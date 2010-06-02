Silicon Power'dan USB 3.0 destekli ultra dayanıklı taşınabilir sabit disk:Armor A80

Silicon Power, Armor serisi harici sabit disklerine A80 serisini ekledi. Silicon Power'ın Armor serisi sabit disklerde yer verdiği dayanıklılık özelliklerine sahip olan A80'i önceki modellerden ayıran en büyük özelliğin kullandığı arabirim olduğu belirtildi. Silicon Power, Armor A80 serisi harici sabit disklerde USB 3.0 arabirimine yer veriyor. Bilindiği üzere USB 3.0, USB 2.0'a oranla 10 kata varan performansa sahip (5 Gb/s). Silicon Power Armor A80 serisi sabit diskler suya, darbeye, basınca ve toza dayanıklı olarak üretiliyor. Silicon Power'ın yaptığı açıklamada Armor A80 serisi sabit disklerin 1 metre derinlikte 30 dakika kadar hasar görmeden durabildiği belirtiliyor. Geriye uyumluluk gösteren Armor A80, USB 2.0 arabirimiyle de kullanılabiliyor. 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere üç farklı kapasiteye sahip olacak olan Silicon Power Armor A80 serisi sabit disklerin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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