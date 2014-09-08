Samsung Galaxy Note Edge video ön inceleme "Note 4'ün donanımı kavisli ekranla buluştu"

Samsung'un sürpriz yaparak duyurusunu gerçekleştirdiği Galaxy Note Edge, Galaxy Note 4'ün iddialı özelliklerini kavisli ekranı birleştirip yenilikçi bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu telefon ne kadar iddialı, detaylar videomuzda.

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