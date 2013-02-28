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Samsung Galaxy Note 8.0 ön inceleme

6 yıl
15b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un Galaxy Note ailesi kullanıcıların dev ekranlı cep telefonlarına olan ilgisini gün yüzüne çıkartması nedeniyle mobil dünyada farklı bir yere sahip.

Samsung yeni tableti Galaxy Note 8.0 ile birlikte 8" bir ekranda cep telefonu özellikleri taşıyan bir tableti kullanıcılarla buluşturarak, kullanıcıların direncini ölçmeye hazırlanıyor. 8" ekranlı bir cihazı kafanıza dayamaya hazır mısınız?
 

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cmengn 6 yıl en beğenilen
gsmarenaya göre ürünün almanya fiyatı 500-600 euro civarı. Bu fiyatla çok zor bu iş.. Rakibi ipad mini 750 TL civarına bulunuyor kampanyalarla. Tamam s pen var fln ama sonuçta 8 incç tablet için bu fiyat çook
gsmarenaya göre ürünün almanya fiyatı 500-600 euro civarı. Bu fiyatla çok zor bu iş.. Rakibi ipad mini 750 TL civarına bulunuyor kampanyalarla. Tamam s pen var ...
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DH Misafiri 5 yıl
ben ne kadar samsun bayısıne gıttımse boyle bı cep telefonu yok dıyorlar
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en323 5 yıl
SEN NE GÜZELLLLL GÜLÜYORSUN ÖYLE MESUT ÇEVİK
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Lev Tolstoy 5 yıl
nedir bu çok büyük olmuş yorumları anlamadım.. saçma sapan konuşmayın, telefon değil bu adı üstünde tablet. tablete göre küçük bile boyutları, normal tabletler 10" civarında zaten.
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blackmagicman 5 yıl
Merhaba su an tayland dayım. Burada telefon özellikli olan var fakat imei si değiştiriliyor mu bilen var mı acaba. Fiyatı da 850 tl gibi.
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striders 5 yıl
Bu modelde video için avi flash video destegi ve Photoshop var mı
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coupe96 5 yıl striders
striders
Bu modelde video için avi flash video destegi ve Photoshop var mı

Photoshop ücretli ,ayrıca alıyorsunuz (note 10.1 de bedava idi) . Öbür konuyu bilmiyorum.
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coupe96 5 yıl
Dun itibarıyla note 8 almış bulunuyorum .n11 uzerinden eksenbilgisayardan aldım ,samsung Tr garantili,932 tl idi Pepsi kodu ile,Worldcard ile 94 tl civarı da puan hediyesi olacak insallah. Sipariş verdim,ertesi gun elimdeydi,ekseni tebrik etmek lazım bu konuda . Ürüne gelince ,tahmin ettiğimden de basarili cikti note 8.0. Sorusu olan arkadaslar olursa cevaplamaya çalışırım.
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bgur 5 yıl coupe96
coupe96

Dun itibarıyla note 8 almış bulunuyorum .n11 uzerinden eksenbilgisayardan aldım ,samsung Tr garantili,932 tl idi Pepsi kodu ile,Worldcard ile 94 tl civarı da puan hediyesi olacak insallah. Sipariş verdim,ertesi gun elimdeydi,ekseni tebrik etmek lazım bu konuda . Ürüne gelince ,tahmin ettiğimden de basarili cikti note 8.0. Sorusu olan arkadaslar olursa cevaplamaya çalışırım.


hangi modelini aldınız acaba telefon özelliği var mı? bir de pepsi kodu nedir?
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sas_sas 6 yıl
Bence tek kötü tarafı ekranın amoled olmaması...
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DH Misafiri 6 yıl
Cihazı kullanıyorum galaxy note 10.1 e yaptığım şekilde telefon özelliği yüklüyorum. ama çalışmıyor. Telefon özelliği çıkıyor ama arama yapılmıyor ya da arama gelmiyor.
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marancı 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Cihazı kullanıyorum galaxy note 10.1 e yaptığım şekilde telefon özelliği yüklüyorum. ama çalışmıyor. Telefon özelliği çıkıyor ama arama yapılmıyor ya da arama gelmiyor.

Umarım buna bir çare bulunur.
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ABUX 6 yıl
telefon özelliğini açabilen var mı?
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dirty gangbanger 6 yıl
Tasarım kötü
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babaseyfi 6 yıl
nerden aldiniz Türkiyedenmi.
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