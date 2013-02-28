Samsung Galaxy Note 8.0 ön inceleme

Samsung yeni tableti Galaxy Note 8.0 ile birlikte 8" bir ekranda cep telefonu özellikleri taşıyan bir tableti kullanıcılarla buluşturarak, kullanıcıların direncini ölçmeye hazırlanıyor. 8" ekranlı bir cihazı kafanıza dayamaya hazır mısınız?

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Samsung'un Galaxy Note ailesi kullanıcıların dev ekranlı cep telefonlarına olan ilgisini gün yüzüne çıkartması nedeniyle mobil dünyada farklı bir yere sahip.