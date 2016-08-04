SEO ve Girişimcilik seminerine davetlisiniz

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Dijital pazarlamanın en verimli kanallarından biri olan SEO çalışmalarıyla ilgili, girişimlerinizin daha fazla insana ulaşmasını sağlayacak bilgileri ve sıfırdan zirveye bir girişimin hikayesiyle kendinize yol haritası belirlemek için önemli bir deneyimi öğrenme fırsatı bulacaksınız.

Siz de bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz, 16 Ağustos Salı günü saat 18.20’de İTÜ ARI Teknokent ARI 3 Binası İTÜ Çekirdek Açık Ofisi’nde Webtures Kurucusu Kaan Gülten’in “SEO ve Girişimler” hakkındaki etkinliğine ücretsiz katılabilirsiniz.

Etkinlik detaylarına ulaşmak ve kayıt formunu doldurmak içib http://www.itucekirdek.com/tr/girisimcilik-seminerleri/seo-ve-girisimcilik bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.