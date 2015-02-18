Samsung'un 2015 teknolojileri: Yeni nesil televizyonlar ve beyaz eşyalar

Samsung'un Ortadoğu ve Afrika Ülkelerini de kapsayan MENA 2015 Forum etkinliği bir kez daha ülkemizde düzenlendi ve bu defa Antalya'da gerçekleştirildi. Biz de fuarı sizler için gezdik ve bu sene göreceğimiz başta SUHD televizyonlar olmak üzere bulaşık makineleri, buzdolapları, çamaşır makineleri ve klimalar gibi yeni nesil Samsung teknolojilerini anlatması için yetkili isimlere mikrofon uzattık. İyi seyirler.

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