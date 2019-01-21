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Sınırları zorlayan televizyon | 98-inç 8K QLED

4 ay
10,1b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil amiral gemisi televizyon hemen her alanda iddialı geliyor. 98-inç boyutunda 8K çözünürlüklü olan QLED TV, 8 Quantum işlemci ve Apple işbirliği ile içerik tarafında da iddialı.
CES 2019 Fuarı'nın en dikkat çekici televizyonlarından biri de Samsung'un yeni amiral gemisi modeliydi. 98-inç boyutunda ve 8K çözünürlüğünde olan televizyon, 8K Quantum işlemcisi ve Apple ile işbirliği ile yapılan iTunes entegrasyonuna da sahip. 

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zotacing 4 ay en beğenilen
Evde ki internetler fahiş aylık 70-80-90TL faturaya rağmen 1080p 60fps görüntü oynatamıyor takılıyor, 2k-4k Türkiye için hayal, 8K falan daha 20 senemiz var.
4k yayın yapan yok daha Türkiye'de, TRT'yi kaç kişi izliyor izleyen k'sına mı bakıyor?
Komik işler bunlar.
Anten ve paralı TV olayı zaten bitti ama bu gidişle interneti de bitirir malum parti.
Evde ki internetler fahiş aylık 70-80-90TL faturaya rağmen 1080p 60fps görüntü oynatamıyor takılıyor, 2k-4k Türkiye için hayal, 8K falan daha 20 senemiz var.
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Askaparta 3 ay
Tvnin de amirali var yav. Ama bizde fiyatlar da amiral. 4K açlığımıza daha bir lokma koyamadık 8K ağzımızı açık bıraktı.
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DH Misafiri 3 ay
biz daha 4k yı alamadık adamlar 8 k yapmış bide 98 inç yapmış . eminim ki çok güzeldir ama türkiyeye muhtemelen gelmicek bile , 5 yıldan önce. bu arada parlaklığına yada aşırı canlı renklerine laf atanlar var. arkadaşlar o renkleri yada canlılığı ayarlayabiliyorsunuz. keyfinize göre matlaştırırsını ya da kısarsınız.sonuçta telefon ekranlarıda aynı şekilde çektiği fotoğrafı ekstra parlatıyor göze hoş gelsin diye ama baskısını alıdığınızda asıl kalite çıkıyor ortaya :)
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fottili 3 ay
Güncel üretimlerde olan kaliteyle , devasa ışık sızmaları buna para gömecek zenginleri bekliyor. Teknoloji uçuyor gerçekten ama maalesef kalite yerlerde.
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qoqoCAN 3 ay
HAYAT, PARASI OLANA GÜZEL
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sistemli adam 3 ay
Billboard olmuş bu.
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CoreXXX 3 ay
teknoloji marketlerinde ne zaman samsung bir tv görsem bana çok yapay geliyor. 0 doğallık. abartı parlaklık ve kontranst. film seyredeyim de 60 yaşındaki aktör yüzlerce ampul yutmuş gibi parıl parıl ortalarda dolaşıyor. teknoloji doğallıkdan uzaklaşıyorsa hiç bir avantajı yok
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Amd64x2 3 ay
Uzun zamandır tv araştıran ve alan biri olarak naçizane fikrim, bu sefer öyle yapamadım ama 100 hz panele sahip iyi bir FHD tv 100 kişiden 99'unun işini gördüğü gibi piyasadaki 100 4k tv'nin 95'inden daha kaliteli ve akıcı görüntü sunar. Bizzat tecrübe etmişliğim var.
Dünya hali ve bütçe meselesi, olur ya alamayan bir şekilde imrenen arkadaşlar varsa kesinlikle kendilerini üzmesinler. 8k falan bana göre zaten hikayede, 4k için konuşuyorum.
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MADENLI 3 ay
bu görüntü tamamen gerçek dısı dogallık yok contras bu kadar fazla olması dezavantaj samsung qled ısı ıyıcı abarttı renkler dogallık dısında en ıyısı lcd projeksıyon gercek dogal renklere devam
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man utd 4 ay
Bana 8K nın resmini çizebilir misin erdi?
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aozgec 4 ay
ben 32k bekliyorum. öncesinde almam...
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