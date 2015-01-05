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Samsung 850 EVO 1 Terabyte SSD video inceleme

4 yıl
35,1b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil V-NAND TLC NAND teknolojisinden istifade eden 850 EVO serisi SSD sürücülerinin 1 Terabyte ile en yüksek kapasiteli üyesini hem teknoloji olarak masaya yatırdık hem de performansını test ettik, iyi seyirler.
 

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DH Misafiri 3 yıl
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240-480-960GB Hafızalar ile satılıyor Türkiye.de. kazıkçı vatanda bile var:)
Far Cry4 oynarken okuma hızı 1600mb istiyordu full hd.de bende aldım.memnunum
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farazicosmos 4 yıl
ben özellikle erdi ve endere sormak istiyorum. ben bilgisayarımda mekanik harddisk kullanıyorum ve pili 2 2.5 saat aralığında gidiyor ssd ile artış olur mu bu sürede. ben 3 3.5 saatlere çıkmak istiyorum
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ali guler 4 yıl
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KASIMOGLU 4 yıl
karşılaştırma tablosundaki müzik ismi lütfen :D
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infom@n 4 yıl KASIMOGLU
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Artis Adı: Stellamara
Orijinal Parça Adı: Prituri Se Planinata
Videodaki Remix Parça Adı: Prituri Se Planinata (NiT GriT Remix)

Keyif için :)


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ma95 4 yıl
Rekabet her zaman son kullanıcı için iyidir.Dua edelim de Samsung arayı açmasın
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infom@n 4 yıl
840 evo 120GB sahibiyim. Çok hor kullanarak ayda 750GB veri yazıyorum. Diskin ömrü 40TB tahminen bana 55 ay yani 4,5 yıl gidecek :) O kadar süre HDD bile dayanmıyor :P
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ø 4 yıl
Samsung SSD olayında aldı götürdü.
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infom@n 4 yıl
840 evo'dan aman aman bir fark yok ama fiyat 840 evoya çok yakın olduğu için yeni olanı yani 850yi seçin bence
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FaLCoN^ 4 yıl
Bize gelmez.
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Killanici_Adi 4 yıl
bu sitede daha iyileri olan

EVO DC
bilendenal.com/...

PRO var
bilendenal.com/...

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kayamtky 4 yıl
Videonun tarihi 1 ocak 2100 olarak gözüküyor.
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emngozcu 4 yıl
Rezerve
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