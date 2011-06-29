Samsung Galaxy S2, HTC Sensation ve LG Optimus 2x karşı karşıya! video inceleme

Akıllı bir telefon almayı mı planlıyorsunuz? En tepede yer alan modeller arasında kararsız mı kaldınız? Bu videoyu karar verme sürecinizi kolaylaştırmak amacıyla hazırladık. Sınıfının en iyileri Samsung Galaxy SII, HTC Sensation ve Tegra 2'li ilk telefon LG Optimus 2x, bütün artı ve eksileriyle karşı karşıya.



