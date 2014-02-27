Samsung Galaxy Gear 2 ve Gear Fit "Akıllı saatler" video ön inceleme

MWC 2014'teki gelişmeleri Barselona'dan aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Samsung'un yeni nesil akıllı saatleri Gear 2 ve Gear Fit'i sizler için değerlendirdik.

MWC 2014'teki gelişmeleri Barselona'dan aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Samsung'un yeni nesil akıllı saatleri Gear 2 ve Gear Fit'i sizler için değerlendirdik.