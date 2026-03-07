Giriş
    Galaxy S26 Ultra, düşme testinde: Alüminyum ne kadar dayanıklı?

    Samsung, yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra'da titanyum yerine alüminyum çerçeve kullanıyor. Peki, "Armor Aluminum" tasarım ne kadar dayanıklı? Samsung S26 Ultra düşme testinde.

    Samsung Galaxy S26 Ultra drop düşme testi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un en güçlü telefonu Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max gibi alüminyum tasarım kullanıyor. Samsung, her ne kadar “armor aluminum” ifadesini kullansa da akıllarda tek soru vardı: Alüminyum, titanyum kadar dayanıklı mı? İlk Galaxy S26 Ultra drop test videosu bunu yanıtlıyor.

    PBKreviews, Galaxy S26 Ultra düşme testi videosunu yayınladı. S26 Ultra, dört kez baş hizasından beton zemine bırakılıyor. Telefonun en çok hasar gördüğü yer kamera bölümü oluyor. Kamera adasının paramparça olduğu görülüyor. Ekran sağlam kalıyor; Ön camdaki Gorilla Armor 2, ilk düşüşte sağlamlığını ortaya koyuyor. Çatlak yok, hasar yok, güç düğmesi de sorunsuz çalışıyor, sanki cihaza hiçbir şey olmamış gibi.

    Kamera bölümüne dikkat!

    S26 Ultra’nın kamera lenslerinin selefine göre daha az korunaklı olduğu açık. Telefon ikinci düşüşte sırt üstü kapaklandığında, bir lens koruyucu tamamen paramparça oluyor. Üçüncü düşüşte daha fazla cam kırılıyor. Kameralar çalışır vaziyetti, işlevlerinde sorun yok ancak kırık lens koruyucuları çekimlerde belirgin bozulmalara neden oluyor.

    Alüminyum çerçeve de gözle görülür hasar alıyor. Samsung bu yıl titanyumu alüminyumla değiştirdi. Videoda dördüncü düşmeden sonra S Pen’in yuvasından çıktığı ancak tamamen işlevsel hale geldiği görülüyor.

    Neticede, Samsung S26 Ultra’nın ön ve arka camı oldukça dayanıklı ancak kamera bölümünün çok iyi korunması gerekiyor.

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 2 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 2 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

