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Samsung Galaxy S10+ elimizde | İşte ilk izlenimlerimiz

2 ay
9,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un akıllı telefon dünyasındaki artan rekabete vereceği yanıt merakla bekleniyordu. İşte karşınızda şirketin yeni amiral gemisi olan Galaxy S10+. Yeni tasarım, yepyeni özellikler ile işte S10+.
Samsung'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modellerinden Galaxy S10+ elimizde. Büyük ekranı, ekrana gömülü ön kameralı, ultrasonik parmakizi okuyucusu ve ters şarj gibi özellikleri başta olmak üzere detayları anlatıyoruz.  

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CMteria 2 ay en beğenilen
huawei ve bugun tanıtılan mi9 gibi modelleri olan xiaomi gibi markaların rekabetci urunleri olmasa acaba samsung bu fiyatlarla urunmu lanse ederdi
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yaman06 2 ay
Çamur ekibi iş başında. Yaklaşık 4 ay önce çıkmış Mate 20 pro dan daha ucuz. Çin’liler fiyat konusunda almış başını gidiyorlardı. Hem 2-3 ay’a daha da düşer fiyatları. Bence herşeyiyle çok güzel telefon yapmışlar. İphone X’imi içime sinerek değiştebileceğim.
Çamur ekibi iş başında. Yaklaşık 4 ay önce çıkmış Mate 20 pro dan daha ucuz. Çin’liler fiyat konusunda almış başını gidiyorlardı. Hem 2-3 ay’a daha da düşer fi...
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Amon_Amarth 2 ay
Instagram'la anlaşmaya gidip video vesaire konusunda nasıl çalışır Samsung anlamadım. Yahu instagram kullanımı yüzünden bizim ülkede garantiden çıkıyor samsung amoled telefonlar.
Benden yine de tavsiye size, instagram, twitter, whatsapp gibi gereksiz uygulamalar ve uzun süre sizi ekrana kitleyecek oyunlar oynamayın, ghosting efekti oluşup garantiden çıkıyor, tamir parası olarak da 1380 tl isteniyor. Yeni ekranlara kim bilir ne kadar isterler.
Instagram'la anlaşmaya gidip video vesaire konusunda nasıl çalışır Samsung anlamadım. Yahu instagram kullanımı yüzünden bizim ülkede garantiden çıkıyor samsung ...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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SEHZADE63 2 ay
Ömrü 2-3 ay bak bakalim fiyatlar nasil düşüyor. Note 9 da böyle oldu note 9 6500tl vede kulaklik vardi şuan 5200-5300 satiliyorr şu hediyelere kanipda alanlari görüyorum da 2-3 ay ah ah cekicekler.
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erturkcan2 2 ay
Lüzumsuz özellikleri eklemede üstlerine yok...10 sene şu telefonu kullansam 1 kere üstüne başka telefon koyup da onu şarj etme ihtiyacı belki hissederim. Apple'ın iyi yaptığı şeylerden biri bu!?
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apeirons 2 ay
samsung'u hiç sevmem, ama hoşuma da gitmedi değil.
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headcoach 2 ay
Bildirim ışığı var mı yoksa kaldırmışlar mı?
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Morichannnn 2 ay
Herşeyiyle harika bir telefon.
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scorpion20 2 ay
severek izliyoruz
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pkm 2 ay
Sen harfini "Es, es" diyerek değil de "Se" olarak telaffuz ettiğiniz için teşekkür ederim...
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~Lion King~ 2 ay
Ben çok beğendim.
Apple kullanıcısıyım ancak son model iphonelardan fersah fersah daha teknolojik bir telefon olmuş.
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Askaparta 2 ay
Mate Pro’dan ucuz olması şaşırtıcı. Bu yıl fiyat artışı az gibi ama bize çok tabi.
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FerdosParadise 2 ay
ZAGA Cam Siliciler: yahu demezler mi nerde senin o Deliğin? jigu jigu jügelle...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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