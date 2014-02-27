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Samsung Galaxy Gear 2 ve Gear Fit "Akıllı saatler" video ön inceleme

5 yıl
39,8b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MWC 2014'teki gelişmeleri Barselona'dan aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Samsung'un yeni nesil akıllı saatleri Gear 2 ve Gear Fit'i sizler için değerlendirdik.
MWC 2014'teki gelişmeleri Barselona'dan aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Samsung'un yeni nesil akıllı saatleri Gear 2 ve Gear Fit'i sizler için değerlendirdik.
 

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wolf silver 5 yıl en beğenilen
Şu an bu samsung saatlerin ekranı 1.5 inç 2-3 yıl sonra 4 inçlik saatler görebiliriz. Simdiden hayırlı olsun.
1 Yanıt Yanıtla +19
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haqy 5 yıl
Şarj sorunu çözülmeden bu tip ürünlere sıcak bakamıyorum. Hadi pili geçtim bari kinetic enerjiden faydalansınlar.
Yanıtla +10
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ProsesMuhendisi 5 yıl
Gear Fit için yiğidi öldür hakkını yeme.Samsung'un en başarılı cihazı bence tasarım açısından.
Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
acil cvp saatime müzik yüklüyorum zil sesei yapılmıyor mu netten baktım hiç bir yerde açıklama bulamadım
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DH Misafiri 3 yıl
gear fit kullanıyorum saat güzel bir ürün. ama egzersiz yaparken kendiliğinden egzersiz programını kapatıyor. tekrar ayarlamak zorunda kalıyorm.
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DH Misafiri 4 yıl
SAMSUNG GALAXY GEAR 2 R3800 SAAT SİYAH & GEAR 2 TİTAN SILVER Var Bunların arasındaki fark ne ? ve kaç modeli var gear ların..? ( teknosadan SAMSUNG GALAXY GEAR 2 TITAN SİLVER olanını 900 TL ye aldım. Bu konu hakkında fikriniz ne acaba..?
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f@ithline 5 yıl
Mesut kardeşim spor yapmıyorsun elin ecnebisinde kalp hızı 90 100 çıkıyor sende 70, bize lazımsın seviyoruz seni spor yap :) Fitin gideri var hoş...
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cagugur 5 yıl
Arkadaşlar,
Gear Fit kullanıcısıyım. İki gündür kullanıyorum fakat çözemediğim bazı şeyler var. Örneğim. Antreman modunda kalp atışını anlık olarak gösteriyor fakat, S Health'e HRM bilgilerini aktarmıyor. Note 3 ile kullanıyorum. Henüz S Health V3 Note 3'e çıkmadı. Sadece S5 S Health V3 destekliyor. Sorun bu sebeple kaynaklanıyor olabilirmi?
Yabancı forumlarda gördüğüm kadarıyla benzer sorun S5'te de yaşanıyormuş. S5'i olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
gear fitin fiyaı ne olcak ve ne zaman türkiyeye gelecek
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DH Misafiri 5 yıl
bence suan için akıllı saatler cöp diyebilirim 3 gun sarj nedir ya ben telefonu sarj etmeye useniyorum bide saatimi sarj edicem
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Recharged 5 yıl
Gear Fit başarılı olmuş ancak şarj konusunda geliştirilmeye ihtiyacı var hala.
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crysisis 5 yıl
Ya ben bu kullanıcıları anlamıyorum.Şarjı bir gün giden bir saat zamanı göstermedikten sonra ne işime yarayacak ? Çok gereksiz bir akım olarak görüyorum.

Düzenleme:Yakında Gear preminyum çıkar şarjı 1.5 gün gider
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E_Aydin35 5 yıl
Gear 2'nin sadeliği gerçekten daha başarılı bir tasarım izlenimi oluşturdu bende. Daha şık, sade, ince. Özellikle kameranın kayıştan ayrılması büyük artı katmış, şimdi tam bir saat, tam bir akıllı saat olmuş.. :)
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Lee-on! 5 yıl
iPod Nano 6. nesil ve Lunatik der, Nike+ der susarım... Yıllardan beri kullanıyorum zaten. Bunun tek farkı telefona adapte olması. Samsung şaşırtmadı beni. Keza smartwatch'de... Nano'ya istediğiniz kordonu ve saat temasını seçebiliyor olmanız da ayrı bir artı tabii.
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uzumymw8520 5 yıl
Mesut Abi Elindeki Gear 2 Değil Gear Neo idi sanırım ;)
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