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SanalBorsam ile öğrencilere yatırımcılık ve forex eğitimi

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Sanal Borsam yarışması, 7 Mart 2016 tarihinde başlayacak. Etkinlikte tüm Türkiye'deki öğrencilere yatırımcı olmayı öğretme amacı güdülüyor. İşte detaylar:
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İTÜ Yatırım Kulübü bu yıl 4. kez Sanal Borsam yarışmasını gerçekleştiriyor.  7 Mart 2016 tarihinde başlayacak olan bu yarışmada "Sanal Borsam" ile tüm Türkiye'deki öğrencilere yatırımcı olmayı öğretme ve başarılı yarışmacıları ödüllendirme amacı güdülüyor. Ak Yatırım ana sponsorluğunda, Sanal Borsam 16 yarışmacılarına canlı ve gerçek Borsa İstanbul verileriyle borsa deneyimi ve Forex deneyimi sunacaktır. Katılımcılar 4 hafta boyunca verilen 100.000 lira sanal parayı gerçek borsada ve Forex piyasasında büyütmeye çalışacak. DonanımHaber olarak biz de bu özel etkinliğe medya sponsoru olarak destek sağlayacağız.

Aynı etkinliğin uluslararası ölçekli versiyonu ise 10-15 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek. GOBI (Global Opportunities in Business andInvestment) adı verilen etkinliğin ise bu yıl sekizincisi düzenleniyor. Yurtiçi ve yurtdışı tüm üniversite öğrencilerine açık olan etkinlik 3 gün sürecek. Etkinlik kapsamındaki panellere toplam 800-1000 arası katılım bekleniyor. 10 Nisan'da gerçekleşecek açılış gecesi ve konserinden sonra, 11-12-13 Nisan GirişimcilikLets's Talk ve İnovasyon başlıklı paneller düzenlenecek. Detaylar için kaynaktaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

“Yatırımın En Büyüğü Kendinize” sloganıyla adını duyuran İTÜ YatırımKulübü, 2002 yılında İTÜ İşletme Fakültesi Maçka Kampüsü’nde kurulmuş olup 148'i aktif 1657 üyesi ile faaliyet göstermektedir. Öğrencilerin ekonomi, borsa, yatırım, pazarlama ve buna benzer birçok konuda bilinçlenmelerini ve kendilerini bu yönlerde geliştirmelerini amaçlamakta olup, aktivitelerini ve yıllık planlarını bu yönde sürdürmektedir.

http://sanalborsam.com Yorum Yaz
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fatihdogmus 6 gün
konuyu hortlaşmış olacağım ama 1. olmama rağmen ödülün ne zaman verileceği konusunda hiçbir bilgi verilmiyor. b*ktan bir yarışma düzeni
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yasinyasar 3 yıl
Bütün sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de geri mi kalalım? Hep yabancılar mı para kazanacak? Eğitimin her türlüsü iyidir. Borsa kolay para kazanılacak bir yer değildir. Bilgi ve tecrübe gerektirir. Ülkemizin geleceği için her sektörde olmalıyız.
Eğitime olan desteğiniz için teşekkürler DonanımHaber.
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Serkanİyikülah 3 yıl
Bi yandan gençlere üretken olmalarını, inovatif olmalarını telkin edin, diğer yandan kolay para kazanma yöntemlerini aşılayın sonra neden bu ülkeden bi dünya markası çıkmıyor diye yakının.. yatırımmış.. yatırın siz kardeşim, yaptığınız yatırım beyin göçlerine yatırım. Yaptığınız yatırım sömürgeciliğe, kapitalizme yatırım. Yaptığınız yatırım betonarmeye yatırım. Yatırım, yatırım, sertleşmediyse yana yatırım!
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Turkforce 3 yıl
Spam maillerden sonra sizde Forex konusuna el attığınız için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir öğrenciler kalmıştı memlekette ....
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