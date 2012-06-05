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Samsung Galaxy S3 "Her şeyin en iyisini arayanlara" video inceleme

6 yıl
703,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un merakla beklenen akıllı telefonu Galaxy S3 test masamızda. Bakalım Android telefonların en iyisi olma iddiasındaki S3 beklentileri karşılayabiliyor mu?
  
Telefonun batarya süresini ayrı bir tabloda sunarak detaylı görünmesini istedik. Zira en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi.

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Gopc@ 6 yıl en beğenilen joven
joven

cestvrai

mali 400 grafik birimi kullanması bir hayal kırıklığı

Özellikle oyun severler bu duruma üzülmüştür

S3'de Süper Amoled pentil panel tercihi samsung gibi

Bir panel üreticisinden yeni bir panel bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı

Telefonun kamerasında yenilik yok bir önceki S2 ile benzer bir kamera tercih etmiş

Onun dışında yenilk diyebileceğimiz 4 çekirdekli yonga'sı gerisi yazılımsal


Dogru noktalara deginmissiniz ancak ben sahsen telefonların hicbirinde oyun taraftarı
degilim touchscreen bir ise yaramıyor bence ondan vita aldım. vita ile tegra oyunları
kıyaslanamaz bence.

super amoledin plus olmaması pek fazla birsey kaybettirmemis zira pentile dizilimini
gormek icin epey ugrasmak gerekiyor.

bu iki husus s3ü piyasanın en iyi telefonu yapmaktan alı koyamıyor malesef.

ip5 cıktıgında samsung yeni bir telefon ile cevap verecektir asagıdaki
silahları ona saklıyor bence

super amoled hd + ekran
2gb ram
12 mp kamera


Pentil ekran tercihi esasen s3 1280x720p HD ekran iddiasını baltalıyor

HD ekran için gerekli pixel sayısını karşılamıyor bu biraz ilizyonistletlerin

İşine benziyor bir göz yanılgısı

telefonda oyun tercihi edenleri gerçekten üzecek özellikle yeni çıkan oyunlar bunu

Ilerde daha derinden hissettirecek oyunlarda grafik yonga'sı asıl işlemciden daha

Önem arz eder

Logondan bir apple taraftarı olduğun bariz belli... Bu nedenle yazdığın mesaj doğal olarak samsungu yere sermeye niyetli...

1. Pentile dizilim güç tasarrufu sağlar ve pil ömrünü arttır.
2. Elinizde büyüteç ile telefon kullanmıyorsanız ekran çok kaliteli bir görüntü sunuyor. Tabi apple size telefonla birlikte birde büyüteç verdiği için mecburen ekrandaki ppi değerini yüksek tutmak zorunda. Bir biyolog olarak 290ppi üzerini gözle göremezsiniz diyorum...
3. Mali 400 grafik yongası son derece akıcı çalışıyor ve tegra oyunlarında doğal olarak biraz sıkıntı yaşatabiliyor. Bunun nedeni o oyunların tegra platformuna özel olarak hazırlanması. Tabi samsungun yapacağı güncellemeler ile bu sorunlar ortadan kalkacak. Sonuçta bu bir telefon oyun konsolu değil?
4. Yeni panel yeni teknoloji, yeni teknoloji daha geçç çıkacak bir telefonun habercisi. Bence samsung pentile dilizimini dahada geliştiriyor. Galaxy S kullanıcısı olarak yeni pentile ekran çok daha iyi bir çözünürlük sunuyor.
5. 720p sahte çözünürlük demişsiniz. pentilede bu derece çözünürlük olmaz diyorsunuz bunu basitçe test edebilirsiniz. 720p formatında bir resmi tam ekran göremez ve ekrandan taşırması gerekir.
6. Telefonun kamerası biraz araştırma yaparsanız iphone 4s cihazında bulunan kameranın aynısıdır. Yani iphone 4s S2 kamerasımı kullanıyor diyorsunuz


Ayrıca eklemeliyim... Artık apple bitti... ios sistemini ya adam gibi bir sistem yapacaklar yada böyle rezalet şekilde kalacak... Ben bir dosyayı farklı uygulamalar ile açıp kullanamıyorsam yemişim ios sistemini... Neye yarar... herşey kısıtlanmış... açmak için jb yapacan sonrada cihazın içine edeceksin. Tüm stabilitesi bozulacak... Bunu atmıyorum bir ios kullanıcısı olarak açıkça dile getiriyorum... Bu kadar kısıtlamadan sonra ios stabil olmasaydı ne yapardı...

Ayrıca geçen bir apple fanatiği bir arkadaş bana şöyle dedi ben androidin bu launcher arayüzünü bir türlü sevemedim daha güzel yapabilirlerdi dedi... Verdiğim tek cevap şu oldu... ios hangi arayüzü kullanıyor? Dondu kaldı canım dostum yüzünde hafif bir acı tebessüm ile sorduğu sorudan bin pişman kaldı...

Siz kalkmış apple'in size pardon samsung ve lg'ye ürettirdiği telefonları yüceltmeye geliyorsunuz... Samsung ve LG olmasa ne olacaktı haliniz ben çok merak ediyorum...
jovencestvraimali 400 grafik birimi kullanması bir hayal kırıklığıÖzellikle oyun sev...
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1 Yanıt Yanıtla +124
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Tek suçu kopya çekmek 6 yıl
mesut abi sifreyi degisse iyi eder klavyede sansur var ama kodlama yaparken tek tek karekterler cok rahat gozukuyor ayrıca video eglenceli olmus amk reklamında yarıldım
mesut abi sifreyi degisse iyi eder klavyede sansur var ama kodlama yaparken tek tek karekterler cok rahat gozukuyor ayrıca video eglenceli olmus amk reklamında ...
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artcraft35 6 yıl
tegra için yazılmış oyunun farklı işlemler sonrasında çok az takılarak çalışması bile gayet tatminkar, s3 versiyonu kusursuz olacaktır
bu ekran sönmeme olayını bence çok uzaktan denemişsiniz, çünkü yüzü tanıyarak değil göz bebeğini takip ederek çalışıyor
tegra için yazılmış oyunun farklı işlemler sonrasında çok az takılarak çalışması bile gayet tatminkar, s3 versiyonu kusursuz olacaktırbu ekran sönmeme olay...
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spyyazilim 4 yıl
Arkadaşlar kulağa götürdüğünde arama ayarları nereden yapılıyor ?
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MultiCore 5 yıl
Inceleme 5 haziranda yapılmış. S4 de o civarda olacak demekki
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asilkan_25 5 yıl
DH Misafiri
Arkadaslar bende i-phone 4s kullanıcısıyım,burada ne işin var diye soracak olursanız telefondan biraz sikayetçiyim,aslında çok şık bir telefon ama samsung galaxy s3ün daha basarılı bir telefon olduğunu düsünüyorum bu yüzden düsüncelerimi yazmak icin buradayım..Şunu da eklemeliyim ki şarj süresi oldukça düsük,ios 6.1.2 güncellemesinin ardından düzelir dediler hala tık yok :DParamızın tamamını markaya ödemekten vazgeçelim artık lütfen işinizi gören telefonu satın alın işte...

Apple ios güncelledikçe alt cihazı öldürüyor. Ayrıca eşimde dahil çevremdekiler Elma simgesine parayı bayılıyor. S3 ümden son derece memnunum birde s3 4s değil - 5 de daha iyi bir cihaz.
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Guest-BA761BEEF 6 yıl
Mesut Çevik ne kadar iki yüzlülük yapıyor böyle? S4 videosunu izliyorum diyor ki, S3 kullanıcıları malzeme kalitesinden şikayetçiydi. Şimdide aynısını s2 için diyor. Yok premium his vermiyor... yok arayüzü kötü... Şimdi ise sağlam bir telefon vay anaısnı ssatayım.
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deneme123deneme 6 yıl
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim
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NomaDoga 6 yıl
Merhaba Sevgili Teknoloji Severler;
Samsung Galaxy S3 GERÇEK KULLANICI YORUMU için lütfen buraya tıklayın.

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Gün içinde kullandığımız pek çok ekipmanın gerçek kullanıcı yorumlarının bulunduğu sitemiz kullanıma açılmıştır.

Not: Sitemiz kesinlikle satış veya reklam amaçlı değildir. Amacımız bilinçli tüketicilere araştırma zemini hazırlamaktır.

Saygılarımızla;
bizdenedik.blogspot.com ekibi.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar bende i-phone 4's kullanıcısıyım,burada ne işin var diye soracak olursanız telefondan biraz sikayetçiyim,aslında çok şık bir telefon ama samsung galaxy s3'ün daha basarılı bir telefon olduğunu düsünüyorum bu yüzden düsüncelerimi yazmak icin buradayım..Şunu da eklemeliyim ki şarj süresi oldukça düsük,ios 6.1.2 güncellemesinin ardından düzelir dediler hala tık yok :D
Paramızın tamamını markaya ödemekten vazgeçelim artık lütfen işinizi gören telefonu satın alın işte...
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senjido 6 yıl
Pardon "es 3" nedir ya? "es 3" diye ne bir ingilizce ne de bir şey var. Şuna ya "se 3" diyin yada "es tiri" diyin. komik duruma düşmeyin.
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DH Misafiri 6 yıl
Ekran çok kolay kırılıyor. Teknolojik özelliklerine kanarak başıma bela mı aldım diyebilirsiniz. Bu konudaki şikayetleri araştırmadan almayın derim.
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@BJK@ 6 yıl
Videoda "samsun"S3 tanıtılmış,vay be yerliside çıktı demek,hayırlı olsun=)
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DH Misafiri 6 yıl
çok seviyorum yaw mesut abiyi :D
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realite90 6 yıl
SÜPER BİR İNCELEME HAZIRLAYANLARIN ELİNE SAĞLIK BİLMEDİĞİM ÖZELLİKLERİ ÖĞRENMİŞ OLDUM TEŞEKKÜRLER DH AİLESİ.
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