Apple, 200 MP kameraya geçiyor: İlk iPhone için tarih netleşti

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone modellerinde 200 MP kamera kullanacağına dair iddialar ilk olarak geçtiğimiz yılın mayıs ayında gündeme gelmişti. O dönemde Apple'ın bu sensörü test aşamasında olduğu belirtilmiş, ancak hangi modelde ya da ne zaman kullanılacağına dair net bir takvim paylaşılmamıştı. Son olarak bu belirsizliğe ışık tutacak yepyeni bilgiler sızdırıldı.

200 MP sensör iPhone 21'e kaldı

Morgan Stanley tarafından paylaşılan yatırımcı notuna göre Apple, 200 MP kamera kullanımına resmen karar verdi. Buna göre ilk 200 MP kameralı iPhone modeli, 2028 yılında tanıtılması beklenen iPhone 21 olacak. Apple'ın isimlendirme planı da bu iddiayı destekler nitelikte. Şirketin, iPhone'un 20. yılına özel olarak 2027'de iPhone 20 modelini tanıtması bekleniyor. Bu takvimin ardından gelen nesil ise doğal olarak iPhone 21 adını taşıyacak.

200 MP kameranın, standart modellerden ziyade iPhone 21 Pro Max ve muhtemelen Pro modeline özel olması bekleniyor. Kamera sensörünün tedarikçisi tarafında ise sürpriz yok. Apple'ın 200 MP sensörü Samsung'dan temin edeceği belirtiliyor. Ancak hangi sensörün kullanılacağı henüz netlik kazanmış değil. Öte yandan ABD’de üretilmiş bir Samsung çözümü olabileceği de notlar arasında.

iPhone'larda hayati sorun: Uçuş sırasında pil şişiyor! 3 gün önce eklendi

Android ekosisteminde 200 MP kameralar giderek yaygınlaşırken, Apple'ın bu alana daha geç ancak daha kontrollü bir giriş yapması şaşırtıcı değil. Şirketin önceliği, yalnızca çözünürlük artışı değil, sensör boyutu, görüntü işleme ve yazılım optimizasyonu ile birlikte dengeli bir kamera deneyimi sunmak olacak. Ancak 2028'e kadar kamera tarafında nasıl bir yol izleneceği şimdiden merak konusu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, 200 MP kameraya geçiyor: İlk iPhone için tarih netleşti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: