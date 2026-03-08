Exynos 2700 test aşamasında: Samsung Galaxy S27 için hazırlanıyor

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un bir sonraki amiral gemisi telefon serisine güç vermesi beklenen Exynos 2700 işlemcisi geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya ulaştı. Ortaya çıkan yeni raporlara göre şirket, çipin ilk örneklerini üretmiş durumda ve şu anda kurum içi test süreçlerini yürütüyor.

İşte 2 nm üretim süreci ve yeni ısı yönetimi mimarisi:

Samsung son yıllarda amiral gemisi telefonlarında bölgesel işlemci stratejisi uyguluyor. Örneğin Galaxy S26 serisinin ABD pazarındaki tüm modelleri Snapdragon işlemcilerle piyasaya sunulurken, uluslararası pazarlarda Galaxy S26 ve S26+ modellerinde şirketin kendi geliştirdiği Exynos 2600 yonga seti kullanıldı. Aynı şekilde Exynos 2700’ün de özellikle Galaxy S27 serisinin bazı modellerinde ve belirli pazarlarda kullanılması planlanıyor.

Yeni raporlarda öne çıkan teknik detaylardan biri, Exynos 2700’ün üretim süreciyle ilgili. Tıpkı önceki nesil Exynos 2600’de olduğu gibi yeni yonga setinin de 2 nanometre üretim teknolojisiyle üretileceği belirtiliyor. Yarı iletken dünyasında üretim sürecinin küçülmesi, transistörlerin daha küçük alana yerleştirilmesini sağlıyor. Bu durum yalnızca işlem gücünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji tüketimini azaltarak pil verimliliğini iyileştirebiliyor.

Exynos 2700 ile ilgili dikkat çeken bir diğer teknik unsur ise ısı yönetimine verilen öncelik. Samsung’un yeni çipte Heat Pass Block olarak adlandırılan bir bileşen kullanacağı belirtiliyor. Isı Yolu Bloğu olarak çevrilebilecek bu yapı, işlemcide oluşan sıcaklığın daha verimli şekilde dağıtılmasını amaçlıyor. Mobil işlemcilerde yüksek sıcaklık genellikle performans düşüşü anlamına gelen thermal throttling adı verilen mekanizmayı tetikleyebiliyor. Bu nedenle ısıyı kontrol altında tutan donanım çözümleri, özellikle uzun süreli yüksek performans gerektiren kullanım senaryolarında önemli rol oynuyor.

Exynos 2700’ün şu anda test aşamasında olması, geliştirme sürecinin henüz tamamlanmadığı anlamına geliyor. Samsung’un çip tasarımını birkaç ay içinde tamamlamayı planlaması ise Exynos 2700’ün zaman çizelgesi açısından Galaxy S27 serisinin geliştirme süreciyle paralel ilerlediğini gösteriyor.

