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Samsung'un 2015 teknolojileri: Yeni nesil televizyonlar ve beyaz eşyalar

4 yıl
52,8b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un Ortadoğu ve Afrika Ülkelerini de kapsayan MENA 2015 Forum etkinliği bir kez daha ülkemizde düzenlendi ve bu defa Antalya'da gerçekleştirildi. Biz de fuarı sizler için gezdik ve bu sene göreceğimiz başta SUHD televizyonlar olmak üzere bulaşık makineleri, buzdolapları, çamaşır makineleri ve klimalar gibi yeni nesil Samsung teknolojilerini anlatması için yetkili isimlere mikrofon uzattık. İyi seyirler.
 

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DH Misafiri 4 yıl
Mstar a da gelsin ay beyaz eşya :3
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farazicosmos 4 yıl
ülkemizdeki arçelik beko vestel gibi firmaların ürünleri ile kıyaslandığında çok iyi buzdolapları ve çamaşır makineleri mevcut hemde arçelik vestel gibi firmaların basit ürünleri fiyatına samsung lg gibi firmalardan kat kat kaliteli bir model alabilirsiniz ? arçelik televizyonda samsung paneli kullanıldığını bilen varmıydı sanırım yoktu. ben komşunun sorusuna lg yada samsung televizyon al dediğimde türk düşmanımısın türk malı alıcam diyerek arçeliğe gitmeside çok ilginçti. neyse kısaca türk ürünleri kadar servisi felan olmasada kaliteli ürünler. hem çamaşır makinesi telefon gibi düşüp kırılabilecek bir ürün olmadığı için pekte servis önemsemiyorum bu konuda.
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MegaWolt38 4 yıl
Samsung un telefonu neyki beyaz eşyası ne olacak...Naylon beyinlilerin beyaz eşyaları da hep sorunlu.
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axiprens 4 yıl
Camasır makinasının kapagı 49 mm yarı çaptamıymış.. 5 cm yani.. Kapağın çapı 10 cm.. Vay be ... Sanırım çapı 49 cm demek istedi.... ??
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tricore 4 yıl
o televizyon hareket mi etti ?
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cancan_burak 4 yıl
erdi elemanları iyi çalıştırmış

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ecom78 4 yıl
samsung mu düşman başına !! siz siz olun ürünü satarken diilde arızalandığında arkanızda durucak firmalara yönelin..bundan 1 sene önce 55 inç samsung led tv aldım..6 ay sonra arızalandı,tv açmamaya başladı sürekli kapanmaya başladı..4 kere servis geldi,her gelen eline aldı kumandayı yazılım yükseltmeye çalıştı,tabi kapıdan çıkınca aynı problem devam etti.aradım malzeme sipariş edicez dediler..gelip sağlam parçayı söküp sağlamını taktıp gittiler..arıza tekrarlayınca allah allah diye şaşırdılar.1 ay önce gelip televizyonu alıp ücret iadesi yapıcaz dediler.1 aydır ne aradılar ne sordular.150 defa müşteri hizmetlerini aradım,yetkili biziz ücret iadesi için size gün veremiyoruz diyolar..4 aydır evimde televizyonum yok..bunlar sizin başınıza gelmesin diye yazıyorum..belki aldığınız ürün şu an sağlam ama bir bozulursa aynı benim durumuma düşüceksiniz..siz siz olun samsung dan çöp bile almayın..çünkü ayıplı mal satıp ürünlerinin arkasında durmuyolar..ben yandım siz yanmayın..saygılar
1 Yanıt Yanıtla
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yenerbalcı 4 yıl
oled konusu komik olmuş kötüyse cep telefonlarında niye kullanıyorsun
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FreeRun 4 yıl
çamaşır makinası'nın dokunmatik paneli ne kadar ağır çalışıyor yaw bu samsung cayip bir firma....
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bursalı963 4 yıl
televizyon ve telefonda çok iyiler
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nightsoldier 4 yıl
Tablet ve telefonlari guzel. Tvleri de sorunsuz ama camasir makineleri cok teknolojik ve bizim elektrik ve su sebekemiz kotu oldugundan surekli hata veriyor. Makine secerken asiri teknolojik olmamasini dikkat edecegim bundan sonra.
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korayus 4 yıl
OLED ile ilgili bilgilerin bazıları yanlıştır arkadaşlar. Samsung OLED üretmiyor onu anladık da başkalarına çamur atmaya gerek yok. Kendi ürününün özelliğini anlatırken yanlış bilgi vermeyelim lütfen!!!
Tepki süresi, ghosting effect gibi konuları gözden geçirmekte fayda var!
Klimadaki kolay filtre değiştirme ne kadar kolay tartışılır. Klimanın en üstünde, kısacası ulaşılmasının en zor olan bölümüne filtre yerleştirip bunu kolay erişilebilir diye lanse etmek komik.
Çamaşır makinesini beğendim, 49mm yarıçaplı (pardon 49 cm mi demek istedi. Yarı çap değil de çap mı demek istedi acaba) biraz daha teknik özellikler verilseydi keşke.
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