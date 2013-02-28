Samsung Galaxy Note 8.0 ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Samsung'un Galaxy Note ailesi kullanıcıların dev ekranlı cep telefonlarına olan ilgisini gün yüzüne çıkartması nedeniyle mobil dünyada farklı bir yere sahip.
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Samsung yeni tableti Galaxy Note 8.0 ile birlikte 8" bir ekranda cep telefonu özellikleri taşıyan bir tableti kullanıcılarla buluşturarak, kullanıcıların direncini ölçmeye hazırlanıyor. 8" ekranlı bir cihazı kafanıza dayamaya hazır mısınız?
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Photoshop ücretli ,ayrıca alıyorsunuz (note 10.1 de bedava idi) . Öbür konuyu bilmiyorum.
hangi modelini aldınız acaba telefon özelliği var mı? bir de pepsi kodu nedir?
Umarım buna bir çare bulunur.