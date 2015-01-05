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Samsung 850 EVO 1 Terabyte SSD video inceleme
4 yıl
35,1b
1
HDD / SSD
96
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil V-NAND TLC NAND teknolojisinden istifade eden 850 EVO serisi SSD sürücülerinin 1 Terabyte ile en yüksek kapasiteli üyesini hem teknoloji olarak masaya yatırdık hem de performansını test ettik, iyi seyirler.
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DH Misafiri
3 yıl
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En iyi Sata Vector150 serisi Ocz.dir 5 yıl garanti ve 2.6milyon saat ekstrası
PCI Express 2.0 veya 3.0 kullanın oyun ne kadar hızlıymış anlayın
OCZ Revodrive 3500 PCI Ekspress 2.0 x8(8 kanaldan veri transferi sağlar)
1800 MB/s Sıralı Okur ve 1700 MB/s Sıralı yazar. 140,000 IOPS 4KB yazar
240-480-960GB Hafızalar ile satılıyor Türkiye.de. kazıkçı vatanda bile var:)
Far Cry4 oynarken okuma hızı 1600mb istiyordu full hd.de bende aldım.memnunum
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farazicosmos
4 yıl
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ben özellikle erdi ve endere sormak istiyorum. ben bilgisayarımda mekanik harddisk kullanıyorum ve pili 2 2.5 saat aralığında gidiyor ssd ile artış olur mu bu sürede. ben 3 3.5 saatlere çıkmak istiyorum
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ali guler
4 yıl
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€
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KASIMOGLU
4 yıl
editörün seçimi
karşılaştırma tablosundaki müzik ismi lütfen :D
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infom@n
4 yıl
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KASIMOGLU
Artis Adı: Stellamara
Orijinal Parça Adı: Prituri Se Planinata
Videodaki Remix Parça Adı: Prituri Se Planinata (NiT GriT Remix)
Keyif için :)
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ma95
4 yıl
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Rekabet her zaman son kullanıcı için iyidir.Dua edelim de Samsung arayı açmasın
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infom@n
4 yıl
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840 evo 120GB sahibiyim. Çok hor kullanarak ayda 750GB veri yazıyorum. Diskin ömrü 40TB tahminen bana 55 ay yani 4,5 yıl gidecek :) O kadar süre HDD bile dayanmıyor :P
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ø
4 yıl
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Samsung SSD olayında aldı götürdü.
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infom@n
4 yıl
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840 evo'dan aman aman bir fark yok ama fiyat 840 evoya çok yakın olduğu için yeni olanı yani 850yi seçin bence
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FaLCoN^
4 yıl
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Bize gelmez.
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Killanici_Adi
4 yıl
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bu sitede daha iyileri olan
EVO DC
bilendenal.com/...
PRO var
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kayamtky
4 yıl
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Videonun tarihi 1 ocak 2100 olarak gözüküyor.
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emngozcu
4 yıl
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Rezerve
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PCI Express 2.0 veya 3.0 kullanın oyun ne kadar hızlıymış anlayın
OCZ Revodrive 3500 PCI Ekspress 2.0 x8(8 kanaldan veri transferi sağlar)
1800 MB/s Sıralı Okur ve 1700 MB/s Sıralı yazar. 140,000 IOPS 4KB yazar
240-480-960GB Hafızalar ile satılıyor Türkiye.de. kazıkçı vatanda bile var:)
Far Cry4 oynarken okuma hızı 1600mb istiyordu full hd.de bende aldım.memnunum
Artis Adı: Stellamara
Orijinal Parça Adı: Prituri Se Planinata
Videodaki Remix Parça Adı: Prituri Se Planinata (NiT GriT Remix)
Keyif için :)
EVO DC
bilendenal.com/...
PRO var
bilendenal.com/...