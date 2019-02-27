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Samsung Galaxy A50 detaylı ön inceleme

2 ay
9,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un akıllı telefon dünyasındaki model stratejisi değişmeye başladı. Bu videomuzda şirketin yeni tanıttığı Galaxy A50'yi mercek altına alıyoruz. Ekrandan parmakizi okuma ve diğer tüm detaylar.
Samsung orta sınıf için geliştirdiği yeni akıllı telefon modeli Galaxy A50'yi tanıttı. Bana göre Galaxy A serisinin şu ana kadar ki en iddialı modeli olan Galaxy A50, ekrandan parmakizi okuma özelliğine de sahip. Tüm detayları bu videoda anlattık. 

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TearsForFears 2 ay en beğenilen
Mali g72mp3 yetersiz kalmış. Kamerada ois yok. Nokia 8.1 de oisli kamera ve snapdragon 710 vardı fakat o cihazında başka eksikleri vardı. Bu telefonda belki kameradaki ois eksi sayılmayabilir orta segment olduğu için fakat gpu yeni çıkacak oyunlara yetmeyecektir. Birde telefonlara lütfen real racing, modern combat gibi dandik oyunları kurmaktan vazgeçin. Kaç sene önce çıkan oyunlar onlar. Kur fortnite ı pubg yi bakalım. Snapdragon 660 mesela fortnite kaldırmıyor apex legendside kaldırmayacaktır diye tahmin ediyorum. Bu saatten sonra 350-400 euro verip snapdragon 710 altı almak kazıklanmaktan başka bir şey değil. Telefonun 350 euro olacağı söyleniyor ki bu fiyatının 2500 ü geçeceğini gösteriyor. Çünkü 200 euroluk m20 1800 liradan geldi. 2800 e zenfone 5z, 3000 e galaxy s8 var. Adamlar kasaya glastik demiş ama be leğen plastiği diyorum. Tr ye gelmesini istediğim bir telefon ama çıkış fiyatıyla alınmaz.
Mali g72mp3 yetersiz kalmış. Kamerada ois yok. Nokia 8.1 de oisli kamera ve snapdragon 710 vardı fakat o cihazında başka eksikleri vardı. Bu telefonda belki ka...
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Hayalbagimlisi 1 ay yeni yorumcu
Şu telefon 2500 lira civarı nette ve bence gayet iyi . Bazıları 1000 lira aşağısı olsa alınırdı demiş abi marul maydanoz mu alıyosun . Biber bile 20 tl olmuş telefonun fiyatı da özellikleri de s10 un yavrusu oluşu da telefonu alınası yapıyor . Fiyat da güzel samsung a göre . Benim de almayı düşündüğüm bir telefon .
Şu telefon 2500 lira civarı nette ve bence gayet iyi . Bazıları 1000 lira aşağısı olsa alınırdı demiş abi marul maydanoz mu alıyosun . Biber bile 20 tl olmuş t...
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Hayalbagimlisi 1 ay yeni yorumcu
Şu telefon 2500 lira civarı nette ve bence gayet iyi . Bazıları 1000 lira aşağısı olsa alınırdı demiş abi marul maydanoz mu alıyosun . Biber bile 20 tl olmuş telefonun fiyatı da özellikleri de s10 un yavrusu oluşu da telefonu alınası yapıyor . Fiyat da güzel samsung a göre . Benim de almayı düşündüğüm bir telefon .
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DH Misafiri 1 ay
A50 aldım daha 1.gün ses problemi nedeniyle servise verdik. Yazılım attılar ama ses net değil. Değişim de yapmıyorlar. Pişman oldum.
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Sonthor 1 ay
P30 lite mı A50 mi daha iyi sizce
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astegon 4 hf. Sonthor
Neredeyse kafa kafaya cihazlar.
Seçmek zor.
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MHEC 1 ay
Gear Sport kullanmasam, mi8 lite düşünüyordum ama A50'nin çıkması fikrimi değiştirdi. Mi8 lite daha iyi gibi ancak Gear ile Samsung gibi tam uyumlu olayamacağını düşününce A50 aklımı çeliyor. Fiyatta düşerse tam olur.
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CptShn 1 ay
Cihazı dün aldım harika olmuş parmak izi çok iyi sadece ekrana biraz basılı tutmak yetiyor, tasarım kamera gerçekten iyi samsung markasının ürettiği en iyi orta üst sınıf telefon, tabiki huawei meizu xiaomi ye teşekkür etmek lazım onların piyasa baskısı bu telefonu zorunlu kıldı j serilerinden sonra sonunda bir telefon yanında 10bin mah power bank hediye fiyatı tabiiki eskiye nazaran yüksek ama son 3 4 seneye göre güzel elbette fiyat düşme durumu var ancak acil de lazımdı, bu fiyata Asus meizu 16th huawei mate 20 lite olabilir ancak evde ki tv ve diğer cihazlarım için de samsung tercih ettim 6 gb ram super oyun performansı gayet iyi fiyat 2500 olduğunda orta sınıfın lideri olur tavsiye ediyorum
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cumur 2 ay
malzeme kalitesi artık hafifletmek ve incelemek için aşağı yönde değişti, artık plastik ile ekranı kaynaştırıp garip bir malzeme elde etmişler bunu s10e de gördük, sağlam olmasına sağlam öyle çatlama patlama atma olacak bi yapi değil ama malzeme kalitesi olarak en sağlam modeller s9 serisi ve eski a serileri olarak kalacak sanırım fiyat konusuna bisey demek istemiyorum samsung bu konuda aşırı dengesiz
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5510gokhan 2 ay
hindistan fiyatı samsung sitesinde tl olarak 1500 liraya geliyor, 4-64 olanı 6-64 olan 1750 tl. bizde de fiyatlar ekstra vergilerle 4-64 2000 6-64 2300 gibi bir şeye çıkabilir ama bizde de aracılar!!! bu fiyata çıkmasına izin vermez.aracı paylarını da eklersek 2499-2799 dan aşağı çıkmaz fiyatlar.
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Pulstar 2 ay
Ben MIUI'nin (Xiaomi Mi Note 3) abartılmış berbat ara yüzünden sıkıldığım için ekran ve ara yüz özellikleri nedeniyle bu telefonu düşünmeye başladım.
Oyun performansı benim için pek önemli değil, benim oynadığım oyunları Snapdragon 425 donanımlı cihazlar da gayet rahat çalıştırıyor.
Samsung Galaxy S2'nin ardından 5 yıl sonra ilk defa bir Samsung telefon (arada 2 farklı tabletini kullandım/kullanıyorum) kullanabilirim.
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scorpion20 2 ay Pulstar
xiaomi şımarmaya başladı
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expressimo 2 ay
6gb olanı da 2300 tl 2500tl arası olursa güzel olur. 3500 tl den aşağı gelmez,2799 olur en iyi olasılık 6gb için. Hatta 4 için bu fiyat.
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expressimo 2 ay
2000 tl den çıksın apple ve huawei satışları Tr de en az yüzde 30 düşer.
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