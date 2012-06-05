Samsung Galaxy S3 "Her şeyin en iyisini arayanlara" video inceleme

Samsung'un merakla beklenen akıllı telefonu Galaxy S3 test masamızda. Bakalım Android telefonların en iyisi olma iddiasındaki S3 beklentileri karşılayabiliyor mu?

Telefonun batarya süresini ayrı bir tabloda sunarak detaylı görünmesini istedik. Zira en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi.