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Sharkoon'dan USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusu

Sharkoon, QuickStore adını verdiği USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusunu satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sharkoon'dan USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusu
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Komponent üreticisi Sharkoon, 2.5 inç'lik harici disklerini USB 3.0 arabirimiyle kullanmak isteyenler için USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusunu satışa sundu. Sharkoon QuickStore olarak adlandırılan harici sabit disk kutusu, kullanıcılara USB 3.0'ın teorik veri aktarım hızı olan 5 Gbps hızlarıı vaad ediyor. 2.5 inç'lik SATA diskler ile uyumlu olan kutu, 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Sharkoon'un vidasız tasarıma sahip olan harici sabit disk kutusu QuickStore, bu özelliği sayesinde sabit disk değişim işlemlerine kolaylık sağlıyor.

Sharkoon'un QuickStore USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusunun 37$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi

Sharkoon'dan USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusu
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Sharkoon'dan USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusu
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Batuist 9 yıl
fiyatı USB3 arabirimi için çokta pahalı değil gibi..
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hrnayn 9 yıl
yurtdışı fiyatı yaklaşık 55tl falan burda 70tl gibi olur heralde
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