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Samsung QLED TV'lerde yapay zeka ve oyun özellikleri

5 ay
17,1b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil QLED TV'leri hem yapay zeka ve nesnelerin interneti hem de oyun performansında oldukça iddialı. Peki bu özellikler neler vaad ediyor, detaylarını bu videoda konuştuk.
 
Samsung'un televizyon merkezini görmek üzere gittiğimiz Güney Kore'deki Samsung Digital City kampüsünde, şirketin Türkiye'deki TV pazarlama müdürü olan Erkan Yıldırım ile yeni nesil QLED TV'lerdeki yapay zeka ve oyun özelliklerini konuştuk. 

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Swothra 5 ay en beğenilen
Müzikten hiç bir şey duyulmuyor ki
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RNNN 5 ay
samsung yapay zeka vs gibi boş işlerle uğraşacağına ilk önce premium model diye sattığı orta-üst model tv lerinde kullandığı kenar aydınlatmadan vazgeçsin..3-4binlik tv lerde kullandığın aydınlatma sistemiyle qled modellerdeki sistem aynı..rezalet bölgesel karartmayla hep yapay zeka olsa ne olur..
1 Yanıt Yanıtla
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MERNEPTAH 5 ay RNNN
Samsungu fazla eleştirmezdin sen ya

Samsung galaxy s9 da kullandığı superamoled ekranlı tv yapsa idi o zaman piyasayı maf ederdi ..s8'den sonra beyazı sarı verme olayını tamamen aşmışlar heleki s9'daki superamoled ekran üzerinde yok ,mesela ıphone x'de amoled ekran kullanıyor ama çöp ,beyazı bildiğin note4'den kalma sarımsı ekran
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tbbtl 5 ay
arka plana bu kadar gürültülü bir müzik koyarak video hazırlamak ancak ilkokul öğrencisi projesi olabilir
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DH Misafiri 5 ay
3d yi bir süre sonra sinema salonlarında bile göremiyeceksiniz... holywood bile vazgeçiyor 3d film yapmaktan...
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DH Misafiri 5 ay
Türkiye gibi 3. dünya ülkelerinde böyle Qled miş oledmiş pahalı olur aslında dolar olarak ucuz ama :) tl kazanıyoruz biliyorsunuz.
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burakdc 5 ay
Erdi Bey, Erkan beye su 3d tv ler hakkında soru sorar mısınız 3d yı bırden bıre herkes sonlandırdı halbukı sımdı cok super 3d deneyımı elde edebılecek noktaya geldı tvler mesela tarama hızları arttı artık goz sulanması kamasması olmayacak. ekran parlaklıkları arttı 3 d yayında karama olmayacak. cozunurlukler arttı cozunurluk dususu olmayacak gercı samsung aktıf 3d kullandıgından cozunurluk dusmuyordu. ekranlar buyudu 3d dah etkıleyıcı olacak. smart hub vs bır yana su 3d mutlaka gerı gelmelı hem oyun deneyımını arttıracak hemde fılmler daha ıyı olacak.
bu tıp tvlerı alanlar zaten avr kulandıklarından gırıs cıkıs konusunda sonderece zengın bır baglantı ımkanına sahıp oluyorlar donanım degısımı ıse zaten ulekmızde olmuyor bende 55hu8500 var tvden ındırımlı tızen kutu kampanyası cıktı gıttım samsung bayılerıne bızde oyle bısey de yok ayrıca konu ıle ılgılı bılgımızde yok dedıler.
bır onemlı noktada akıllı kumanda akıllı kumanda tekrar gerı gelmelı bu tıp tvlere normal kumanda yakısmıyor.
tvlerdekı kameraların kaldırılmasıda bence kotu olan bır sey cunku kamera ıle kontrol +angry bırds oyanamak cok keyıflıydı.
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HIGHER 5 ay
Müzik sesi kısık olmuş bir müzik klibi için.
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ahrimar 5 ay
Bende 8 serisi Samsung var. Android desteği yok. Arayüz desteğide yok. Utube vs giremiyorsun artık desteklemediği için. Yazık mı oldu kazık mı oldu bilmem. Aldığını TV nin arayüz desteğine dikkat edin. 2 sene sonra çöp olabilir o TV.
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9600_G_T 5 ay
dınleme ozellıgınde kasma var :D
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Swothra 5 ay en beğenilen
Müzikten hiç bir şey duyulmuyor ki
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djdon 5 ay
2si bir nerelerde?
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