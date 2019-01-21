Sınırları zorlayan televizyon | 98-inç 8K QLED

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi televizyon hemen her alanda iddialı geliyor. 98-inç boyutunda 8K çözünürlüklü olan QLED TV, 8 Quantum işlemci ve Apple işbirliği ile içerik tarafında da iddialı.

CES 2019 Fuarı'nın en dikkat çekici televizyonlarından biri de Samsung'un yeni amiral gemisi modeliydi. 98-inç boyutunda ve 8K çözünürlüğünde olan televizyon, 8K Quantum işlemcisi ve Apple ile işbirliği ile yapılan iTunes entegrasyonuna da sahip.