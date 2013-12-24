Samsung Galaxy Gear video inceleme "Özellikleriyle iddialı akıllı saat testte"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|ben kullaniyorum sarzi 3.4 gun gidiyor benim canimi sikan aparatla sarz olmasi
|ürünü kullanan biri olarak gayet başarılı bir cihaz.
şarj süresi kısalığı ve su geçirmezliğin olmaması dışında.
çok pratik ve hızlı bir cihaz.
acil ve genel ihtiyaçlara cevap verebilen bir ürün.
ekran netliği ve çözünürlüğü sony sm2 ile mukayese bile edilemez derecede güzel.
ürün genel kullanımda 1 gün rahat gidiyor.
akıllı telefonunuzu nasıl günlük şarj ediyorsanız bunu da şarj edeceksiniz yada kullanmayacaksınız.
hepsi bu.
|ucuz olsa alırım su geçirmez ve pili uzun ömürlü olsa yine alırım ama bu haliyle asla
|semsung :D
|Donanım özellikleri ile dikkat nasıl çekiyor anlamadım.
| "güzel bir oyuncak"
|Guzel bi inceleme olmus
|Yine mi sanal stüdyo ):
|Ekranı 2k olmadıktan sonra akıllı saat almam.
| youtube.com/...
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Tartışmasız, akıllı saatler bugün için fazladır, ekstradır, belki keyfidir ancak "En alınası akıllı saat" her yönüyle SmartWatch 2'dir.