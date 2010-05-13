Sharkoon'dan USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusu

Komponent üreticisi Sharkoon, 2.5 inç'lik harici disklerini USB 3.0 arabirimiyle kullanmak isteyenler için USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusunu satışa sundu. Sharkoon QuickStore olarak adlandırılan harici sabit disk kutusu, kullanıcılara USB 3.0'ın teorik veri aktarım hızı olan 5 Gbps hızlarıı vaad ediyor. 2.5 inç'lik SATA diskler ile uyumlu olan kutu, 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Sharkoon'un vidasız tasarıma sahip olan harici sabit disk kutusu QuickStore, bu özelliği sayesinde sabit disk değişim işlemlerine kolaylık sağlıyor.

Sharkoon'un QuickStore USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusunun 37$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi