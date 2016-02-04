Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi

Bu videomuzda Thermalthake'in sıvı soğutma çözümlerine sıcak bakmayan kullanıcılar için ürettiği Frio Extreme hava soğutucuyu 4.6GHz'e hızaşırtılmış Intel Core i7 6700K ile testlere tabi tutuyoruz.

Thermalthake her segmente ürün yerleştirebilen yetenekli üreticilerden biri, soğutucular tarafında da aynı şekilde giriş seviyesi hava ve üst seviye sıvı soğutma çözümleri bulunuyor. Frio Extreme ise hava soğutma performansıyla sıvı soğutma fikrine pek alışamayanlar için hayli güçlü bir seçenek olarak karşımızda.





Siyah ve kırmızı temalı bir kutuyla geliyor Frio Extreme, gerekli tüm bilgilere yer verilmiş, süpriz yumurta misali bir durum yok.





Soğutucu ve diğer tüm ekipmanlar sünger koruyucunun içerisinde. Soğutucunun kendisi, 14CM boyutunda mavi kanatlı fanlar, fan tutucular, aksesuar kutusu ve bağlantı kablolarıyla beraber fan devri kontrolcüsünü görüyoruz.





Dökümantasyonlar arasında kurulum rehberi ve garanti belgesi var. Açıkçası siyah beyaz kurulum rehberi karışık görünüyor, ürünün resmi sitesindeki görsellere yer verilebilirmiş doğrusu. Garanti belgesini elimize almışken ürünün 10 yıl garantili olduğunu ekleyelim, soğutucu arızalanacak bir şey değil belki ama fanlar ve kontrolcü için işe yarayabilir.

Aksesuar kutusunda da gerekli tüm aparatlar bulunuyor. İlk olarak anakartın arkasına yerleştirmek üzere döküm metal hissiyatı veren sert plastik dirseği ve her soğutucunun kutusunda görmesek de termal macun kutuya dahil edildiğini görüyoruz.





Detaylara inmeden evvel soğutucunun işlemci uyumluluk listesine kısaca göz gezdirmek yetecektir diye düşünüyorum zira listeye baktığımızda soğutucunun son 5-6 senede üretilmiş tüm yongasetleri ve işlemci aileleriyle uyumlu olduğu görülüyor. Bu yüzden aslında burada asıl mesele uyumluluk değil, kullandığınız kasaya sığıp sığmayacağı.





15.1cm en, 14.8cm boyun ve 16cm uzunluğundaki soğutucu devasa boyutlarda. Buradaki en önemli ölçü 14.8cm boy oluyor, kasanızın en az 15-16CM civarında bir genişliğe sahip olması gerek aksi takdirde kasa kapağına elveda etmeniz gerekecektir. MSI Z170-A Krait Gaming gibi ATX boyutunda bir anakart kullandığınızı varsayarsak eğer yüksek profilli RAM'lerle çatışacağını da söyleyelim, tek modül ram kullandığım için ramimi en sola atmam yetti ama öteki türlü fan dizilimini değiştirmeniz gerekiyor ve bu da ısıyı 1-2 derece de olsa etkileyebiliyor.





Thermaltake Frio Extreme göründüğü kadar ağır bir soğutucu, tam 1.2kg. Daha önce de Sunbeam Tuniq Tower gibi ağır soğutucular kuıllanmış, hızaşırtma seven biri olarak 1 kilonun üzerindeki soğutucular için şunu söyleyebilirim, az katmanlı, nispeten kalitesiz anakartlar bu ağırlık altında bükülebilirler, korkmayı gerektirecek bir şey olmadığını da ekleyeyim, şu ana kadarki deneyimlerimde yine böyle ağır soğutucularla hafif bel veren anakartlarımın hepsi tıkır tıkır çalışmaya devam etti.





Frio Extreme'i ağır yapan ne peki? Soğutucu U şeklinde dizayn edilmiş. Her iki tarafta 56, toplamda 112 soğutma kanadından oluşuyor ve kanatların her biri 0.4mm kalınlığında alümiyum malzemeden, ısıyı dağıtmak için hayli geniş bir alan oluşturulmuş. Benzer segmentteki 46 kanatlı Noctua NH-D15'den en azından teorik olarak daha geniş bir ısı dağıtım alanına sahip olduğunu söyleyebilirim Bu sayede 250Watt TDP soğutma kapasitesine ulaşılmış, eş segmentteki bazı 240 milimetre sıvı soğutmaların bile 150w TDP değerinde kaldığını düşünürsek eğer gayet iddialı.





İşlemciden çıkan ısı ise kanatlara 6mm kalınlığında bakır ısı borularıyla iletiliyorlar. Hani bakır nerede diye sordunuz belki ama burada bazı diğer üreticiler gibi Thermaltake de kolayca korozyona uğrayıp verimliliğini yitirebilen bakır malzemeyi nikel ile kaplamış, kesinlikle olumlu bir detay, segmentinden de beklenildiği gibi.





Alüminyum kanatların soğutulmasında 14CM boyutunca 2 fan görevli. Metal klipslerle tutturulan ve 1800 devire kadar çıkabilen fanlar kutudan çıkan kontrolcüye bağlılar, maksimum devirde 106CFM hava akışı sağlayabiliyorlar, özel tasarımlı kanatlara sahip daha yüksek hava akışı sağlayabilen fanlar piyasada mevcut.

Devir ayarını ise elle yapabiliyorsunuz, istenirse yine kumanda üzerinden otomatik mod ile ısıya göre devir ayarı yapılması sağlanıyor. Mavi hafif şeffaf kanatlı ve siyah çerçeveli fanlar kasalarını renklendirmeyi ve özelleştirmeyi seven kullanıcılar için sade kalmış, yine Thermaltake'în ürettiği Ring serisi RGB aydınlatmalı fanlarla kasalarında belirli bir tema ve çizgi oluşturanların ilgisi cezbedilebilirmiş.

Siyah çerçeve ve mavi kanatları seven olur sevmeyen olur ama kabloların, hele ki ürünün segmenti ve fiyatını göz önüne aldığımızda kaplanmamış olması eksi hanesine yazılmalı, gizleyemezseniz eğer çirkin görünüyorlar.









Sıra geldi ürünün montajına. Bu tarafta kasanıza göre yorulmadan montaj yapabilirsiniz, mesela Corsair Graphite 600T'de anakartı yerleştirdiğimiz plaketin işlemciye denk gelen kısmı açık. Aksesuar kutusundan çıkan plaketi dökümantasyonlarda belirtilen civatalarla konumluyoruz, burada dikkat edilmesi gereken şey hangi soket sistemine göre plaketi konumlandırdığınız oluyor, bir yüzünde İntel diğer yüzünde AMD yazıyor. Cıvataları sonuna kadar gönderdikten sonra kasa içine geliyoruz.





Ne yalan söyleyeyim, siyah beyaz dökümantasyonlar çok açıklayıcı olmuyor bazen. Bu tarafta Thermaltake'in resmi sitesinde ürün için renkli kurulum rehberini karıştırdım biraz.





Arkadan gelen cıvatalara siyah renkli parçaları geçirdim, ardından tutucu plakaları yerleştirdim, açılı kenarlar içeriye bakacak şekilde, tutunmaları için de ayrıca metal parçaları üzerlerine vidaladım. Artık termal macunu uygulamaya hazırız.





Ne az ne de çok, ince bir kart kalınlığında termal macunu homojen bir şekilde dağıtıyoruz, termal macunun yanında bir uygulama plastiği verilebilirmiş.





Soğutucu bloğu iyice ortalayıp yerleştirdikten sonra kutudaki orta braketi üzerindeki vidalarla yeterli miktarda sıkıştırıyoruz. Klipslerle beraber fanları da egzoz fanına üfleyecek şekilde yerleştirdikten sonra fanları kontrolcüye, kontrolcüyü de anakarta bağlıyoruz. Kurulumumuz tamamlandı.





Testlerimi soğutucuyu taktıktan 1 hafta sonra, yeterli pişirme işlemlerini yaptıktan sonra yapmaya başladım zira termal macunun tam performansını alabilmek için böyle bir süreç gerekiyor.





Testlerde kullanacağımız işlemci Intel’in Skylake mimarili i7 6700K’sı oldu. Giriş seviyesi bir soğutucuyla kullandığım işlemci, ağır yük altında ısıya bağlı olarak hızını düşürüyor ve haliyle performans kaybına uğruyordu.





Thermaltake Frio Extreme de ise durumlar tamamen farklı. Standart olarak 4GHz, Turbo hızında ise 4.2GHz’de çalışan 6700K’yı soğutmak Frio Extreme için tereyağından kıl çekmek kadar kolay bir görev. Güçlü bir işlemci olduğu için de oyunlarda işlemciyi tam yüke sokmak zor.





Bu yüzden işlemciyi öncelikle standart hızlarıyla 3DMark’ın fizik testine tabi tuttum. Frio Extreme işlemciyi tam yük altında işlemciyi rahatlıkla kontrol altında tuttu ve işlemci 54-55 dereceye ulaştı, otomatik ayarlardaki fanın devrinde ise kayda değer bir yükselme olmadı, fan gürültüsü sabit kaldı. 4GHz hızda bu sefer Premiere’de efekt uygulanmış bir videoyu işledim, işlemci 60-62 derece arasında sabitlendi, fan devri ve sesinde kayda değer bir değişim olmadı.





Bir hızaşırtma sever olarak soğutucunun asıl gücünü görmek önemli zira bu soğutucu hızaşırtma severlerin iştahını kabartan cinsten bir soğutma performansına sahip. Birkaç hamle de i7 6700K’yı 4.6GHz’e yükselttim, çekirdek voltajını ise 1.4 volta çektim. Crossfire dizilimi olsa da, oyunu 4K’da da açsanız 4.6GHz’deki 6700K’yı terletmek güç ama oyunlardaki ısının bu hızda dahi 60 derece civarında kalıyor ve işlemci hız düşmüyor.





4.6GHz hızındaki işlemcinin fizik testindeki ısısı bu sefer 65-67 derece arasında gezmeye başladı, yaklaşık 10 derecelik bir oynama gözlemledim, fan sesi ve devri de rahatsız edici değil ama biraz arttı. Elimdeki işlemcinin normalde olması gerektiğinden fazla voltaj çektiğini belirtmeliyim, daha düşük voltaj ile daha düşük ısı değerleri elde edebilirsiniz.





Premiere testinde de benzer bir sonuç var. Standart hızlarında ağır efektli bir videoda 60 derece civarlarında gezerken, 4.6GHz’e çıktığında ısı 67 derece civarına geliyor, fan hızı biraz artıyor ama rahatsız edici bir ses çıkaracak kadar değil.





Fan hızı demişken fan hızını elle ayarlayabildiğimizi tekrar belirtelim. Ben kontrolcüyü pek gerekli görmediğim, otomatik modda bıraktığım ve tasarımsal açıdan zayıf bulduğum için kasanın arkasına gizledim ancak bu kontrolcü üzerinden fanın otomatik modda hiç ulaşmadığı devirlere ulaşmasını sağlayabilir, sadece 1-2 derece etkilediğini gözlemlesem de soğutma performansını arttırabilirsiniz.





Thermalthake Frio Extreme, 240mm’lik sıvı soğutma sistemleriyle kafa kafaya bir performans sergileyen, soğutma performansı hayli yüksek bir soğutucu. Dizayn edilirken herhangi bir tasarımsal kaygıyla üretilmediği ortada, kasa içerisinde büyük bir alan kaplıyor ve manevra kabiliyetinizi sınırlıyor, asıl hedef üstün soğutma performansı.

Fiyat segmenti dahilinde 240mm sıvı soğutma sistemlere yakın bir fiyatı var, bu açıdan şunu söyleyebilirim, eğer yüksek soğutma performansı arıyor ve sıvı soğutma fikrine sıcak bakmıyorsanız Thermalthake Frio Extreme size göre, hızaşırtma severleri hayli memnun edecek bir soğutucu. Kasasında bir tema tutturup, tasarımsal öğelere değer veren, dev bir soğutucunun kasanın tüm manzarasını kesmesinden hoşnut olmayacak birisiyseniz eğer sıvı soğutma sistemlere bakmakta fayda var.





Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.



