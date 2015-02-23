Samsung Galaxy S6'dan neler bekliyoruz: Bilmeniz gereken her şey!

Samsung için Galaxy S6 büyük önem taşıyor. Bir süredir kan kaybeden şirketin, tekrar yükselişe geçebilmesi için Galaxy S6 modeline çok ciddi yatırım yapıldı. Peki bizi nasıl bir telefon karşılayacak, Galaxy S6 hakkında bilmeniz gereken her şey bu videomuzda. İyi seyirler...

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