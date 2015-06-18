Samsung ile Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge ile yeni gelecek modelleri konuştukl

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un akıllı telefon dünyası için son dönemdeki en radikal yeniliklerini taşıyan Galaxy S6 ailesini çıkışından aylar sonra Samsung'a sorduk. Yeni telefonlar beklentiler karşıladı mı, kullanıcı eleştrilerine Samsung nasıl bakıyor ve Galaxy Note 5 gibi yeni cihazlar hususunda Güney Koreli üretici neler yapıyor. Tüm detaylar sohbet videomuzda, iyi seyirler.
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Bu arada lütfen kalkıpta micro sd kart girişi telefonu yavaşlatıyor diye yerini bırakmadık demeyin. Apple gibi daha fazla kar atmek istiyoruz deyin..
Madem micro sd kart girişi yavaşlatıyor.32 ve 64 gb arasında 10-15 dolara oynarken siz 100-200 tl daha fazla alıyorsunuz. o zaman sadece maaliyetine göre satın. 100-200 değilde 40-50 milyon aralarında oynasın...
HAKSIZ MIYIM ?
yazıyı görende sanki ___Lawyer___ arkadaşa küfretmiş gibi algılayacaklar; Bu ne gafret, ne kin, neyin egosunu yaşıyorsun anlamadım arkadaşım
karşımdaki kişiye arkadaş diyorsam saygımdandır.
yazacağın 4 5 kelime; demo telefona denk geldin ondandır diyebilirdin...
az sakin ol...