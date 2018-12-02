Samsung QLED TV'lerde yapay zeka ve oyun özellikleri

Samsung'un yeni nesil QLED TV'leri hem yapay zeka ve nesnelerin interneti hem de oyun performansında oldukça iddialı. Peki bu özellikler neler vaad ediyor, detaylarını bu videoda konuştuk.

Samsung'un televizyon merkezini görmek üzere gittiğimiz Güney Kore'deki Samsung Digital City kampüsünde, şirketin Türkiye'deki TV pazarlama müdürü olan Erkan Yıldırım ile yeni nesil QLED TV'lerdeki yapay zeka ve oyun özelliklerini konuştuk.