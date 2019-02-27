Samsung Galaxy A50 detaylı ön inceleme

Samsung'un akıllı telefon dünyasındaki model stratejisi değişmeye başladı. Bu videomuzda şirketin yeni tanıttığı Galaxy A50'yi mercek altına alıyoruz. Ekrandan parmakizi okuma ve diğer tüm detaylar.

Samsung orta sınıf için geliştirdiği yeni akıllı telefon modeli Galaxy A50'yi tanıttı. Bana göre Galaxy A serisinin şu ana kadar ki en iddialı modeli olan Galaxy A50, ekrandan parmakizi okuma özelliğine de sahip. Tüm detayları bu videoda anlattık.