Samsung Galaxy Gear 2 ve Gear Fit "Akıllı saatler" video ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
MWC 2014'teki gelişmeleri Barselona'dan aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Samsung'un yeni nesil akıllı saatleri Gear 2 ve Gear Fit'i sizler için değerlendirdik.
MWC 2014'teki gelişmeleri Barselona'dan aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Samsung'un yeni nesil akıllı saatleri Gear 2 ve Gear Fit'i sizler için değerlendirdik.
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Gear Fit kullanıcısıyım. İki gündür kullanıyorum fakat çözemediğim bazı şeyler var. Örneğim. Antreman modunda kalp atışını anlık olarak gösteriyor fakat, S Health'e HRM bilgilerini aktarmıyor. Note 3 ile kullanıyorum. Henüz S Health V3 Note 3'e çıkmadı. Sadece S5 S Health V3 destekliyor. Sorun bu sebeple kaynaklanıyor olabilirmi?
Yabancı forumlarda gördüğüm kadarıyla benzer sorun S5'te de yaşanıyormuş. S5'i olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
Düzenleme:Yakında Gear preminyum çıkar şarjı 1.5 gün gider