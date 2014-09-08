Samsung Galaxy Note Edge video ön inceleme "Note 4'ün donanımı kavisli ekranla buluştu"

yunus626emre Türkiye' ye geliyor mu?İnanılmaz güzel bir cihaz.
vural07 boş,amaçsız bir tasarım bence.kılıf falanda olmaz buna..beğenmedim ki ben tam bir note aşığıyımdır...
İnanılmaz güzel bir cihaz.
Metrocitye gelmiş inceledim 2799 tl fiyatı var
Sahsen ben Note serisini kullanan birisi olarak Note-4 yerine Edge almaya karar verdim..(Tabi Almanya'da satilirsa..)
Bu arada telefonun ekrani Note-3 ile kiyaslandiginda daha kisa fakat genislemesine daha genis.
Ayrica sagdaki ekran oldukca kullanisli.. Ileride bu ekranin fonksiyonlari muhtemelen daha da artacaktir..
Diger yandan multitask oldukca gelismis.. Fakat telefonda en cok karsilasilabilecek sorun bana gore kirilan ekranlar olacaktir..
Ekranin tek tarafinin darbe bolgelerine denk gelmesi suphesiz buyuk bir dezavantaj. Hele ki bu telefonun ekraninin tamirinin kolay ve uygun olacagini düsünmüyorum.
Bu yuzden sahsen telefon alirsam sigortalatmayi düsünüyorum..
Ayrica yan taraflarin metala donmesine ragmen,yan tuslarin renk dokulmelerinin olabilecegini düsünüyorum..
Diger yandan yandaki ekrandan mesajlari bildirimleri cesitli mesajlari vs takip edebiliyor,filmleri ileri geri sarabiliyor, multitaski kontrol edebiliyorsunuz..
Bunlarda tadimlik resimler olsun..
Samsung CES 2013'te Flex teknolojisini tanitmisti. Tam aksine Cover konusunda daha yaratici bir sey olacak..
Resimdeki Cover'i kapadiginizda ekranin kenarindan Edge'in sagdaki cikintili ekrani ortaya cikiyor ve gelen bildirimleri goruyorsunuz..
Bu arada resimdeki telefon Edge degil. 2013'te tanitimini yaptiklari bugunki Edge'in ilk denemeleri..