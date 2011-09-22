Samsung'un oyun odaklı 7 Serisi dizüstü bilgisayarını inceledik

Samsung oyuncular için hazırladığı 7 Serisi yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modelini IFA 2011 Fuarı'nda tanıttı. Intel Sandy Bridge platformunu kullanan ve AMD'nin Radeon HD 6970M ekran kartı ile gelen sistem aynı zamanda özel kullanım profilleri ve bu profiller arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan fiziksel değiştirme tekerleği ile dikkat çekiyor. Bu videomuzda Samsung 7 Serisi ile ilgili ilk deneyimlerimizi aktarıyoruz.

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