Samsung 850 EVO 1 Terabyte SSD video inceleme

Samsung'un yeni nesil V-NAND TLC NAND teknolojisinden istifade eden 850 EVO serisi SSD sürücülerinin 1 Terabyte ile en yüksek kapasiteli üyesini hem teknoloji olarak masaya yatırdık hem de performansını test ettik, iyi seyirler.

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