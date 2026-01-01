Kim Nerede? 348 Epic Games'in yılbaşı ücretsiz oyunu belli oldu! 31 Aralık - 1 Ocak 111 Elon Musk’ın yeraltı ulaşım projesi ilk havaalanı hizmetine başladı 110 Hem gece hem de gündüz elektrik üreten güneş penceresi tasarlandı
    Hava sahasında İHA savunmak çok mu zor? Türkiye'de yaşanan 3 İHA vakası bize ne anlatıyor?

    Türkiye semalarında yaşanan İHA olayları tartışma yarattı. Hava sahamız savunmasız mı? Diğer ülkelerin durumu nasıl? Düşük maliyetli İHA tehditlerine yüksek maliyetlerle önlemek mantıklı mı? 

    Henüz geride bıraktığımız 2025 yılının son ayında Türkiye'de arka arkaya 3 İHA vakası yaşandı: Karadeniz üzerinden gelen bir araç düşürüldü, Kocaeli ve Balıkesir'de paraşütlü İHA'lar bulundu. Bu olaylar küçük görünse de modern hava güvenliğinin en kritik sorunlarını gündeme getiriyor. Bu videoda İHA tehditinin gerçek boyutunu analiz etmeye çalışıyoruz.

    Orlan-10 ve Merlin-VR gibi platformların özelliklerini, nasıl Türkiye'ye geldiklerini ve hangi senaryoların olası olduğunu inceliyoruz. Navigasyon kaybından elektronik harp etkisine kadar tüm ihtimalleri masaya yatırıyoruz.

    Türkiye'nin F-16'larla verdiği yanıt doğru muydu? 80-120 bin dolarlık bir tehdide yüz binlerce dolarlık önleyici kullanmak ekonomik olarak sürdürülebilir mi? Modern savunmanın en büyük paradoksu olan "maliyet dayatma" sorununu videoda ele almaya gayret ettik.

    Peki dünya bu tehditle nasıl mücadele ediyor? Gatwick Havalimanı'ndan Güney Kore'ye kadar yaşanan olayları inceliyoruz. Ukrayna savaşının gösterdiği dersler ışığında çok katmanlı savunma stratejilerini, elektronik harp çözümlerini ve lazer sistemlerini tartışıyoruz.

    Baykar'ın Kemankeş projesi gibi "İHA'ya karşı İHA" konsepti oyunun kurallarını değiştirebilir mi? Ucuz tehditlerle mücadelede sürdürülebilir çözümler neler olmalı? Bu soruların cevaplarını veriyoruz. Bu küçük araçlar sadece askeri tehdit değil; istihbarat toplama, hedef işaretleme, sivil hava trafiğine risk ve diplomatik gerilim yaratma potansiyeline sahip.

    Gökyüzü artık çok daha kalabalık ve şeffaf bir savaş alanı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın! Yorumlarda sizce Türkiye hangi savunma katmanına öncelik vermeli, tartışalım.

