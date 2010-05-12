Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Samsung, Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcili dizüstü bilgisayarı P580'i duyurdu

Dizüstü bilgisayar dünyasının güçlü isimlerinden Samsung, P580 adını vediği dizüstü bilgisayarını duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
35,8b
1
8
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcili dizüstü bilgisayarı P580'i duyurdu
Tam Boyutta Gör

D izüstü bilgisayar pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Samsung P580 olarak adlandırılan bilgisayar Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Intel Core i3 330M (2.13 GHz, 3 MB), Intel Core i3 350M (2.26 GHz, 3 MB), Intel Core i3 350M (2.26 GHz, 3 MB), Intel Core i5 430M (2.26 GHz, 3 MB), Intel Core i5 520M (2.40 GHz, 3 MB) işlemcilerin opsiyonel olarak sunulacağı bilgisayarlarda, sistem belleği 2GB DDR3, 3 GB DDR3 ve 4 GB DDR3 olarak belirlenebiliyor. 371 x 255.5 x 29.9 mm ölçülere sahip olan P580'in 2.5Kg ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor. Samsung'un 15.6 inç LED aydınlatmalı ekrana yer verdiği dizüstü bilgisayarlar 1366x768 çözünürlük sunuyor. Samsung, yeni dizüstü bilgisayarında grafik işlemlerini Nvidia Geforce GT 330M ekran kartına emanet etmiş. Samsung P580'de 3 adet USB 2.0 giriş ve 1 adet USB/eSata girişi yer alıyor. Kablosuz bağlantı seçeneklerinde Bluetooth 2.1 ve 802.11bg WiFi standart olarak dahil edilirken, 802.11bg/n opsiyonel olarak kullanıcıların tercihine sunulmuş.

Samsung'un Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcilerle donattığı yeni dizüstü bilgisayarı P580'in fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Samsung, Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcili dizüstü bilgisayarı P580'i duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
samsung i5 kamera göstremıyor sorun nedır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
samsungun notebookları gerçekten oldukça güzel.. bir diğer güzel tarafı ise yazılım desteği.. işletim sistemini yeni kurdunuz diyelim oldukça anlaşılır basit karışıklığa yer vermeden herkesin anlayabileceği bir şekilde destek sayfası inşa etmiş.. bu benim çok hoşuma gitmişti.. Hepsinin var ama diyelim bir kamera sürücü indireceksiniz acer'dan elinizdeki notebookun modeline ait sayfaya giriyorsunuz karşınıza 3 farklı marka bir dünya kamera sürücüsü çıkarıyor.. Yani demek istediğim diğerlerininde var ama nasıl!! işte ortada.. adamı çileden çıkarıyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Samsung R580 ile aynı özelliklere sahip bir cihaz gibi görünüyor. Kasası biraz daha sadelik arayan iş adamlarına yönelik. LG R590'a benzemiş hafiften.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-K@- 9 yıl
Ne ssd si samsung ne zaamn yüksek fiyatlı notebook ürettiki 7200 rpm bile olsa şükret
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kittyhunter 9 yıl
R serisinin yerini alması için gelen bir seriye benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omertalord 9 yıl
çok sade kasalar kullanmışlar fiyatarı uygun tutulur bu modellerin diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl LED Aydınlatma hakkında merak ettiğiniz her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim