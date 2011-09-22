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Samsung'un oyun odaklı 7 Serisi dizüstü bilgisayarını inceledik

7 yıl
172,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung oyuncular için hazırladığı 7 Serisi yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modelini IFA 2011 Fuarı'nda tanıttı. Intel Sandy Bridge platformunu kullanan ve AMD'nin Radeon HD 6970M ekran kartı ile gelen sistem aynı zamanda özel kullanım profilleri ve bu profiller arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan fiziksel değiştirme tekerleği ile dikkat çekiyor. Bu videomuzda Samsung 7 Serisi ile ilgili ilk deneyimlerimizi aktarıyoruz.
 

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konix 7 yıl en beğenilen
Videonun başında arkada duran kız sanki erdinçi kesiyo hafiften :D
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WESTEN 7 yıl
gayet şık ve güzel
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northernlights 7 yıl
Mobilde sadece ilk 19 saniye var.
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BSC Misafiri 7 yıl
1.300 dolar olsa 2900tlye türkiyede satışa sunarlar :D vergiler fazla ya
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BigSmoke007 7 yıl
1.300 dolar olsa bi o kadar da vergi eklenir..
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xLmNt13 7 yıl
yabancı bir sitede £1,238 gibi bir fiyat gördüm. bu da türkiyeye gelirse 3000-3500 lira gibi bir fiyat yapıyor :)
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fluox 7 yıl xLmNt13
xlmnt13

yabancı bir sitede £1,238 gibi bir fiyat gördüm. bu da türkiyeye gelirse 3000-3500 lira gibi bir fiyat yapıyor :)


500 dolarlık İphone'lere 2000-2500 Tl fiyat biçiyorlar türkiyede, bunu gözönüne alırsak gösterdiğin fiyatın zaten tl kuru 2700-2800 Tl eder.Bu durumda 4000 Tl nin altında bir fiyat beklemek hayalcilik olur.
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xLmNt13 7 yıl
Güzel bir ürün. Beğendim
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DH Misafiri 7 yıl
Bu laptop çok hoşuma gitti yaa.Aklımda Msı gt780dxr vardı ama bunu görünce msı dan vazgeçtim.Beklemeye değer bi cihaz tebrik etmek lazım samsungu :)
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SARPERBJK 7 yıl
çok güzel bir ürün. Türkiye'de nerede satılıyor acaba?
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aslanemre58 7 yıl
Bir yere gittiğin zaman da hamal bul ki götürsün masaüstünü
Son masaüstümü 1999'da kaldırdım daha da evime giremez
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19CARSIBJK03 7 yıl aslanemre58
aslanemre58

Bir yere gittiğin zaman da hamal bul ki götürsün masaüstünü
Son masaüstümü 1999'da kaldırdım daha da evime giremez

Şu masaüstü meraklılarının burda ne işi var onu anlamıyorum. Yok o parayı masaüstü al yok ısnmaz, kardeşim masaüstünü aldıgında artık taşınmaz mal
konumuna geliyor bunu anlayın artık, günümüzde de insanlar sıkça yer değiştirdiği için oyun oynanabilen notebook almak istiyorlar, neden ikide bir masaüstünü karıştırıyorsunuz ben pek anlam veremiyorum
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DH Misafiri 7 yıl
Samsung sende oyun konsolu çıkarsanda ucuza konsol alsak :)
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kerokeso 7 yıl
Samsung, oyun konsolu, cidden ilginç bir fikir... Sony gibi olur biraz.
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HTC Specialist 7 yıl
metehanu
Bende Samsung R520 serisi var gayet memnunum ama bu Bilgisayar tam bi canavar

bendede r522 2 yıllık olsana cod mw1 i kasmadan oynatıyor!
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teknomnyak_37 7 yıl
ONU ALICANA 3D EKRANLI HD 6990 EKRAN KARTLI SÜPER PC TOPLANIR
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