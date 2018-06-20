Şık ve parlak "Casper VIA M4" incelemesi

Bu videoda Casper'ın fiyatı segmentinde tasarımıyla öne çıkan VIA M4'ün eldeki hissiyatını değerlendiriyor, bileşenlerinin detaylarına iniyor, kamerasını, hoparlörünü, her şeyini sınıyoruz.

VIA M serisinin her ferdi farklı malzemeye, farklı bir tasarım diline sahip. M2’de alüminyum gövde vardı, M3’te plastiğe geçildi, M4 ise cam görünümü ve hissiyatına sahip bir malzeme kullanılmış.



Sade ama şık kutusundan telefonun kendisi, 5V 2A hızlı şarj adaptörü, Micro USB kablosu, kullanılası silikon bir kılıf, ekran jelatini ve kulak içi kulaklıklar çıkıyor.



Kabloları silikon, kir tutmaya müsait ama kırılmaya dayanıklı. Maksimum sesi yüksek, detay ayrımı ve dinamik aralığı ise hayli zayıf, sesler boğuk geliyor, tok sesler tizleri fazlasıyla perdeliyor, müzik dinlemesi keyifli değil. Telefon görüşmeleri için mikrofonuyla işinizi görür.



Altın ve Gri şeklinde iki renk ve versiyonu var, gri olanı 3GB RAM / 32GB, altın olanı 2GB RAM / 16GB depolamalı, geri kalan her şeyi aynı. 14.8cm boyunda, 7.1cm eninde, 8.1mm kalınlığında ve 143gr ağırlığında telefon. Gorilla Glass 3 ile korunan 5.5 inç ekranın kasasına oranı %78.3, fiyat segmenti için gayet iyi. Tutması kolay, tek elle ekranın hemen hemen her yerine erişebiliyorsunuz, kavisli yapısıyla ele oturan bir gövdesi var. Elde yormadı beni, 5.5 inç bir telefondan daha küçük hissettirdi açıkçası.



Casper’ın 3D CAM dediği arka yüzünün hissiyatı cam gibi hoş ama cam değil, bir yandan da pürüzsüz ama o kadar kaygan değil, elimden kayıp gidecek korkusu vermedi en azından.



Üst barda flash, yakınlık sensörü, ahize ve özçekim kamerası, altta sanal butonlar var. Düzenlerini değiştirebiliyorsunuz, çubuğu gizleme butonu da eklenebiliyor.



Parlak, plastik çerçevede sağda ses ayarları ve güç butonu var, orta sertlikteler, geri dönütleri kuvvetli, erişmeleri kolay. Solda da SIM ve hafıza kartı yuvası var. Üstte bir detay yok, altta mikrofon, 3.5mm jack ve Micro USB portunu görüyoruz.



Arkada hafif çıkıntılı kamera ve LED flaş paketi var, masada yalpalamıyor telefon. Parmak izi okuyucusu olması gereken yerde, orta-iyi diyebileceğim bir hızı var, nazlı değil, nadiren ikinci defa okuttum parmağımı.



5.5 inç 5.5 inç 18:9 , 1440x720 yani HD+ çözünürlüğündeki IPS LCD ekranda 292PPI piksel yoğunluğu elde edilmiş, her şey net. Renk gösterim gücü dizi-film tüketmek için orta-iyi arası bir yerde, siyahlar o kadar derin değil ama arkadan ışık tutuluyormuş hissi yok. Ekran 18:9 formatında olduğu için, 16:9 videoları biraz yakınlaştırmanız veya genişletmeniz gerekiyor.

Maksimum ışığı yeterli sınırında, güneş altında ekran görünüyor ama ışığı açmak istiyorsunuz. Bakış açılarına göre renklerde sapmalar var, rahatsız edici bir boyutta değil ama belirgin.



Ekrana 28nm mimarili, 3 yaşındaki MediaTek MT6735 güç veriyor. 4 enerji tasarrufu odaklı Cortex A53 çekirdeği 1.3GHz’e kadar çıkabiliyor. GPU tarafında Mali T720 var. 4.5G destekli, CAT 4 modemiyle 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızı destekli.



Real Racing 3’te, ekran 720P’nin biraz üstünde bir çözünürlükte sonuçta, arada bir kare/saniye belirgin düşse de takılmadan oynayabiliyorsunuz oyunu. Modern Combat 5’te biraz daha iyi. PUBG’de grafik ayarlarını düşük seçtim, kalabalık sahnelerde yoruluyor telefon belli, hızlı tepki vermesi, nişan alması zor ama oynanır mı, oynanır. Yonga mütevazı bir yonga, tam yük altında gücünün %95’ini koruyabiliyor, telefon ısınmıyor bile diyebiliriz.



Elimizdeki gri versiyonu, 3GB RAM ve 32GB depolamaya sahip, 256GB’a kadar arttırabiliyorsunuz hafızasını. Okuma ve yazma hızı segmenti için normal diyebilirim.

13MP F2.0 diyaframlı, flaşla desteklenmiş arka kamera ve 8MP F2.2 diyaframlı özçekim kamerası. Arka kamera 1080P, ön kamera 720P 30 kare/saniye video çekebiliyor.

Kamera ortalama bir hızda açılıyor, akıllı tarama, foto not, metin tanıma gibi işe yarar modlar ve filtreler var. Odaklaması bol ışık altında ortalama bir hızda, ışık azalınca kendiniz hatırlatmanız gerekiyor, çekim hızı da orta bir yerlerde. Netlik anlamında 13MP bir kameranın hakkını tam olarak verdiğini söyleyemem ama bulanık da değil fotoğraflar, ışık dengesi, renk dengesini çoğu zaman tutturuyor, dinamik aralığı beklediğimden iyi aslında, karanlıktaki detaylar seçilebilir düzeyde.

Sosyal medyada paylaşılır şeyler çıkıyor en nihayetinde. Işık azalınca noise belirginleşiyor, sensörün ışık alma konusundaki yetenekleri sınırlı ama karanlığa boğulmuyor. Videoda 1080P için detay tarafı zayıf, 720P bir video kadar net diyebilirim, odaklamayı hatırlatmanız gerek, ışık, renk dengesi, dinamik aralık, bunlarda bir sorun yok.



Stüdyo ışığı altında çektim bu fotoğrafı, 8MP bir kamerada sakallarımın seçiliyor olması gerek ama durum öyle değil, interpolasyonla yükseltilmiş gibi çözünürlük.

Gün ışığı altında renk, ışık dengesi gayet iyi, dinamik aralığını da başarılı buldum ve ışığın azaldığı sahnelerde durumu kurtarıyor diyebilirim. Video tarafında da benzer bir tablo var.



Android 8.0 üzerine kurulu, simgeleri farklı, uygulama çekmeceli veya çekmecesiz kullanabileceğiniz özelleştirilmiş bir arayüz. Seri çalıştı, teklemedi kullandığım süre boyunca, Casper arayüzün stabilliği anlamında sorun yaşamıyor zaten. VPN, ekranın renk profilini değiştirebilme, aynı anda çoklu uygulama gibi özelleştirmeler var. Akıllı hareketlerden çift dokunuşla uyandırmayı aktifleştirebiliyorsunuz, akıllı buton da kullananı için pratik. İsterseniz VIA M4 ile diğer telefonları da şarj edebiliyorsunuz, güzel bir ek. Fiyatı segmentinde Android 8.0’lı telefon sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor, rakipleri arasında güzel bir koz ama Casper güncelleme tarafında pasif, aklınızda bulunsun.



Mono hoparlörün yeri elde kullanım için daha ideal, altta olunca kimi kullanıcının avucunda örtülüyor hoparlör ama bu sefer de masadayken örtülmüş oluyor, telefon çaldığında sesi bayağı kesiliyor haliyle. Maksimum sesi düşük, detay ayrımı zayıf, tok seslere değinmiyor, cılız bir sesi var, çaldığında duyuyorsunuz, dizi film izlemek için işinizi görür. Xiaomi Mi Pro HD ile denedim ses çıkışını, dinamik aralık, detay ve maksimum ses anlamında doyurduğunu söyleyemem, hoparlörde olduğu gibi yine iş görür düzeyde.



8.1mm’de 3000mAh batarya. Fiyatı segmentinde Huawei P9 Lite, LG Q6, General Mobile GM8, Nokia 6, rakipleriyle eş düzeyde kısacası. Hücresel veri kullanmak üzere otomatik ekran ışığıyla, oyun harici günlük kullanımımda 4.5-5 saat arası bir ekran süresi elde ettim, mütevazı donanım, ekranın maksimum parlaklığı, beklediğim bir sonuçtu, günü çıkarmakta zorlanmıyorsunuz.



802.11n modemiyle 2.4GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyor, menzil ve stabilite sorunsuz. Bluetooth 4.2 ile geldiğini ve GPS’te sorun olmadığını belirteyim, normal bir hızda bağlanıyor uydulara. Sevenlere için güzel bir ek, FM Radyo destekli.

Casper VIA M4. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı Casper Store’de 1139 lira, piyasada 1100-1200 arası geziyor. Türkiye garantili rakiplerinden Huawei P9 Lite, General Mobile GM8, Nokia 6, HTC U Play, parmak izi okuyucusu olmayan, malzeme kalitesinden kırpılmış lakin uçtan uca ekranlı LG Q6 gibi ciddi bir rakibi var. RAM, depolama, kamera, ekran, malzeme kalitesi, genel olarak benzer profilde telefonlar, gerçi VIA M4’ün Android 8.0’lı olması ayırıcı bir özelliği ama MT6735, 4 çekirdekli yongasıyla günlük kullanımda seri ama sentetik testler ve ağır oyunlarda geri kalıyor.

Özetlemek gerekirse, VIA M4 fiyatı segmenti rakipleri arasında kıyasla şık bir telefon, zevk renk meselesi bu tabii. Malzemesine, eldeki hissiyatına odaklanılmış, bunun için de bütçesi dahilinde yonga performansından kısıntıya gidilmiş. Rekabet gücü sınırlı ama ayırıcı olarak özellikle Android 8.0 ile gelmesi, tek elle rahat kullanılabilmesi, rakiplerinden şık bir yapısının olması, bunlar sizin için önemliyse tercih VIA M4’ü tercih listenizde bulundurabilirsiniz.

