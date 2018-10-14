Sınırları zorlayan anakart | Asus ROG Dominus Extreme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus yepyeni bir anakart ile karşımızda. Şirketin ROG serisi altında sunduğu anakart hem tasarımı hem de zengin donanım özellikleriyle oldukça heybetli bir anakart. Tüm detaylar videomuzda.
Asus yüksek performans tutkunu profesyoneller için çok özel bir anakart hazırladı. Şirketin Xeon işlemciler için tanıttığı Republic of Gamers sınıfı bu anakart, zengin donanım özellikleri ve tasarım detaylarıyla heyecan verici.
Anakartın öne çıkan bazı özellikleri ise şu şekilde;
- 4 yollu grafik kartı desteği: ROG Dominus Extreme üzerinde 4 yollu, PCIe Gen3 x16 standardında GeForce SLI, NVLink ve AMD CrossfireX özelliği sunuluyor.
- Gelişmiş ağ özellikleri: ROG serisi altında sunulsa da profesyonellerin öncelikleri gözetilerek hazırlanan anakart üzerinde Aquantia AQC-107 10Gbps LAN kontrolcüsü, Intel I219-LM Gigabit ağ kontrolcüsü ve Intel AC-9260 802.11ac WiFi kontrolcüsü bulunuyor.
- ROG serisi anakartların olmazsa olmaz detaylarından biri de otomatik overclock özelliği. Dominus Extreme de hem otomatik hem de manuel overclock imkan tanınıyor.- 1.77-inç boyutundaki renkli LiveDash OLED ekran kullanıcısına bazı önemli bilgileri gösterebiliyor. Özellikle kişiselleştirme hassaslığı yüksek kullanıcıların ilgisini çekebilr. Ayrıca ROG dünyasına ait diğer özellikler de bu anakartta bulunuyor.
Paylaş Tweetle
Video icin tesekkur ederiz. Anakarta gelince sacmalik otesi bir durumla karsi karsiyayiz. Anakarta rgb koyup ustune de rog logosu basinca fiyati 1000$ olarak belirlemek asusun musteri yolma politikasindan baska birsey degil. Degil bu platformu artik x299 platformunda bile kullanicilari cezbedemiyor bu tavirlar.
Kaldiki c621 platformunda bu hareketler sadece insanlarin yuzunde alayli bir gulumseme birakiyor. Bu kartin platforma verebilicegi hicbir artisi yok bana gore. Ne yeterli sayida soket nede pci exp i bulunmuyor. 650$ bandinda gezen c621 sage varken bu kart sadece fuarlarda show karti olarak kalir anca. O platformda oc yapmanin adi gecmezken hadi makul oranda bir oc de yapalim ayni zamanda isimizide gorebilelim denilecek kartlarin basinda amazon.co.uk/...
bu kart gelir. Oyuncu dunyasina zaten hitap etmeyen bu kartin server dunyasinada hitap etmedigini dusunuyorum.
platform özellikle anakartı kompleksliğiyle adeta facia.
bu kartı tamir etmeye servis ve ekipman lazım.
arıza çıkarma oranına hiç girmiyorum.
donanım fetişlerine bile yuh dedirten platform..
eypc ve thread varken bunu alanın aklına şaşarım..