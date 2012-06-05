Samsung Galaxy S3 "Her şeyin en iyisini arayanlara" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Samsung'un merakla beklenen akıllı telefonu Galaxy S3 test masamızda. Bakalım Android telefonların en iyisi olma iddiasındaki S3 beklentileri karşılayabiliyor mu?
Telefonun batarya süresini ayrı bir tabloda sunarak detaylı görünmesini istedik. Zira en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi.
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Logondan bir apple taraftarı olduğun bariz belli... Bu nedenle yazdığın mesaj doğal olarak samsungu yere sermeye niyetli...
1. Pentile dizilim güç tasarrufu sağlar ve pil ömrünü arttır.
2. Elinizde büyüteç ile telefon kullanmıyorsanız ekran çok kaliteli bir görüntü sunuyor. Tabi apple size telefonla birlikte birde büyüteç verdiği için mecburen ekrandaki ppi değerini yüksek tutmak zorunda. Bir biyolog olarak 290ppi üzerini gözle göremezsiniz diyorum...
3. Mali 400 grafik yongası son derece akıcı çalışıyor ve tegra oyunlarında doğal olarak biraz sıkıntı yaşatabiliyor. Bunun nedeni o oyunların tegra platformuna özel olarak hazırlanması. Tabi samsungun yapacağı güncellemeler ile bu sorunlar ortadan kalkacak. Sonuçta bu bir telefon oyun konsolu değil?
4. Yeni panel yeni teknoloji, yeni teknoloji daha geçç çıkacak bir telefonun habercisi. Bence samsung pentile dilizimini dahada geliştiriyor. Galaxy S kullanıcısı olarak yeni pentile ekran çok daha iyi bir çözünürlük sunuyor.
5. 720p sahte çözünürlük demişsiniz. pentilede bu derece çözünürlük olmaz diyorsunuz bunu basitçe test edebilirsiniz. 720p formatında bir resmi tam ekran göremez ve ekrandan taşırması gerekir.
6. Telefonun kamerası biraz araştırma yaparsanız iphone 4s cihazında bulunan kameranın aynısıdır. Yani iphone 4s S2 kamerasımı kullanıyor diyorsunuz
Ayrıca eklemeliyim... Artık apple bitti... ios sistemini ya adam gibi bir sistem yapacaklar yada böyle rezalet şekilde kalacak... Ben bir dosyayı farklı uygulamalar ile açıp kullanamıyorsam yemişim ios sistemini... Neye yarar... herşey kısıtlanmış... açmak için jb yapacan sonrada cihazın içine edeceksin. Tüm stabilitesi bozulacak... Bunu atmıyorum bir ios kullanıcısı olarak açıkça dile getiriyorum... Bu kadar kısıtlamadan sonra ios stabil olmasaydı ne yapardı...
Ayrıca geçen bir apple fanatiği bir arkadaş bana şöyle dedi ben androidin bu launcher arayüzünü bir türlü sevemedim daha güzel yapabilirlerdi dedi... Verdiğim tek cevap şu oldu... ios hangi arayüzü kullanıyor? Dondu kaldı canım dostum yüzünde hafif bir acı tebessüm ile sorduğu sorudan bin pişman kaldı...
Siz kalkmış apple'in size pardon samsung ve lg'ye ürettirdiği telefonları yüceltmeye geliyorsunuz... Samsung ve LG olmasa ne olacaktı haliniz ben çok merak ediyorum...
bu ekran sönmeme olayını bence çok uzaktan denemişsiniz, çünkü yüzü tanıyarak değil göz bebeğini takip ederek çalışıyor