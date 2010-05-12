Samsung, Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcili dizüstü bilgisayarı P580'i duyurdu

D izüstü bilgisayar pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Samsung P580 olarak adlandırılan bilgisayar Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Intel Core i3 330M (2.13 GHz, 3 MB), Intel Core i3 350M (2.26 GHz, 3 MB), Intel Core i3 350M (2.26 GHz, 3 MB), Intel Core i5 430M (2.26 GHz, 3 MB), Intel Core i5 520M (2.40 GHz, 3 MB) işlemcilerin opsiyonel olarak sunulacağı bilgisayarlarda, sistem belleği 2GB DDR3, 3 GB DDR3 ve 4 GB DDR3 olarak belirlenebiliyor. 371 x 255.5 x 29.9 mm ölçülere sahip olan P580'in 2.5Kg ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor. Samsung'un 15.6 inç LED aydınlatmalı ekrana yer verdiği dizüstü bilgisayarlar 1366x768 çözünürlük sunuyor. Samsung, yeni dizüstü bilgisayarında grafik işlemlerini Nvidia Geforce GT 330M ekran kartına emanet etmiş. Samsung P580'de 3 adet USB 2.0 giriş ve 1 adet USB/eSata girişi yer alıyor. Kablosuz bağlantı seçeneklerinde Bluetooth 2.1 ve 802.11bg WiFi standart olarak dahil edilirken, 802.11bg/n opsiyonel olarak kullanıcıların tercihine sunulmuş.

Samsung'un Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcilerle donattığı yeni dizüstü bilgisayarı P580'in fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.