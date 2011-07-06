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Samsung'un yayınladığı 12 dakikalık video ile Galaxy Tab 10.1 güncellemesi detaylanıyor.

7 yıl
3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Samsung; Galaxy Tab 10.1 için söz verdiği yazılım güncellemesinin yakında yayınlanacağını duyurmasını takiben, YouTube sayfasından yayınladığı 12 dakikalık videoda yeni güncellemeyle birlikte cihazın kazanacağı bazı özelliklere ışık tutuyor. Oldukça iddialı olan Samsung, güncelleme için hali hazırda güçlü olan tableti, daha da güçlendireceğini ifade ediyor

Tablete TouchWiz arayüzü kazandıracak olmasından dolayı merakla beklenen güncellemenin tablette kazandırdığı bazı, en azından videoda yer verilen, değişiklikler, iyileştirmeler şunlar;

  • Sol alt köşede yer alan menü ikonları yeniden elden geçirilmiş.
  • Sağ köşedeki saatin fontu Google'ın standart saatine göre değiştirilmiş.
  • Mini Apps ile, bir uygulama çalışır halde olsa bile o uygulamadan çıkmadan 6 farklı küçük uygulamanın yer aldığı dock'a küçük bir parmak hareketiyle ulaşılabiliyor. Mini Apps Dock'unda yer alan uygulamalar ise Takvim, görev yöneticisi, saat, not defteri, hesap makinesi ve müzik çalar.
  • Fotoğraflar, saat, takvim ve hava durumu widgetlarının boyutları ayarlanabilir hale getirilmiş.
  • Android 3.1'deki standart takvimin yerine özel bir takvime yer verilmiş.
  • Elektronik posta ve takvim uygulamalarıyla entegre çalışabilen, Samsung'un kendisinin geliştirdiği rehber yöneticisine yer verilmiş.
  • Kullanıcıların Facebook, Twitter ve LinkedIN sosyal ağlarındaki son gelişmeleri takip edebilmesi için Social Hub ismi verilen sosyal ağ merkezine yer verilmiş.



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silver021 7 yıl
almayı istediğim tek cihaz. samsung wave beni telefon konusunda gayet tatmin ediyor ancak yanında birde buna sahip olsam daha ne isterim ya. beni rahat 5 yıl götürür bu cihazlar.
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leventalpsal 7 yıl
1- Türkiyeye ne zaman gelecek?
2- Fiyatı ne olacak?
Her zamanki sorular :)
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smart1978 7 yıl
Ağırlaşma ilk güncellemede yok gibi...
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jibe 7 yıl
Video güzel olmuş yalnız bir kaç yerde ve geçişlerde cihazda lag sorunu var.
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