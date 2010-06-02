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Silicon Power'dan USB 3.0 destekli ultra dayanıklı taşınabilir sabit disk:Armor A80

Silicon Power, Armor A80 adını verdiği harici sabit disklerinde USB 3.0'a yer veriyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,2b
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18
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Silicon Power, Armor serisi harici sabit disklerine A80 serisini ekledi. Silicon Power'ın Armor serisi sabit disklerde yer verdiği dayanıklılık özelliklerine sahip olan A80'i önceki modellerden ayıran en büyük özelliğin kullandığı arabirim olduğu belirtildi. Silicon Power, Armor A80 serisi harici sabit disklerde USB 3.0 arabirimine yer veriyor. Bilindiği üzere USB 3.0, USB 2.0'a oranla 10 kata varan performansa sahip (5 Gb/s). Silicon Power Armor A80 serisi sabit diskler suya, darbeye, basınca ve toza dayanıklı olarak üretiliyor. Silicon Power'ın yaptığı açıklamada Armor A80 serisi sabit disklerin 1 metre derinlikte 30 dakika kadar hasar görmeden durabildiği belirtiliyor. Geriye uyumluluk gösteren Armor A80, USB 2.0 arabirimiyle de kullanılabiliyor. 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere üç farklı kapasiteye sahip olacak olan Silicon Power Armor A80 serisi sabit disklerin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 4 yıl
siparişi az önce verdim bekliyorum geldiğinde burdayım
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recep054gs 5 yıl
Ve fds14 sana bi sorum daha olucak samsung tv gormuyor die 2 kisiden yorum okudum.deneme ihtimalin varsa onuda deneyebilirmisin hocam.bana gore gormemesinin bi sebebi olabilir die dusundum oda alinca hemen formatini degistirmediyse
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fds14 5 yıl recep054gs
recep054gs
Ve fds14 sana bi sorum daha olucak samsung tv gormuyor die 2 kisiden yorum okudum.deneme ihtimalin varsa onuda deneyebilirmisin hocam.bana gore gormemesinin bi sebebi olabilir die dusundum oda alinca hemen formatini degistirmediyse

alıntılayarak yazsanız daha iyi olur, özel mesajla haber vermeseydiniz görmeyecektim, ürünün içinde ki disk samsung un zaten görmeme ihtimali yok, sony ve lg de sorunsuz olarak çalışıyor.
hepsiburada dışında satılan adam akıllı başka bir yer yok, indirimi bitmeden alın derim.
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recep054gs 5 yıl
Hocam yeni seri oldugunu nerden anliosun.bende hepsi buradadan siparis vermeyi dusunuyorum yarin.
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Batuist 9 yıl
diskin kutusu çok hoş görünüyor.. USB3 destekli anakartı olanlar tercih edecektir.. şayet benim anakartımda USB3 olsaydı bende tercih ederdim..
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fds14 5 yıl
hepsiburada'dan 195 liraya aldım test edince buradan paylaşırım.
(2014 Mart ayında üretilen yeni seri cihaz)
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stradivardi 9 yıl
içerisinde yer alan harddiske göre çok şey farkedebilir özellikle harddiskler 7200 rpm olanlar ise hatta daha da iyisi seagate momentus xt gibileri ise usb 2 ile 30-35 MB\sn olan aktarım 70-100MB\sn seviyelerine usb 3 ile çıkar rahatlıkla
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hrnayn 9 yıl
usb3 -usb2ye göre 10 kat hızlı deniliyor buda 25-30mb/sn = 250/300mb/sn yapar o hıza çıkacak mekanik hdd nerde var anca ssdler yaygınlaşacak ve bizlerde onları cebimizde taşıycaz
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Denubis 9 yıl
usb2 harddisk diye bir şey yok ki...
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