    Apple, 200 MP kameraya geçiyor: İlk iPhone için tarih netleşti

    Akıllı telefon rekabetinde uzun süredir temkinli adımlar atan Apple, kamera yarışında rotasını değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni yatırımcı notlarında 200MP kameralı iPhone için bilgiler sızdırıldı.

    Apple, 200 MP kameraya geçiyor: İlk iPhone için tarih netleşti Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone modellerinde 200 MP kamera kullanacağına dair iddialar ilk olarak geçtiğimiz yılın mayıs ayında gündeme gelmişti. O dönemde Apple'ın bu sensörü test aşamasında olduğu belirtilmiş, ancak hangi modelde ya da ne zaman kullanılacağına dair net bir takvim paylaşılmamıştı. Son olarak bu belirsizliğe ışık tutacak yepyeni bilgiler sızdırıldı. 

    200 MP sensör iPhone 21'e kaldı

    Morgan Stanley tarafından paylaşılan yatırımcı notuna göre Apple, 200 MP kamera kullanımına resmen karar verdi. Buna göre ilk 200 MP kameralı iPhone modeli, 2028 yılında tanıtılması beklenen iPhone 21 olacak. Apple'ın isimlendirme planı da bu iddiayı destekler nitelikte. Şirketin, iPhone'un 20. yılına özel olarak 2027'de iPhone 20 modelini tanıtması bekleniyor. Bu takvimin ardından gelen nesil ise doğal olarak iPhone 21 adını taşıyacak.

    200 MP kameranın, standart modellerden ziyade iPhone 21 Pro Max ve muhtemelen Pro modeline özel olması bekleniyor. Kamera sensörünün tedarikçisi tarafında ise sürpriz yok. Apple'ın 200 MP sensörü Samsung'dan temin edeceği belirtiliyor. Ancak hangi sensörün kullanılacağı henüz netlik kazanmış değil. Öte yandan ABD’de üretilmiş bir Samsung çözümü olabileceği de notlar arasında.

    Android ekosisteminde 200 MP kameralar giderek yaygınlaşırken, Apple'ın bu alana daha geç ancak daha kontrollü bir giriş yapması şaşırtıcı değil. Şirketin önceliği, yalnızca çözünürlük artışı değil, sensör boyutu, görüntü işleme ve yazılım optimizasyonu ile birlikte dengeli bir kamera deneyimi sunmak olacak. Ancak 2028'e kadar kamera tarafında nasıl bir yol izleneceği şimdiden merak konusu.

    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

