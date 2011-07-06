Samsung'un yayınladığı 12 dakikalık video ile Galaxy Tab 10.1 güncellemesi detaylanıyor.

Samsung; Galaxy Tab 10.1 için söz verdiği yazılım güncellemesinin yakında yayınlanacağını duyurmasını takiben, YouTube sayfasından yayınladığı 12 dakikalık videoda yeni güncellemeyle birlikte cihazın kazanacağı bazı özelliklere ışık tutuyor. Oldukça iddialı olan Samsung, güncelleme için hali hazırda güçlü olan tableti, daha da güçlendireceğini ifade ediyor

Tablete TouchWiz arayüzü kazandıracak olmasından dolayı merakla beklenen güncellemenin tablette kazandırdığı bazı, en azından videoda yer verilen, değişiklikler, iyileştirmeler şunlar;

Sol alt köşede yer alan menü ikonları yeniden elden geçirilmiş.

Sağ köşedeki saatin fontu Google'ın standart saatine göre değiştirilmiş.

Mini Apps ile, bir uygulama çalışır halde olsa bile o uygulamadan çıkmadan 6 farklı küçük uygulamanın yer aldığı dock'a küçük bir parmak hareketiyle ulaşılabiliyor. Mini Apps Dock'unda yer alan uygulamalar ise Takvim, görev yöneticisi, saat, not defteri, hesap makinesi ve müzik çalar.

Fotoğraflar, saat, takvim ve hava durumu widgetlarının boyutları ayarlanabilir hale getirilmiş.

Android 3.1'deki standart takvimin yerine özel bir takvime yer verilmiş.

Elektronik posta ve takvim uygulamalarıyla entegre çalışabilen, Samsung'un kendisinin geliştirdiği rehber yöneticisine yer verilmiş.

Kullanıcıların Facebook, Twitter ve LinkedIN sosyal ağlarındaki son gelişmeleri takip edebilmesi için Social Hub ismi verilen sosyal ağ merkezine yer verilmiş.