Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung ile Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge ile yeni gelecek modelleri konuştukl

4 yıl
21b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un akıllı telefon dünyası için son dönemdeki en radikal yeniliklerini taşıyan Galaxy S6 ailesini çıkışından aylar sonra Samsung'a sorduk. Yeni telefonlar beklentiler karşıladı mı, kullanıcı eleştrilerine Samsung nasıl bakıyor ve Galaxy Note 5 gibi yeni cihazlar hususunda Güney Koreli üretici neler yapıyor. Tüm detaylar sohbet videomuzda, iyi seyirler.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
farazicosmos 4 yıl en beğenilen
günnümüzde 150mb/ssaniye hızlarında hafıza kartlarıda var. takılan kartların telefonu yavaşlatacağı düşünüldüğü için telefondan kaldırılmış. mantığa bak yaa resmen saçmalık. telefonda usb 2.0 var ben 4k çektiğim videoyu nasıl alıcam telefondan 3000 ver eziyet çek diyorlar resmen. usb. 3.0 ve hafıza kartı yoksa dünyanın en hızlısı olsa bile ilgimi çekmez.
günnümüzde 150mb/ssaniye hızlarında hafıza kartlarıda var. takılan kartların telefonu yavaşlatacağı düşünüldüğü için telefondan kaldırılmış. mantığa bak yaa res...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 4 yıl
Sırf çıkarılabilir batarya ve micro sd kart girişi yok diye şimdiye kadar böyle tüm telefonlardan vazgeçtim.Artık samsungu da aralarına katabiliriz..
Bu arada lütfen kalkıpta micro sd kart girişi telefonu yavaşlatıyor diye yerini bırakmadık demeyin. Apple gibi daha fazla kar atmek istiyoruz deyin..
Madem micro sd kart girişi yavaşlatıyor.32 ve 64 gb arasında 10-15 dolara oynarken siz 100-200 tl daha fazla alıyorsunuz. o zaman sadece maaliyetine göre satın. 100-200 değilde 40-50 milyon aralarında oynasın...
HAKSIZ MIYIM ?
Sırf çıkarılabilir batarya ve micro sd kart girişi yok diye şimdiye kadar böyle tüm telefonlardan vazgeçtim.Artık samsungu da aralarına katabiliriz..Bu ara...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 4 yıl ___Lawyer___
___Lawyer___

aspirin_00

teknosada s6 bakayım dedim telefon resmen can çekişiyordu o kadar ağırlaşmıştı ki diyorum en hızlı telefon bu mu yani ? diye vaz geçtim s6 almaktan

Birincisi o baktığın cihaz demo cihazı ve içinde hem yüklü oyunlar var hemde bir çok özelliği aktif olmadığından ne bekliyordun ki. Çevremde kulananlar keyifle kullanıyor. Ender Yıldız , Erdi Özüağ uzun zamandır kullanıyor son derecede memnunlar ve stabilite konusunda iPhone 6 kadar iyi olduğunu söylüyorlar. Senin gibileri her ne kadar anlamasam da tamam gönlün olsun çök kötü cihaz s6 hatta i6 da berbat mutlu ol şimdi git ne kullanıyorsan kullan. En iyi cihazları beğenmeme furyası başladı böyle olunca ne oluyor sanki çok havalı olunuyor galiba sizin yaş gurubunuzda iosun en iyisi i6 ailesi Android'in en hızlısı s6 ailesidir zaten bunu analiz etmek sana da kalmış birşey değil tüm kamuoyuda böyle görüyor. Herkes s6sını ve i6sını keyifle kullanıyor sen merak etme cevapta yazma polemiğe girmem sadece seni görüp yanılıp bin bir emekle birikilen paraları başka şeylerle çar çur etmesinler diye yazdım.

yazıyı görende sanki ___Lawyer___ arkadaşa küfretmiş gibi algılayacaklar; Bu ne gafret, ne kin, neyin egosunu yaşıyorsun anlamadım arkadaşım
karşımdaki kişiye arkadaş diyorsam saygımdandır.

yazacağın 4 5 kelime; demo telefona denk geldin ondandır diyebilirdin...

az sakin ol...
___Lawyer___aspirin_00teknosada s6 bakayım dedim telefon resmen can çekişiyordu o kadar ağırlaşmıştı ki diyo...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
başlığa "yeni gelecek modelleri konuştuk" diye yazıp 20 dakika sohbetten sonra "yeni gelecek modelleri konuşamadık" demek nasıl bir kafadır??
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faya85 4 yıl
S6mini den bahsediliyor 1 sene sonra 4.2.2 nin olayı bitmişken güncelleme diye verirlirse biz gider samsung alırmıyız ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 4 yıl
hizli sarjmis da kablosuz sarj varmis.cihazi ince yapicaz diye pilin icine ettik demiyor da:-)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 4 yıl
Konuyu Baltalayan Balta
Yıl oldu 2015 hala millet radyo yok diyor. Kendi arşivin yok mu hadi yok git youtube dan dinle offline dinlemek için spotify kullan. Hala radyoda kanal arayan sevdiği şarkı çalsın diye bekleyen kaldı mı ya? Adamları yıllarca eleştirdiniz plastik diye. Adamlar yekpare metal çerçeveli arkası cam telefon yaptı. Bu sefer de batarya niye çıkmıyor dediniz. Apple haklı ya her sene aynı telefonun üzerine az az bir şeyler ekleyip verecen piyasaya millet bunu istiyor.

Nick mesaj uyumu. Önceki mesajları hiç mi okumazsın bre. Sende radyo kültürü yok bu kadar belli etme bari. Radyoyu hala sadece müzik için sananlar varmış demekki. Sevdiğim şarkı çalsın diye beklediğimizi nerden çıkardın? Ben plastik diye hiç eleştirmedim 2005ten beri üyeyim bakabilirsiniz. Plastiğin kalitesi iyi değildi ama ona da laf etmedim. Ben dahili hafızanın az olamsına, rehberi bile açamamasına, ekranın güneşte hiç görünmemesine, menüde bile takılamsına, radyo olmamasına filan eleştiri yaparım. Ben metal, radyosu olmayan ve pili çıkmayan telefon isteseydim zaten iphone alırdım. Ne diye android alayım. Zibilyon tane alternatif varken neden radyosuzunu alayım. Radyo olsun ama sen yine kullanma kardeşim zorla kullan demiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bytradm 4 yıl
üç galaxyden sonra hauweiG7 aldım çoooooooooook memnunum
sayın yetkili bakın bakayım 1000tl altı cihazın malzesine
piline çift antenine. by.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heathrow was here 4 yıl bytradm
bytradm
üç galaxyden sonra hauweiG7 aldım çoooooooooook memnunum
sayın yetkili bakın bakayım 1000tl altı cihazın malzesine
piline çift antenine. by.

Hauwei değil huawei...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Konuyu Baltalayan Balta 4 yıl
Yıl oldu 2015 hala millet radyo yok diyor. Kendi arşivin yok mu hadi yok git youtube dan dinle offline dinlemek için spotify kullan. Hala radyoda kanal arayan sevdiği şarkı çalsın diye bekleyen kaldı mı ya? Adamları yıllarca eleştirdiniz plastik diye. Adamlar yekpare metal çerçeveli arkası cam telefon yaptı. Bu sefer de batarya niye çıkmıyor dediniz. Apple haklı ya her sene aynı telefonun üzerine az az bir şeyler ekleyip verecen piyasaya millet bunu istiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 4 yıl
Bu arada yazmayı unutmuşum sd kart olmaması tamamen saçmalık. Gavurların deyimiyle "boullshit". Bz bilgisayara ssd takıyoruz ama yanına meranik disk, usb bellek te takıp kullanıyoruz bişey mi oluyor? Sanki sd karta uygulama kurmaya izin mi veriyorsunuz da yavaşlayacak. Bir mp3 veya vidyo dosyasını yavaş okuyunca mp3 veya vidyoyu dona dona mı izletiyor alet. Sd kart zaten depolama birimi olarak kullanılıyor. Cücük kadar hafıza koyuyorsunuz onun da yarıya yakını dolu geliyor. Raw çekiyor, 4k çekiyor bilmem ne diyorsunuz ama bunları olayan hafıza ile nasıl çekecekler? Vidyo veya resim çekerken dahili hafızaya tampon yaptırırsın olur biter. Ben en dandik telefonda bile full hd filmi izletirken tekleme donma görmedim. Sadece palavra bunlar başka bişey değil. 2500 lira veriyorsam 1 sd kart girişi de yetmez en az 2 olmalı. 500 liralık telefonda 1 taneyse bunda 2 tane olmalı. Ayrıca ufs 2.0 varmış madem nerde usb 3.1 derler adama. Hızmış bahane siz benim külahıma anlatın. Usb 2.0 ile ne hızı bizimle .aşak mı geçiyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heathrow was here 4 yıl kesbi
kesbi
Bu arada yazmayı unutmuşum sd kart olmaması tamamen saçmalık. Gavurların deyimiyle "boolshit". Bz bilgisayara ssd takıyoruz ama yanına meranik disk, usb bellek te takıp kullanıyoruz bişey mi oluyor? Sanki sd karta uygulama kurmaya izin mi veriyorsunuz da yavaşlayacak. Bir mp3 veya vidyo dosyasını yavaş okuyunca mp3 veya vidyoyu dona dona mı izletiyor alet. Sd kart zaten depolama birimi olarak kullanılıyor. Cücük kadar hafıza koyuyorsunuz onun da yarıya yakını dolu geliyor. Raw çekiyor, 4k çekiyor bilmem ne diyorsunuz ama bunları olayan hafıza ile nasıl çekecekler? Vidyo veya resim çekerken dahili hafızaya tampon yaptırırsın olur biter. Ben en dandik telefonda bile full hd filmi izletirken tekleme donma görmedim. Sadece palavra bunlar başka bişey değil. 2500 lira veriyorsam 1 sd kart girişi de yetmez en az 2 olmalı. 500 liralık telefonda 1 taneyse bunda 2 tane olmalı. Ayrıca ufs 2.0 varmış madem nerde usb 3.1 derler adama. Hızmış bahane siz benim külahıma anlatın. Usb 2.0 ile ne hızı bizimle .aşak mı geçiyorsunuz.

Boolshit değil bullshit...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
merhabalar.samsung s4 den s6 ya geçmiş biri olarak hala pişmanlıgım devam etmekte.yazılımsal sorun diz boyu! bildirim panelelinde iki kısa yol kayboldu "mobil veri ve özel mod"artık yok ve bir çözum bulamadım.ancak ayarlardan gidip sorunu çözebiliyorum buda zaman kaybı bir yerde.yani anlıyacağınız kaldığımız yerden devam sorunlara :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heathrow was here 4 yıl
Bir arkadasim garanti bitmeye yakin iphone 4s cihazini apple magazaya goturdu. Tek sikinti şarj idi. Adama tutup yeni sifir cihaz vermisler kutusunda. Musteri memnuniyeti.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
06:11
Galaxy Note 9 ile Fortnite oynadık!
12,5b izlenme · 10 ay
03:48
Yok böyle performans | Gigabyte'ın çılgın SSD çözümü
794 izlenme · 1 sa. yeni video
06:11
Galax'ın havalı ekran kartı | 10. Yıl özel RTX 2080 Ti HOF
1,6b izlenme · 6 sa. yeni video
06:01
Note 9'un fiyatı artacak mı? Samsung Pay ve Bixby dijital asistana ne oldu?
6,4b izlenme · 10 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
17:46
Xiaomi Redmi Note 5'i kullandık: Kutu açılışı ve ilk izlenimler
14,8b izlenme · 10 ay
16:37
Samsung Galaxy Note 9'u test ettik: Rakipleriyle performans kıyaslaması
10,8b izlenme · 10 ay
07:37
Samsung Galaxy Note 9 nasıl olmuş?
10,2b izlenme · 10 ay
10:07
Giriş seviyesi Ryzen oyun oynatır mı? "HP 15 DB0023NT dizüstü incelemesi"
6,8b izlenme · 3 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
10,2b izlenme · 3 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
7,8b izlenme · 3 hf.
08:28
WiFi sinyalinden hareket algılama teknolojisi
1,7b izlenme · 1 gün
15:14
Sürü halinde kamikaze saldırısı yapan yerli drone : KARGU
6,9b izlenme · 4 hf.
07:38
Transformers oyuncu bilgisayarı | Acer Concept D9
1,6b izlenme · 21 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
9,2b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,5b izlenme · 2 hf.
07:45
Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik
7,2b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim