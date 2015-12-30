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Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında

Giyilebilir cihaz pazarına Bio-Processor yongasını sunan Samsung'un sürprizleri daha bitmedi. Giyilebilir cihazlar ve sanal gerçeklik sektörü için 3 yeni proje yolda.
3 yıl
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18
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında


Bu yıl Samsung'un gelecek hafta Las Vegas'ta başlayacak CES 2016 fuarında ne tür mobil cihazlar tanıtacağı henüz belli değil ancak giyilebilir teknolojiler tarafında ilgi çekecek 3 farklı proje sahneye çıkacak. Projeler Samsung'un özel yenilikçi laboratuvarlarında geliştiriliyor. 

Samsung'un Creative Labs (C-Lab) adını verdiği proje laboratuvarı, 2012 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve 100 civarında proje geliştirildi. Bu projelerden 70 tanesi tamamlandı ve firmanın çeşitli kollarında faaliyete geçirildi. 40 civarında yeni proje ise tamamlanmayı bekliyor. Bunlardan 3 tanesini CES 2016 fuarında göreceğiz.

Projelerden bir tanesi WELT adını taşıyor. WELT akıllı bir kemer. Kemer sürekli olarak kullanıcının bel ölçülerini, yeme alışkanlıklarını, attığı adımı ve oturma sürelerini takip ediyor. Elde ettiği verileri ilgili uygulamaya gönderiyor ve kullanıcıya çeşitli öneriler veya kilo yönetim programları tavsiye ediliyor. 
Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında
 

Diğer bir proje olan Rink, firmanın Gear VR gözlüklerine kontrolcü desteği sağlayacak. Ele takılan küçük bir aygıt görünümündeki rink, içeriklerdeki kontrolü el hareketleri ile sağlamayı hedefliyor. Böylece Gear VR için daha yoğun tecrübe sunabilen oyunların geliştirilmesinin önü açılıyor. Ayrıca kontrolcü farklı mobil sanal gözlükler için de uyum sunacak. 

TipTalk ise projelerin en ilginci olarak karşımıza çıkıyor. TipTalk, kullanıcı tecrübesine odaklı bir proje. Akıllı saatlere bir kayış olarak takılabilen TipTalk, üretilen sesleri çok daha kaliteli ve dış ortam gürültüsünden uzak duyabilmenizi sağlıyor. Sesleri dinleyebilmek için kullanıcının parmağını kulağına dayaması yeterli oluyor. Detayları net olarak bilinmese de, teknolojinin kemik üzerinden ses dalgalarının iletimi teknolojisini kullandığı tahmin ediliyor.  
Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında
 

http://www.androidcentral.com/samsung-will-show-tech-its-secret-lab-ces-2016 Yorum Yaz
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virtue28 3 yıl en beğenilen selahattın ısık





İlk denek sen olursun artık.
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darkdiva 3 yıl
Adamlar ne araştırmalar ne ürünler sunuyor, milletin yaptığı yorumlara bak.
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selahattın ısık 3 yıl virtue28
Her moka maydanoz olan senin gibi seviyesiz biri varken bana sıra gelmez...
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9600_G_T 3 yıl
dinlemeler ortaya çıkacak ozaman.
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werty_tr 3 yıl
az daha uğraşırlarsa akılı don üretmeyi de başaracaklar
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rorschach_ 3 yıl
Tiptalk galiba devrim niteliğinde. Filmleri aratmayan teknolojileri 2030 a kadar tamamlar bu firmalar.
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reactor1111 3 yıl
abuk sabuk icatlar yerine, 5inç ekranlı akıllı telefonu, 1~2 hafta şarjı götürecek pil yapsalar çok iyi olacak.
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C.CEMİL 3 yıl reactor1111
reactor1111

abuk sabuk icatlar yerine, 5inç ekranlı akıllı telefonu, 1~2 hafta şarjı götürecek pil yapsalar çok iyi olacak.

aynen

habire gelişen telefon yapıyorlar ama batarya 2 gün dayanmıyor ,o nedenle ben hala eski akılsız telefona devam ediyorum ,her gün şarj ile uğraşamam :)
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PetroGeologist 3 yıl
aslında ayakkabıdan enerji üreten powerbank bataryası yapsınlar tak çıkar pilli olsun onu da powerbanke takınca telefonu şarj etsin ikinci bi tane daha olsun biteni ayağa yapıştırıp dolu olanını kullanırız :D
o değilde adamlar heralde diyetisyenlik mesleğini yok edecekler bu gidişle :D
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Xtrud 3 yıl
Bişeylere sensör yapıştırmakta innovasyon olmuş vaybe.
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mcankb 3 yıl
Telefonu kemerden sarj edicek sandim
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frostburn 3 yıl
wolf silver
ŞU SAMSUNGDAKİ TEKNOLOJİ BİZİM ÜLKEMİZDE YOK. ADAMLAR TEK ŞİRKETLE RESMEN TEKNOLOJİ ÜRETİYORLAR..BİR GÜN BU ÜLKEDE BÖYLE BİR ŞİRKET OLACAK Mİ MERAK EDİYORUM..
yüksek sesle konuştuğunuz için tüm teknoloji dehaları mefta oldu.
caps..
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wolf silver 3 yıl
ŞU SAMSUNGDAKİ TEKNOLOJİ BİZİM ÜLKEMİZDE YOK. ADAMLAR TEK ŞİRKETLE RESMEN TEKNOLOJİ ÜRETİYORLAR..
BİR GÜN BU ÜLKEDE BÖYLE BİR ŞİRKET OLACAK Mİ MERAK EDİYORUM..
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C.CEMİL 3 yıl wolf silver
her parçasını yurt dışından getirip ,montajlayıp yerli dedikleri sürece o biraz zor
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kadirirdem 3 yıl
Oo oldukça güzel şeyler Samsung iyi gidiyor...özellikle kemeri beğendim
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darkdiva 3 yıl
Adamlar ne araştırmalar ne ürünler sunuyor, milletin yaptığı yorumlara bak.
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