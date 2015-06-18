Samsung ile Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge ile yeni gelecek modelleri konuştukl

Samsung'un akıllı telefon dünyası için son dönemdeki en radikal yeniliklerini taşıyan Galaxy S6 ailesini çıkışından aylar sonra Samsung'a sorduk. Yeni telefonlar beklentiler karşıladı mı, kullanıcı eleştrilerine Samsung nasıl bakıyor ve Galaxy Note 5 gibi yeni cihazlar hususunda Güney Koreli üretici neler yapıyor. Tüm detaylar sohbet videomuzda, iyi seyirler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.