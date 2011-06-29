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Samsung Galaxy S2, HTC Sensation ve LG Optimus 2x karşı karşıya! video inceleme

8 yıl
628b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Akıllı bir telefon almayı mı planlıyorsunuz? En tepede yer alan modeller arasında kararsız mı kaldınız? Bu videoyu karar verme sürecinizi kolaylaştırmak amacıyla hazırladık. Sınıfının en iyileri Samsung Galaxy SII, HTC Sensation ve Tegra 2'li ilk telefon LG Optimus 2x, bütün artı ve eksileriyle karşı karşıya.


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Hobar 8 yıl en beğenilen
Yuhhh. 54dk. Film gibi. Bir patlamış mısır kola falan alıp öyle başlatayım bari
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Speed-Step 8 yıl
@-mehmet-
Merhaba,
Haklısınız son videolarımızın hiç birinde GPS performansından söz etmiyoruz.
Bu büyük bir eksiklik çok fazla eleştiri alıyoruz.
Bu konudaki eksiklerimizi en yakın zamanda tamamlayıp, daha iyi videolarla karşınızda olacağız.
Sevgiler,
Mesut Çevik
@-mehmet-Merhaba,Haklısınız son videolarımızın hiç birinde GPS performansından söz etmiyoruz.Bu büyük bir eksiklik çok fazla eleştiri alıyoruz....
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Hobar 8 yıl
inglizce altyazı ekleyip youtube a koyun 1 milyondan az izlenirse ne olayım
Arkadaşların dediği gibi pil ve gps denemeleri yapılabilirdi. Bir de LG optimus yerine atrix ve iphone da koyulabilirdi incelemeye.
inglizce altyazı ekleyip youtube a koyun 1 milyondan az izlenirse ne olayımArkadaşların dediği gibi pil ve gps denemeleri yapılabilirdi. Bir de LG o...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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Fx_57,5 5 yıl
galaxy s2 halen taş gibi diğerleri nerede :)
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nickbulamayanadam 5 yıl Fx_57,5
Fx_57,5

galaxy s2 halen taş gibi diğerleri nerede :)

3 yıldır htc sensation kullanıyorum hala taş gibi.
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babayorgun65 7 yıl
Teşekkür ediyorum.. Çok uzun ve güzel bir video olmuş hepsini izledim bu arada samsung farkını yine koymuş ortaya :)
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senersongur 6 yıl
S2 iyi sattı. Diğer 2 model son 2 yılda hiç esamesi okunmayan modeller oldular.
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DH Misafiri 7 yıl
telefonu kullanırken biraz zevk almak istiyorsanız sensation XE derim...
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DH Misafiri 7 yıl
HTC Sensation almayı düşünüyordum ama bu videodan sonra kafam biraz karıstı. Su an HTC Sensation XE modeli cıktı o modeli kullanan ve tarayıcı hızı hakkında bilgisi olan var mı? bir sorum da su; acaba hafızanın düşük olması sorun yaratıyor mu?
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er35han 7 yıl
galaxy s2 ile ilgili merak ettiğim tüm soruların cevaplarını bu videoda buldum.hazırlayan arkadaşlar alkışı hakediyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu kadar güzel verimli ve tarafsız bir değerlendirme izlemedim. Film tadında beaaaa.Teşekkür ederiz.
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DH Misafiri 7 yıl
sony nin xperia s i de bence video ya dahil edebilecek bir telefon çünkü sony nin bu seneki en büyük kozu olarak görünüyor (2013 e kadar 4 çekirdek piyasasına girmeyeceği açısından) en yakın zamanda bu telefonlarla beraber onunda bu karşılaştırma içerisinde yer almasını büyük bir merakla bekliyorum çünkü xperia s almayı düşünüyorum şuanda ve bu tarzda bir karşılaştırmaya çok ihtiyacım var bu inceleme içinde teşekkürler.
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AC-130 7 yıl
gps karsilastirmalari da olmaliydi
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zirve011 7 yıl
super karsilastirma
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DH Misafiri 7 yıl
:D öyle bi viodeo olmuşki ne alıcağımı şaşırdım arkdaşa :D ama samsung daha bi içime sindi
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