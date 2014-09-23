Samsung Gear S akıllı saati kullandık: "Bilekte 2-inç kavisli ekran"

Samsung'un yeni nesil akıllı saati olan Gear S'i kullandık ve ilk izlenimlerimizi bu videoda sizler için anlattık. 2-inç büyüklüğündeki kavisli ekranı ve diğer detaylarıyla Gear S'in merak edilen detayları videomuzda.

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