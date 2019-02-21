Samsung Galaxy S10+ elimizde | İşte ilk izlenimlerimiz

Samsung'un akıllı telefon dünyasındaki artan rekabete vereceği yanıt merakla bekleniyordu. İşte karşınızda şirketin yeni amiral gemisi olan Galaxy S10+. Yeni tasarım, yepyeni özellikler ile işte S10+.

Samsung'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modellerinden Galaxy S10+ elimizde. Büyük ekranı, ekrana gömülü ön kameralı, ultrasonik parmakizi okuyucusu ve ters şarj gibi özellikleri başta olmak üzere detayları anlatıyoruz.