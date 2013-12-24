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Samsung Galaxy Gear video inceleme "Özellikleriyle iddialı akıllı saat testte"

5 yıl
22,1b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un akıllı saat modeli Galaxy Gear'ı enine boyuna inceledik. Sahip olduğu donanım özellikleriyle dikkat çeken Galaxy Gear hakkında merak edilen her şey, cihazın artı ve eksilerine dair tüm detaylar bu videomuzda.
 

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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Sony SW2'ye harika bir cihaz olmasına rağmen saydıran, hatta ve htta saatin şarjı biter mi? diyen arkadaşlar nereye kayboldu acaba?

Tartışmasız, akıllı saatler bugün için fazladır, ekstradır, belki keyfidir ancak "En alınası akıllı saat" her yönüyle SmartWatch 2'dir.
Sony SW2'ye harika bir cihaz olmasına rağmen saydıran, hatta ve httasaatin şarjı biter mi?diyen arkadaşlar nereye kayboldu acaba?Tartışma...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Fx_57,5 5 yıl
saati aksesuar olarak gören ve analog tercih eden birisi olarak bu cihazlar beni ileride devrim niteliğinde gelişme olmazsa etkiliyecek gibi görünmüyor.
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muratkaya 5 yıl
Ekranı 2k olmadıktan sonra akıllı saat almam.
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DH Misafiri 5 yıl
ben kullaniyorum sarzi 3.4 gun gidiyor benim canimi sikan aparatla sarz olmasi
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DH Misafiri 5 yıl
ürünü kullanan biri olarak gayet başarılı bir cihaz.
şarj süresi kısalığı ve su geçirmezliğin olmaması dışında.
çok pratik ve hızlı bir cihaz.
acil ve genel ihtiyaçlara cevap verebilen bir ürün.
ekran netliği ve çözünürlüğü sony sm2 ile mukayese bile edilemez derecede güzel.
ürün genel kullanımda 1 gün rahat gidiyor.
akıllı telefonunuzu nasıl günlük şarj ediyorsanız bunu da şarj edeceksiniz yada kullanmayacaksınız.
hepsi bu.
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hdfxf 5 yıl
ucuz olsa alırım su geçirmez ve pili uzun ömürlü olsa yine alırım ama bu haliyle asla
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gokhanbilgin 5 yıl
semsung :D
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Donanım özellikleri ile dikkat nasıl çekiyor anlamadım.
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onur01651 5 yıl
"güzel bir oyuncak"

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GunslingeR085 5 yıl
Guzel bi inceleme olmus
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kratos44 5 yıl
Yine mi sanal stüdyo ):
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muratkaya 5 yıl
Ekranı 2k olmadıktan sonra akıllı saat almam.
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Feyzo60 5 yıl
youtube.com/...
Bu videoya bir göz atarmısınız
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