Samsung Galaxy Gear video inceleme "Özellikleriyle iddialı akıllı saat testte"

Samsung'un akıllı saat modeli Galaxy Gear'ı enine boyuna inceledik. Sahip olduğu donanım özellikleriyle dikkat çeken Galaxy Gear hakkında merak edilen her şey, cihazın artı ve eksilerine dair tüm detaylar bu videomuzda.

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