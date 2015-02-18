Samsung'un 2015 teknolojileri: Yeni nesil televizyonlar ve beyaz eşyalar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un Ortadoğu ve Afrika Ülkelerini de kapsayan MENA 2015 Forum etkinliği bir kez daha ülkemizde düzenlendi ve bu defa Antalya'da gerçekleştirildi. Biz de fuarı sizler için gezdik ve bu sene göreceğimiz başta SUHD televizyonlar olmak üzere bulaşık makineleri, buzdolapları, çamaşır makineleri ve klimalar gibi yeni nesil Samsung teknolojilerini anlatması için yetkili isimlere mikrofon uzattık. İyi seyirler.
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Tepki süresi, ghosting effect gibi konuları gözden geçirmekte fayda var!
Klimadaki kolay filtre değiştirme ne kadar kolay tartışılır. Klimanın en üstünde, kısacası ulaşılmasının en zor olan bölümüne filtre yerleştirip bunu kolay erişilebilir diye lanse etmek komik.
Çamaşır makinesini beğendim, 49mm yarıçaplı (pardon 49 cm mi demek istedi. Yarı çap değil de çap mı demek istedi acaba) biraz daha teknik özellikler verilseydi keşke.