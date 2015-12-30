Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında





Bu yıl Samsung'un gelecek hafta Las Vegas'ta başlayacak CES 2016 fuarında ne tür mobil cihazlar tanıtacağı henüz belli değil ancak giyilebilir teknolojiler tarafında ilgi çekecek 3 farklı proje sahneye çıkacak. Projeler Samsung'un özel yenilikçi laboratuvarlarında geliştiriliyor.





Samsung'un Creative Labs (C-Lab) adını verdiği proje laboratuvarı, 2012 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve 100 civarında proje geliştirildi. Bu projelerden 70 tanesi tamamlandı ve firmanın çeşitli kollarında faaliyete geçirildi. 40 civarında yeni proje ise tamamlanmayı bekliyor. Bunlardan 3 tanesini CES 2016 fuarında göreceğiz.





Projelerden bir tanesi WELT adını taşıyor. WELT akıllı bir kemer. Kemer sürekli olarak kullanıcının bel ölçülerini, yeme alışkanlıklarını, attığı adımı ve oturma sürelerini takip ediyor. Elde ettiği verileri ilgili uygulamaya gönderiyor ve kullanıcıya çeşitli öneriler veya kilo yönetim programları tavsiye ediliyor.





Diğer bir proje olan Rink, firmanın Gear VR gözlüklerine kontrolcü desteği sağlayacak. Ele takılan küçük bir aygıt görünümündeki rink, içeriklerdeki kontrolü el hareketleri ile sağlamayı hedefliyor. Böylece Gear VR için daha yoğun tecrübe sunabilen oyunların geliştirilmesinin önü açılıyor. Ayrıca kontrolcü farklı mobil sanal gözlükler için de uyum sunacak.





TipTalk ise projelerin en ilginci olarak karşımıza çıkıyor. TipTalk, kullanıcı tecrübesine odaklı bir proje. Akıllı saatlere bir kayış olarak takılabilen TipTalk, üretilen sesleri çok daha kaliteli ve dış ortam gürültüsünden uzak duyabilmenizi sağlıyor. Sesleri dinleyebilmek için kullanıcının parmağını kulağına dayaması yeterli oluyor. Detayları net olarak bilinmese de, teknolojinin kemik üzerinden ses dalgalarının iletimi teknolojisini kullandığı tahmin ediliyor.

http://www.androidcentral.com/samsung-will-show-tech-its-secret-lab-ces-2016