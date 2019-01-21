Sınırları zorlayan televizyon | 98-inç 8K QLED

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un yeni nesil amiral gemisi televizyon hemen her alanda iddialı geliyor. 98-inç boyutunda 8K çözünürlüklü olan QLED TV, 8 Quantum işlemci ve Apple işbirliği ile içerik tarafında da iddialı.
CES 2019 Fuarı'nın en dikkat çekici televizyonlarından biri de Samsung'un yeni amiral gemisi modeliydi. 98-inç boyutunda ve 8K çözünürlüğünde olan televizyon, 8K Quantum işlemcisi ve Apple ile işbirliği ile yapılan iTunes entegrasyonuna da sahip.
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4k yayın yapan yok daha Türkiye'de, TRT'yi kaç kişi izliyor izleyen k'sına mı bakıyor?
Komik işler bunlar.
Anten ve paralı TV olayı zaten bitti ama bu gidişle interneti de bitirir malum parti.