler !
çünkü bunun nedeni insan insanla çevre kurar ve iş yapar !

eğer başvurum kabul edilir ise ;
zaten bildiklerimi dinlemek için değilde
bilmediğimizi bilen insanlarla karşılıklı bilgi paylaşımı
ve iş network ağlarımızı geliştirmek için orada olacağız !

burasının sadece seo uzmanlığı üzerine
bir cafe olduğunu düşünmek en doğrusu !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
seo benim göbek adım yaw :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4517 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
seo ve girişimcilik, webtures ve
4 etiket daha kaan gülten Diğer Internet Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl AMD Radeon RX 470 sahneye çıkıyor: İşte fiyatlar 2 yıl Türkiye nüfüsunun yarısı e-Devlet Kapısı’nı kullanıyor 2 yıl Amazon, kendi kargo uçak filosunu kuruyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7, ön siparişlerde görünmeye başladı 2 yıl iPhone 7′nin çalışır haldeki ilk videosu sızdırıldı 2 yıl Apple enerji satmak için gerekli olan izni aldı 2 yıl Amerika'da internetten indirilen içeriklerden de vergi alınacak 2 yıl "Sosyal ağda bomba yenilik" gibi abartı haberleri artık Facebook’ta görmeyeceksiniz 2 yıl MateDock: Huawei’den yenilikçi bir bağlantı aksesuarı 2 yıl Tüm istatistikleri alt üst eden Pokemon Go hakkında dudak uçuklatan rakamlar 2 yıl LG V20, 6 Eylül’de geliyor 2 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk’ten ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu'ya elveda zamanı 2 yıl BBC, Rio Olimpiyatları'ndan 360 derecelik videolar yayınlayacak 2 yıl Xiaomi Redmi 4 sızdırıldı 2 yıl Yenilikçi özellikleriyle Dropbox Paper, herkesin kullanımına açıldı 2 yıl Güncellenmiş Remix OS, Pixel C ve Nexus 9 için indirmeye sunuldu 2 yıl Samsung, Fiat’ın Marelli iştirakini satın alıyor 2 yıl Drone'lar balinaların hayatlarını kurtaracak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN SEO ve Girişimcilik seminerine davetlisiniz Sonraki Türk Savunma Sanayii Orta Doğu’da güçleniyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 inceleme videosu 2 yıl DJI dünyanın ilk drone parkını açıyor 2 yıl Facebook'un hayranlık uyandıran yeni laboratuvarı: Area 404 2 yıl Sosyal medyadan para kazananlara %15 vergi 2 yıl Apple Music'in Android uygulaması beta sürecinden çıktı 2 yıl Xiaomi Mi Notebook Air, global olarak satışa çıkacak ama gayri resmi 2 yıl Yeni nesil Samsung Edge telefonlarda LG izleri olacak 2 yıl “Galaxy Note 7, bugüne kadarki en çok satan Note cihazı olacak” 2 yıl ZTE yeni telefonu için kullanıcılardan fikir bekliyor 2 yıl Bu şirket 2017'de Ay'a gidiyor; Hedef: 16 katrilyon dolar değerindeki Ay madenleri 2 yıl Google Navigasyon İnceleme 2 yıl Tesla, Solar City firmasını bünyesine katıyor 2 yıl Windows 10 yıldönümü güncellemesi başladı 2 yıl Trafik sorununu ortadan kaldıracak sıra dışı otobüs yollara çıktı 2 yıl Renault ZOE Fransa elektrikli araç pazarının %38'ine sahip 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 güç tasarruf modu, ekran çözünürlüğünü düşürüyor 2 yıl 15 milyon Telegram kullanıcısının bilgileri çalındı 2 yıl Bitcoin'e hırsızlık şoku: Zarar milyar dolara ulaştı 2 yıl Dikkat Toplantıda Kamil Koç Çıkabilir! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim