    Galaxy S26 Ultra, farklı bir telefoto kamera teknolojisi kullanıyor: İşte detaylar

    Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'da kamera tarafında daha önce farkedilmeyen önemli bir değişiklik yaptı. Yeni modelde, periskop telefoto kamera yerine farklı bir teknoloji yer alıyor.

    Galaxy S26 Ultra farklı bir telefoto kamera teknolojisi kullanıyo Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S26 ailesindeki birçok önemli yükseltmeyi Ultra modele ayırırken bunların başında ana kameradaki daha geniş diyafram ve 5x telefoto kameradaki yeni optik yapı geliyor. Ancak bu değişikliklerden biri ilk etapta pek fark edilmedi: cihazın 5x optik yakınlaştırma kamerası artık klasik periskop lens tasarımını kullanmıyor.

    Galaxy S26 Ultra farklı bir telefoto kamera teknolojisi kullanıyo Tam Boyutta Gör

    Önceki model olan Samsung Galaxy S25 Ultra, 5x optik yakınlaştırma için periskop kamera mimarisine sahipti. Bu sistemde prizma ışığı 90 derece kırarak sensöre yönlendiriyor ve lens elemanları telefonun içine dikey şekilde yerleştiriliyordu. Bu yapı hem daha uzun odak mesafesi elde edilmesini hem de telefoto kameranın gövde içinde daha verimli kullanılmasını sağlıyordu. Ancak yeni modelde kullanılan sistemde lens elemanlarının klasik yatay şekilde konumlandırıldığı görülüyor.

    Galaxy S26 Ultra farklı bir telefoto kamera teknolojisi kullanıyo Tam Boyutta Gör

    Bu değişikliğin bazı sonuçları da bulunuyor. Yeni telefoto kameranın minimum odaklama mesafesi yaklaşık 52 santimetreye çıkmış durumda. Buna karşılık Galaxy S25 Ultra’daki 5x kamera yaklaşık 26 santimetreden itibaren netleme yapabiliyordu. Bu nedenle telefoto kamerayı yakın plan çekimler veya makro fotoğraflar için kullanan kullanıcılar açısından bu durum negatif bir sonuç doğruyor. Bununla birlikte çoğu kullanıcı telefoto kamerayı genellikle uzaktaki nesneleri yakınlaştırmak için kullandığından günlük kullanımda farkın sınırlı kalması bekleniyor.

    Galaxy S26 Ultra farklı bir telefoto kamera teknolojisi kullanıyo Tam Boyutta Gör

    Lens yapısındaki değişiklik fotoğrafların arka plan bulanıklığını da etkiliyor. Galaxy S25 Ultra’da prizma yapısı nedeniyle odak dışı ışıklar daha dikdörtgene yakın bir bokeh formu oluştururken, Galaxy S26 Ultra’da daha oval ya da dairesel bir bokeh görünümü elde ediliyor. Bu da özellikle gece çekimlerinde veya arka planda ışık bulunan sahnelerde farklı bir görsel karakter ortaya çıkarıyor.

    Galaxy S26 Ultra farklı bir telefoto kamera teknolojisi kullanıyo Tam Boyutta Gör

    Galaxy S26 Ultra farklı bir telefoto kamera teknolojisi kullanıyo Tam Boyutta Gör

    ALoP teknolojisini kullanıyor

    Samsung, Galaxy S26 Ultra'nın telefoto kamerasında, 2024'ün sonlarında tanıttığı ALoP (All Lenses on Prism) teknolojisini kullanıyor. Bu sistemde sensör telefon gövdesine dik konumlandırılırken lens elemanları prizmanın üzerine yerleştiriliyor ve gövdeye paralel duruyor. Bu mimari kamera modülünün daha küçük ve ince olmasına ve daha geniş diyafram değerlerinin kullanılmasına imkan tanıyor.Bu da düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar demek. İnceleme videolarında Galaxy S26 Ulta'nın özellikle düşük ışıkta daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/the_galaxy_s26_ultra_doesnt_have_a_periscope__heres_why_that_matters-news-71825.php https://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-s26-ultra-5x-zoom-lens-change-3647116/
