Samsung QLED TV'lerde yapay zeka ve oyun özellikleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un yeni nesil QLED TV'leri hem yapay zeka ve nesnelerin interneti hem de oyun performansında oldukça iddialı. Peki bu özellikler neler vaad ediyor, detaylarını bu videoda konuştuk.
Samsung'un televizyon merkezini görmek üzere gittiğimiz Güney Kore'deki Samsung Digital City kampüsünde, şirketin Türkiye'deki TV pazarlama müdürü olan Erkan Yıldırım ile yeni nesil QLED TV'lerdeki yapay zeka ve oyun özelliklerini konuştuk.
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Samsung galaxy s9 da kullandığı superamoled ekranlı tv yapsa idi o zaman piyasayı maf ederdi ..s8'den sonra beyazı sarı verme olayını tamamen aşmışlar heleki s9'daki superamoled ekran üzerinde yok ,mesela ıphone x'de amoled ekran kullanıyor ama çöp ,beyazı bildiğin note4'den kalma sarımsı ekran
bu tıp tvlerı alanlar zaten avr kulandıklarından gırıs cıkıs konusunda sonderece zengın bır baglantı ımkanına sahıp oluyorlar donanım degısımı ıse zaten ulekmızde olmuyor bende 55hu8500 var tvden ındırımlı tızen kutu kampanyası cıktı gıttım samsung bayılerıne bızde oyle bısey de yok ayrıca konu ıle ılgılı bılgımızde yok dedıler.
bır onemlı noktada akıllı kumanda akıllı kumanda tekrar gerı gelmelı bu tıp tvlere normal kumanda yakısmıyor.
tvlerdekı kameraların kaldırılmasıda bence kotu olan bır sey cunku kamera ıle kontrol +angry bırds oyanamak cok keyıflıydı.