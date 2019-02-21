Samsung Galaxy S10+ elimizde | İşte ilk izlenimlerimiz

Genel Yayın Yönetmeni
Samsung'un akıllı telefon dünyasındaki artan rekabete vereceği yanıt merakla bekleniyordu. İşte karşınızda şirketin yeni amiral gemisi olan Galaxy S10+. Yeni tasarım, yepyeni özellikler ile işte S10+.
Samsung'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modellerinden Galaxy S10+ elimizde. Büyük ekranı, ekrana gömülü ön kameralı, ultrasonik parmakizi okuyucusu ve ters şarj gibi özellikleri başta olmak üzere detayları anlatıyoruz.
Paylaş Tweetle
Benden yine de tavsiye size, instagram, twitter, whatsapp gibi gereksiz uygulamalar ve uzun süre sizi ekrana kitleyecek oyunlar oynamayın, ghosting efekti oluşup garantiden çıkıyor, tamir parası olarak da 1380 tl isteniyor. Yeni ekranlara kim bilir ne kadar isterler.