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Samsung Gear S akıllı saati kullandık: "Bilekte 2-inç kavisli ekran"

5 yıl
98,2b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil akıllı saati olan Gear S'i kullandık ve ilk izlenimlerimizi bu videoda sizler için anlattık. 2-inç büyüklüğündeki kavisli ekranı ve diğer detaylarıyla Gear S'in merak edilen detayları videomuzda.
 

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DH Misafiri 3 yıl
Evet arkadaşlar gear s i 9 aydır kullanıyorum çok memnun olduğumu söyleyemem belki benden kaynaklanıyordur.
1. tuş kilidi olmamması su da dokunmatiğinin devreye girmesi ve daha bi çok sıkıntı veriyor
2. şarzı yeterli değil başlarda iyi gibiydi ama sim takılıyken yaklaşık 1-2 saat lik bi konuşma süresine verebiliyor sık konuşma yapanlara göre değil tel e bağlıyken daha iyi ama şu anda bende telefona bağlıyken 1.5 gün falan gidiyor ki neredeyse hiç telefon gelmez bana günde taş çatlasın 5 tane mesaj saat ekranını bakınca aktifliğe getirdim ama yinede daha uzun olmadı şu an için
3. şarj olma siztemini güzel düşünmüşler diyemem bi tane kırıldı ikinci ye bakalım ne zamna kırılacak bi de garanti bittiğinde nasıl olacak bilemiyorum harici batarya sistemi güzel olsada tırnaklar çok narin miş onu anladım
4. şu aralar bide sim problemi çıktı kolda harekette temassızlık mı oluyor ne dir bi süre sünra sim algılanmadı diyor blu. ile tel e bağlanıyor ama sim işlevsizleşmeye başladı
5. işletim sistemi güzel olmuş ama biraz daha pişmesi lazım bence geçenlerde takıldı aç kapa reset falan bi türlü düzeltemedim artık garantiye gönderecektim ki şarza takınca düzeldi ama bu esnada %100 şarzı 1-2 saatte % 10 indirdi menüye girince ansızın atıp ana ekrana dönüyo tuş kilidine alınca 2 sn sonra ana ekrana dönüyo çıldırttı 2 gün sonra yine oldu direk şarza taktım düzeldi :))
6. ha bide bazzen normal süreden çık daha kısa sürede şarzı bitiyo arka planda uygulamamı çalıştırıyo bilemiyorum
7. navigasyon sistemi çok kötü yada ben beceremedim
8. bi eksikliğide konuşma hoparkörden herkezin düyacağı şekilde düşünülmüş eğer kulaklık kullanmıyorsanız toplum içerisinde görüşme yapması bayağı sıkıntılı keşke ikincil seçenek olarak kulağa dayayıp konuşma seçeneğide koysalardı herzaman kulaklık veya hop. kullanamayabiliyoruz
SONUÇ OLARAK EMSALLERİNİN ÇOK İLERESİNDE OLMASINA KARŞIN ÇEŞİTLİ EKSİKLİKLERİ VAR
TELEFONLA GÖRÜŞME ÇOK İYİ BLUETOOTH BAĞLANTISI BENCE SORUNSUZ GÖRÜNTÜ OLARAK ÇOK ŞATAFATLI GÖSTERİŞLİ KULLANIŞLI ÇOK FAZLA ÖZELLİK EKLEMİŞLER KEŞKE BİRAZ DAHA AZ OLSAYDI DA ŞARZ SÜRESİ DAHA UZUN OLSAYDI SÜPER ÖTESİ OLURDU AMA GÜÇ TASARRUFUNDAYKEN BİRAZ DAHA İYİ BENCE SAADECE SAAT OLARAK TA DÜŞÜNMEMEMEK LAZIM SU GEÇİRMEZ ÖZELLİĞİ ÇOK İYİ SUYA,SABUNA,BENZİN,DİZEL,ÇAMUR,ÇİMENTO,YAĞ GİBİ ÇALIŞMA ŞARTLARIM ARASINDA ÇIKAN OLUMSUZLUKLARA DAYANDI Bİ PROBLEM VERMEDİ KAYIŞ SİSTEMİDE GÜZEL İSTEERSEN ÇIKAR MİNİ Bİ ÇEP TEL OLARAK TAŞI SİNYAL VE ÇEKİM GÜCÜ BENCE NORMAL TEL DEN HİÇ FARKI YOK
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DH Misafiri 3 yıl
ne kıl adamsın lan. adam gibi konuşsana trt spikeri gibi konuşcağına.. beğenmedim incelemenizi.
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DH Misafiri 4 yıl
Dostlar Merhaba Saati bugün aldım akıllı saatler içinde muhteşem. 67g kolunuzda hissetmiyosunuz ayrıca duruşu çok şık %40 ilk şarjı ile öğlen 12 den akşam 9 a %30 şarj ile girdim bence aldığı parayı sonuna kadar hak eden bir ürün dip not fiyat 900 tl
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DH Misafiri 4 yıl
Galaxy s6 ile uyumludur di mi
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DH Misafiri 4 yıl
samsung gear s kullanıcısıyım.gayet güzel bir cihaz. geceleri kapatmak şartıyla pili 3 gün gidiyordu.fakat 15 gün öne gün ortasında şarj bitti. servis saati değiştirdi. yeni saat de iyi gidiyordu fakat normalde akşam eve gittiğimde %70 olması gereken şarj bu gün saat 11 de %70 e düştü.sanırım bir daha servis görecek.bu arada sadece bluetooth bağlantısı kullanıyorum. sim kard veya wifi yı aktif hale getirdiğinizde zaten pil ancak 1 gün yetiyor..benzer sorunlar yaşayan var mı?
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DH Misafiri 4 yıl
samsung cihazım yok samsung gear s alsam saati kendi başına telefon gibi kullanabilirmiyım ilginize teşekürler
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DH Misafiri 4 yıl
Gear S'e aynı anda hem sim kart takıp hem de bluetooth ile bir mobil cihaza bağlıyabiliyor muyuz? Örneğin mobil cihazıma yakınken (bluetooth mesafesindeyken) gelen aramayı ve bildirimleri da almak istiyorum ama uzaklaşında sim karttan arama yapabilir miyim? Yoksa sim kart aktifken, bluetooth ile mobil cihaza bağlanmak mümkün değil mi? Teşekkürler.
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yea55 4 yıl
Merhabalar.Gear s bluetooth kulaklıga telefon bağlı iken bağlayamıyoruzmu
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ottoman984 4 yıl yea55
evet
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striders 4 yıl
Kafamda deli sorular :)
Bunda özellikle geriye sayan kronometre var mı?
Nabız ölçer nasıl?
bir de konuşma yaparken saati yaklaştırıp konuşmak mı gerekiyor yoksa kulaklık vs kullanılıyor mu??
sanırım kullanılmazsa çevreden konuşma duyulabilir rahatlıkla.

Bir de ben spor için düşünüyorum. Fitness için.
ama benim kafamda bunun yanında bir de müzik için bluetooth kulaklık düşünüyorum kafaüstü modellerden. Aynı anda telefona bu ikisi bağlanır mı ki
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BaRraCuDa__ 4 yıl striders
Deli sorulara çılgın cevaplar o zaman;

Üzerinde kronometre yok ama yükleniyor, geri sayan varmı diye araştırmadım hiç
Nabız ölçer başarılı, bileğine ters takarsan çok daha iyi sonuç veriyor.
Konuşma esnasında saati yaklaştırmana gerek yok, ses oldukça tatminkar. Gürültülü yerde yetersiz gelecektir pek tabi.
Bluetooth kulaklıkla eşleştirip kullanabilirsin.
Evet hem telefon hem bluetooth kulaklık bağlanıyor.
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zx6r 4 yıl
Iyice elektriğe bağlı yaşarız bu gidişle..
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