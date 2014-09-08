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Samsung Galaxy Note Edge video ön inceleme "Note 4'ün donanımı kavisli ekranla buluştu"

4 yıl
147,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un sürpriz yaparak duyurusunu gerçekleştirdiği Galaxy Note Edge, Galaxy Note 4'ün iddialı özelliklerini kavisli ekranı birleştirip yenilikçi bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu telefon ne kadar iddialı, detaylar videomuzda.
 

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DH Misafiri 4 yıl
GALAXY EDGE Kullananların yorumlarını öğrenmek istiyorum.Note4 ve edge arasında tercih yapacağım.
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Guest-5BBEC5079 4 yıl
Dostum eğer elin büyükse rahatlıkla Edge diyebilirim, ben de seninle aynı soruyu sormuştum kendime. Farklılık arıyorsan yine edge, şöyle ki edge ile tek elle kendi fotoğrafını çekebiliyorsun, note 4 de var ama Edge de edge ekranından bu işlem rahatlıkla yapılabiliyor. Daha fazla spoiler vermeyim, ama cidden Edge keyifli bir cihaz. Nişanlımda Note 4 var ama ben de Edge'i daha çok sevdim.
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ceremony 4 yıl
Hani iphone'un yeni bir modeli cikmadan once hayali tasarimlar yapilip "boyle cikacak soyle cikacak" diye modelleri vardi ya, o da bu hayali tasarimlardan biriydi ve gercek olmus.
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webconn 4 yıl
Dun optimum media markt inceleme sansim oldu ve karisik bir cihaz.Kendim s3 kullaniyorum.Touchwizz arayuz kasmalari devam ediyordu.Note4 olsun bu olsun gezerken dolasirken cok fazla goz yoruluyor ve bunaliyorum.

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yunus626emre 4 yıl
Türkiye' ye geliyor mu?
İnanılmaz güzel bir cihaz.
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maho2306 4 yıl yunus626emre
yunus626emre
Türkiye' ye geliyor mu?
İnanılmaz güzel bir cihaz.

Metrocitye gelmiş inceledim 2799 tl fiyatı var
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hseyin19 4 yıl
Çok gereksiz bi özellik olarak görüyorum

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mesut4768 4 yıl
note 4 yerine bunu almak isterdim ama ülkemize gelmeyecekmiş ne yazıkki
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^7pMş^ 4 yıl
BU MARKA Değil kavisli ekran hologram yapsa ne yazar


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TurQich 4 yıl
Canli gormenizde fayda var. Ayrica telefon cok fonksiyonel olmus.
Sahsen ben Note serisini kullanan birisi olarak Note-4 yerine Edge almaya karar verdim..(Tabi Almanya'da satilirsa..)

Bu arada telefonun ekrani Note-3 ile kiyaslandiginda daha kisa fakat genislemesine daha genis.
Ayrica sagdaki ekran oldukca kullanisli.. Ileride bu ekranin fonksiyonlari muhtemelen daha da artacaktir..
Diger yandan multitask oldukca gelismis.. Fakat telefonda en cok karsilasilabilecek sorun bana gore kirilan ekranlar olacaktir..
Ekranin tek tarafinin darbe bolgelerine denk gelmesi suphesiz buyuk bir dezavantaj. Hele ki bu telefonun ekraninin tamirinin kolay ve uygun olacagini düsünmüyorum.
Bu yuzden sahsen telefon alirsam sigortalatmayi düsünüyorum..
Ayrica yan taraflarin metala donmesine ragmen,yan tuslarin renk dokulmelerinin olabilecegini düsünüyorum..

Diger yandan yandaki ekrandan mesajlari bildirimleri cesitli mesajlari vs takip edebiliyor,filmleri ileri geri sarabiliyor, multitaski kontrol edebiliyorsunuz..

Bunlarda tadimlik resimler olsun..


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Usluco 4 yıl
boş,amaçsız bir tasarım bence.kılıf falanda olmaz buna..beğenmedim ki ben tam bir note aşığıyımdır...
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one man one engine 4 yıl
Neden getirmiyorlar, teknolojik altyapıya uygun değil mi yoksa?
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TurQich 4 yıl Usluco
vural07

boş,amaçsız bir tasarım bence.kılıf falanda olmaz buna..beğenmedim ki ben tam bir note aşığıyımdır...

Samsung CES 2013'te Flex teknolojisini tanitmisti. Tam aksine Cover konusunda daha yaratici bir sey olacak..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resimdeki Cover'i kapadiginizda ekranin kenarindan Edge'in sagdaki cikintili ekrani ortaya cikiyor ve gelen bildirimleri goruyorsunuz..
Bu arada resimdeki telefon Edge degil. 2013'te tanitimini yaptiklari bugunki Edge'in ilk denemeleri..
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QuexSeeL 4 yıl
Çıkardığı her modeli TR ye getiren Samsung, wave den sonra beğendiğim tek telefon olan bunu işgüzarlıp yapıp getirmemezlik yapmaz inşallah.
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Mnr980 4 yıl
canlı görmeli
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