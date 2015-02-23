Samsung Galaxy S6'dan neler bekliyoruz: Bilmeniz gereken her şey!

Samsung için Galaxy S6 büyük önem taşıyor. Bir süredir kan kaybeden şirketin, tekrar yükselişe geçebilmesi için Galaxy S6 modeline çok ciddi yatırım yapıldı. Peki bizi nasıl bir telefon karşılayacak, Galaxy S6 hakkında bilmeniz gereken her şey bu videomuzda. İyi seyirler...
ülkenin en çok takipçiye sahip olan ve en güçlü teknoloji yayınısınız ama içerik üretiminde tıkanıp kalmışsınız. bu kadar geniş imkanlar ile "apple'ın fi tarihinde yapmayı düşündüğü dedikodusu yayılan arabası nasıl olacak" yada bu video gibi içerikleri hazırlamayı seçmeniz bence tüm ekip adına uzun uzun düşünmeniz gereken bir konu. hit almak için daha önce mobilite ve benzeri programlarda sıklıkla konuştuğunuz dedikoduları ayrı ayrı videolara dönüştürmek size kısa vadede nakit kazandırabilir ama ileride bu içerikleri silmek zorunda kalırsınız aynı geçen sene galaxy s5 piyasaya çıkmadan önce hazırladığınız galaxy s5 dedikodularından yola çıkarak hazırladığınız içerik gibi bunu da kaldırmak zorunda kalabilirsiniz. o zamanda sizi eleştirmiştim ama pek faydası olmadığını görüyorum forum.donanimhaber.com/... . imkanlarınız geniş, bu tip haberleri yapmak işin kolayına kaçmaktır. bu haberlerin yanına birde kullanıcıların yardımına koşacak içerikler hazırlasanız gam yemeyeceğim ama işin özü olan donanım kısmını iyice boşladınız. tamamen sallıyorum ama örneğin x tl bütçe için pc toplamak yada ufak dokunuşlar ile pc güncellmek gibi biraz daha "donanımhaber" adına yakışacak içeriklere zaman ayırmalısınız. bunu yapacak enerji ve güç türkiyede en çok sizde mevcut.
dipnot: bunu bir kullanıcı geri dönüşü olarak düşünmenizi isterim. amacım polemik çıkarmak değil. içerik hazırlayıcıları isterlerse bu mesajı silebilirler.
Sizin örneğe göre note 4 Mart ayında 1000 lira olacak.