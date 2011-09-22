Samsung'un oyun odaklı 7 Serisi dizüstü bilgisayarını inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung oyuncular için hazırladığı 7 Serisi yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modelini IFA 2011 Fuarı'nda tanıttı. Intel Sandy Bridge platformunu kullanan ve AMD'nin Radeon HD 6970M ekran kartı ile gelen sistem aynı zamanda özel kullanım profilleri ve bu profiller arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan fiziksel değiştirme tekerleği ile dikkat çekiyor. Bu videomuzda Samsung 7 Serisi ile ilgili ilk deneyimlerimizi aktarıyoruz.
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500 dolarlık İphone'lere 2000-2500 Tl fiyat biçiyorlar türkiyede, bunu gözönüne alırsak gösterdiğin fiyatın zaten tl kuru 2700-2800 Tl eder.Bu durumda 4000 Tl nin altında bir fiyat beklemek hayalcilik olur.
Şu masaüstü meraklılarının burda ne işi var onu anlamıyorum. Yok o parayı masaüstü al yok ısnmaz, kardeşim masaüstünü aldıgında artık taşınmaz mal konumuna geliyor bunu anlayın artık, günümüzde de insanlar sıkça yer değiştirdiği için oyun oynanabilen notebook almak istiyorlar, neden ikide bir masaüstünü karıştırıyorsunuz ben pek anlam veremiyorum
bendede r522 2 yıllık olsana cod mw1 i kasmadan oynatıyor!