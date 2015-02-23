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Samsung Galaxy S6'dan neler bekliyoruz: Bilmeniz gereken her şey!

4 yıl
39,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung için Galaxy S6 büyük önem taşıyor. Bir süredir kan kaybeden şirketin, tekrar yükselişe geçebilmesi için Galaxy S6 modeline çok ciddi yatırım yapıldı. Peki bizi nasıl bir telefon karşılayacak, Galaxy S6 hakkında bilmeniz gereken her şey bu videomuzda. İyi seyirler...
 

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1 Avatar
bozdener82 4 yıl
peşin peşin not: bu mesaj acı ama gerçek kullanıcı yorumu içerir. amacım sizi acımasızca yermek değil, gözlemlediğim hususlarda eleştiri yapmak.



ülkenin en çok takipçiye sahip olan ve en güçlü teknoloji yayınısınız ama içerik üretiminde tıkanıp kalmışsınız. bu kadar geniş imkanlar ile "apple'ın fi tarihinde yapmayı düşündüğü dedikodusu yayılan arabası nasıl olacak" yada bu video gibi içerikleri hazırlamayı seçmeniz bence tüm ekip adına uzun uzun düşünmeniz gereken bir konu. hit almak için daha önce mobilite ve benzeri programlarda sıklıkla konuştuğunuz dedikoduları ayrı ayrı videolara dönüştürmek size kısa vadede nakit kazandırabilir ama ileride bu içerikleri silmek zorunda kalırsınız aynı geçen sene galaxy s5 piyasaya çıkmadan önce hazırladığınız galaxy s5 dedikodularından yola çıkarak hazırladığınız içerik gibi bunu da kaldırmak zorunda kalabilirsiniz. o zamanda sizi eleştirmiştim ama pek faydası olmadığını görüyorum forum.donanimhaber.com/... . imkanlarınız geniş, bu tip haberleri yapmak işin kolayına kaçmaktır. bu haberlerin yanına birde kullanıcıların yardımına koşacak içerikler hazırlasanız gam yemeyeceğim ama işin özü olan donanım kısmını iyice boşladınız. tamamen sallıyorum ama örneğin x tl bütçe için pc toplamak yada ufak dokunuşlar ile pc güncellmek gibi biraz daha "donanımhaber" adına yakışacak içeriklere zaman ayırmalısınız. bunu yapacak enerji ve güç türkiyede en çok sizde mevcut.



dipnot: bunu bir kullanıcı geri dönüşü olarak düşünmenizi isterim. amacım polemik çıkarmak değil. içerik hazırlayıcıları isterlerse bu mesajı silebilirler.
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Sinekli Bakkal 4 yıl
İnşallah TouchWiz arayüzü stabil hale getirilir.
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doctor_bey 4 yıl
Müthiş bir şey geliyor...
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pemaxs 4 yıl
Samsungun herşeyi donuyor kasiyor. Çöplük gibi telefon cikartiyor.
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Tha Alumni 4 yıl
Yine bi cop bizi bekliyor
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DH Misafiri 4 yıl
2500 tl bütçem var diyen kardeşime acizane tavsiyem; alacağın 2000 lira civarındaki telefonu belirle, 5,6 ay sonra 1000 lira civarına düşer. O zaman alırsın onu. Htc de pek yaşanmıyor ama, samsung da yaşanan bu ani fiyat indirimleri insanın kendini kötü hissetmesine neden oluyor, saygılarımla.
1 Yanıt Yanıtla
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mokinto 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
2500 tl bütçem var diyen kardeşime acizane tavsiyem; alacağın 2000 lira civarındaki telefonu belirle, 5,6 ay sonra 1000 lira civarına düşer. O zaman alırsın onu. Htc de pek yaşanmıyor ama, samsung da yaşanan bu ani fiyat indirimleri insanın kendini kötü hissetmesine neden oluyor, saygılarımla.

Sizin örneğe göre note 4 Mart ayında 1000 lira olacak.
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DH Misafiri 4 yıl
Millet birbirine laf atma çabasına girmiş bende bu durumu çok yadırgıyorum, ister hava atmak için alır ister işini görmek için, isterse 3000 TL verip sadece "Alo" der. Sonuçta bu paralar harcanmak, ürünlerde tüketilmek için yapılıyor, alan razı satan razı, iş insanın kendi ihtiyaçlarını bilmesi ve buna uygun seçenekleri tercih etmesi. Kimisi büyük ekranda film dizi oyun oynamak ister, kimisi büyük ekranda iş maillerini kontrol etmek ister, kimisi masaya koyduğunda güzel gözüken birşey ister, kimisi ufak olsun ergonomik olsun ihtiyacım olduğunda cebimden çıkartayım 3-5 dk işimi halledip kaldırayım der, kimisi resim kalitesi iyi olsun foto çekerim der, kimisi ses kalitesine öncelik verir, kimiside bunların birçoğu için alır ama hiç birisini tam anlamıyla kullanmaz, zatende ihtiyacı olmaz...Kimisi plastik olsun hafif ve dayanıklı olsun der, kimisi sert olsun metal olsun ezilsin ama düştüğünde bozulmasın der (darbe emilimi muhabbeti.), kimisi kırmızıyı severken kimiside kırmızıdan nefret eder, kısacası zevkler ve renkler tartışılmaz..
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KuzeyAgirbas 4 yıl
Kim sammy'nin gücünü 109 yapti?
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alp0007 4 yıl
Sıradan bir telefon olacak. Bir yıl sonra s7 çıkacak. İki yıl sonra pert olacak.
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Ramiz Karaeski 4 yıl
S6 uçabilecek mi?
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