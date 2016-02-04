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Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi

3 yıl
49,1b
1
Soğutucular / Fanlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videomuzda Thermalthake'in sıvı soğutma çözümlerine sıcak bakmayan kullanıcılar için ürettiği Frio Extreme hava soğutucuyu 4.6GHz'e hızaşırtılmış Intel Core i7 6700K ile testlere tabi tutuyoruz.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi

Thermalthake her segmente ürün yerleştirebilen yetenekli üreticilerden biri, soğutucular tarafında da aynı şekilde giriş seviyesi hava ve üst seviye sıvı soğutma çözümleri bulunuyor. Frio Extreme ise hava soğutma performansıyla sıvı soğutma fikrine pek alışamayanlar için hayli güçlü bir seçenek olarak karşımızda. 

Siyah ve kırmızı temalı bir kutuyla geliyor Frio Extreme, gerekli tüm bilgilere yer verilmiş, süpriz yumurta misali bir durum yok.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

Soğutucu ve diğer tüm ekipmanlar sünger koruyucunun içerisinde. Soğutucunun kendisi, 14CM boyutunda mavi kanatlı fanlar, fan tutucular, aksesuar kutusu ve bağlantı kablolarıyla beraber fan devri kontrolcüsünü görüyoruz.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

Dökümantasyonlar arasında kurulum rehberi ve garanti belgesi var. Açıkçası siyah beyaz kurulum rehberi karışık görünüyor, ürünün resmi sitesindeki görsellere yer verilebilirmiş doğrusu. Garanti belgesini elimize almışken ürünün 10 yıl garantili olduğunu ekleyelim, soğutucu arızalanacak bir şey değil belki ama fanlar ve kontrolcü için işe yarayabilir.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 
Aksesuar kutusunda da gerekli tüm aparatlar bulunuyor. İlk olarak anakartın arkasına yerleştirmek üzere döküm metal hissiyatı veren sert plastik dirseği ve her soğutucunun kutusunda görmesek de termal macun kutuya dahil edildiğini görüyoruz.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

Detaylara inmeden evvel soğutucunun işlemci uyumluluk listesine kısaca göz gezdirmek yetecektir diye düşünüyorum zira listeye baktığımızda soğutucunun son 5-6 senede üretilmiş tüm yongasetleri ve işlemci aileleriyle uyumlu olduğu görülüyor. Bu yüzden aslında burada asıl mesele uyumluluk değil, kullandığınız kasaya sığıp sığmayacağı.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

15.1cm en, 14.8cm boyun ve 16cm uzunluğundaki soğutucu devasa boyutlarda. Buradaki en önemli ölçü 14.8cm boy oluyor, kasanızın en az 15-16CM civarında bir genişliğe sahip olması gerek aksi takdirde kasa kapağına elveda etmeniz gerekecektir. MSI Z170-A Krait Gaming gibi ATX boyutunda bir anakart kullandığınızı varsayarsak eğer yüksek profilli RAM'lerle çatışacağını da söyleyelim, tek modül ram kullandığım için ramimi en sola atmam yetti ama öteki türlü fan dizilimini değiştirmeniz gerekiyor ve bu da ısıyı 1-2 derece de olsa etkileyebiliyor.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

Thermaltake Frio Extreme göründüğü kadar ağır bir soğutucu, tam 1.2kg. Daha önce de Sunbeam Tuniq Tower gibi ağır soğutucular kuıllanmış, hızaşırtma seven biri olarak 1 kilonun üzerindeki soğutucular için şunu söyleyebilirim, az katmanlı, nispeten kalitesiz anakartlar bu ağırlık altında bükülebilirler, korkmayı gerektirecek bir şey olmadığını da ekleyeyim, şu ana kadarki deneyimlerimde yine böyle ağır soğutucularla hafif bel veren anakartlarımın hepsi tıkır tıkır çalışmaya devam etti.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

Frio Extreme'i ağır yapan ne peki? Soğutucu U şeklinde dizayn edilmiş. Her iki tarafta 56, toplamda 112 soğutma kanadından oluşuyor ve kanatların her biri 0.4mm kalınlığında alümiyum malzemeden, ısıyı dağıtmak için hayli geniş bir alan oluşturulmuş. Benzer segmentteki 46 kanatlı Noctua NH-D15'den en azından teorik olarak daha geniş bir ısı dağıtım alanına sahip olduğunu söyleyebilirim Bu sayede 250Watt TDP soğutma kapasitesine ulaşılmış, eş segmentteki bazı 240 milimetre sıvı soğutmaların bile 150w TDP değerinde kaldığını düşünürsek eğer gayet iddialı.

İşlemciden çıkan ısı ise kanatlara 6mm kalınlığında bakır ısı borularıyla iletiliyorlar. Hani bakır nerede diye sordunuz belki ama burada bazı diğer üreticiler gibi Thermaltake de kolayca korozyona uğrayıp verimliliğini yitirebilen bakır malzemeyi nikel ile kaplamış, kesinlikle olumlu bir detay, segmentinden de beklenildiği gibi.

Alüminyum kanatların soğutulmasında 14CM boyutunca 2 fan görevli. Metal klipslerle tutturulan ve 1800 devire kadar çıkabilen fanlar kutudan çıkan kontrolcüye bağlılar, maksimum devirde 106CFM hava akışı sağlayabiliyorlar, özel tasarımlı kanatlara sahip daha yüksek hava akışı sağlayabilen fanlar piyasada mevcut.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
Devir ayarını ise elle yapabiliyorsunuz, istenirse yine kumanda üzerinden otomatik mod ile ısıya göre devir ayarı yapılması sağlanıyor. Mavi hafif şeffaf kanatlı ve siyah çerçeveli fanlar kasalarını renklendirmeyi ve özelleştirmeyi seven kullanıcılar için sade kalmış, yine Thermaltake'în ürettiği Ring serisi RGB aydınlatmalı fanlarla kasalarında belirli bir tema ve çizgi oluşturanların ilgisi cezbedilebilirmiş.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
Siyah çerçeve ve mavi kanatları seven olur sevmeyen olur ama kabloların, hele ki ürünün segmenti ve fiyatını göz önüne aldığımızda kaplanmamış olması eksi hanesine yazılmalı, gizleyemezseniz eğer çirkin görünüyorlar.

 
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi

Sıra geldi ürünün montajına. Bu tarafta kasanıza göre yorulmadan montaj yapabilirsiniz, mesela Corsair Graphite 600T'de anakartı yerleştirdiğimiz plaketin işlemciye denk gelen kısmı açık. Aksesuar kutusundan çıkan plaketi dökümantasyonlarda belirtilen civatalarla konumluyoruz, burada dikkat edilmesi gereken şey hangi soket sistemine göre plaketi konumlandırdığınız oluyor, bir yüzünde İntel diğer yüzünde AMD yazıyor. Cıvataları sonuna kadar gönderdikten sonra kasa içine geliyoruz. 

Ne yalan söyleyeyim, siyah beyaz dökümantasyonlar çok açıklayıcı olmuyor bazen. Bu tarafta Thermaltake'in resmi sitesinde ürün için renkli kurulum rehberini karıştırdım biraz.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

Arkadan gelen cıvatalara siyah renkli parçaları geçirdim, ardından tutucu plakaları yerleştirdim, açılı kenarlar içeriye bakacak şekilde, tutunmaları için de ayrıca metal parçaları üzerlerine vidaladım. Artık termal macunu uygulamaya hazırız.

Ne az ne de çok, ince bir kart kalınlığında termal macunu homojen bir şekilde dağıtıyoruz, termal macunun yanında bir uygulama plastiği verilebilirmiş.

Soğutucu bloğu iyice ortalayıp yerleştirdikten sonra kutudaki orta braketi üzerindeki vidalarla yeterli miktarda sıkıştırıyoruz. Klipslerle beraber fanları da egzoz fanına üfleyecek şekilde yerleştirdikten sonra fanları kontrolcüye, kontrolcüyü de anakarta bağlıyoruz. Kurulumumuz tamamlandı.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi


Testlerimi soğutucuyu taktıktan 1 hafta sonra, yeterli pişirme işlemlerini yaptıktan sonra yapmaya başladım zira termal macunun tam performansını alabilmek için böyle bir süreç gerekiyor.

Testlerde kullanacağımız işlemci Intel’in Skylake mimarili i7 6700K’sı oldu. Giriş seviyesi bir soğutucuyla kullandığım işlemci, ağır yük altında ısıya bağlı olarak hızını düşürüyor ve haliyle performans kaybına uğruyordu.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

Thermaltake Frio Extreme de ise durumlar tamamen farklı. Standart olarak 4GHz, Turbo hızında ise 4.2GHz’de çalışan 6700K’yı soğutmak Frio Extreme için tereyağından kıl çekmek kadar kolay bir görev. Güçlü bir işlemci olduğu için de oyunlarda işlemciyi tam yüke sokmak zor.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

Bu yüzden işlemciyi öncelikle standart hızlarıyla 3DMark’ın fizik testine tabi tuttum. Frio Extreme işlemciyi tam yük altında işlemciyi rahatlıkla kontrol altında tuttu ve işlemci 54-55 dereceye ulaştı, otomatik ayarlardaki fanın devrinde ise kayda değer bir yükselme olmadı, fan gürültüsü sabit kaldı. 4GHz hızda bu sefer  Premiere’de efekt uygulanmış bir videoyu işledim, işlemci 60-62 derece arasında sabitlendi, fan devri ve sesinde kayda değer bir değişim olmadı.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

Bir hızaşırtma sever olarak soğutucunun asıl gücünü görmek önemli zira bu soğutucu hızaşırtma severlerin iştahını kabartan cinsten bir soğutma performansına sahip. Birkaç hamle de i7 6700K’yı 4.6GHz’e yükselttim, çekirdek voltajını ise 1.4 volta çektim. Crossfire dizilimi olsa da, oyunu 4K’da da açsanız 4.6GHz’deki 6700K’yı terletmek güç ama oyunlardaki ısının bu hızda dahi 60 derece civarında kalıyor ve işlemci hız düşmüyor.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

4.6GHz hızındaki işlemcinin fizik testindeki ısısı bu sefer 65-67 derece arasında gezmeye başladı, yaklaşık 10 derecelik bir oynama gözlemledim, fan sesi ve devri de rahatsız edici değil ama biraz arttı. Elimdeki işlemcinin normalde olması gerektiğinden fazla voltaj çektiğini belirtmeliyim, daha düşük voltaj ile daha düşük ısı değerleri elde edebilirsiniz.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

Premiere testinde de benzer bir sonuç var. Standart hızlarında ağır efektli bir videoda 60 derece civarlarında gezerken, 4.6GHz’e çıktığında ısı 67 derece civarına geliyor, fan hızı biraz artıyor ama rahatsız edici bir ses çıkaracak kadar değil.

Fan hızı demişken fan hızını elle ayarlayabildiğimizi tekrar belirtelim. Ben kontrolcüyü pek gerekli görmediğim, otomatik modda bıraktığım ve tasarımsal açıdan zayıf bulduğum için kasanın arkasına gizledim ancak bu kontrolcü üzerinden fanın otomatik modda hiç ulaşmadığı devirlere ulaşmasını sağlayabilir, sadece 1-2 derece etkilediğini gözlemlesem de soğutma performansını arttırabilirsiniz.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi
 

Thermalthake Frio Extreme, 240mm’lik sıvı soğutma sistemleriyle kafa kafaya bir performans sergileyen, soğutma performansı hayli yüksek bir soğutucu. Dizayn edilirken herhangi bir tasarımsal kaygıyla üretilmediği ortada, kasa içerisinde büyük bir alan kaplıyor ve manevra kabiliyetinizi sınırlıyor, asıl hedef üstün soğutma performansı.
Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi

Fiyat segmenti dahilinde 240mm sıvı soğutma sistemlere yakın bir fiyatı var, bu açıdan şunu söyleyebilirim, eğer yüksek soğutma performansı arıyor ve sıvı soğutma fikrine sıcak bakmıyorsanız Thermalthake Frio Extreme size göre, hızaşırtma severleri hayli memnun edecek bir soğutucu. Kasasında bir tema tutturup, tasarımsal öğelere değer veren, dev bir soğutucunun kasanın tüm manzarasını kesmesinden hoşnut olmayacak birisiyseniz eğer sıvı soğutma sistemlere bakmakta fayda var.

Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
artenis 3 yıl en beğenilen

Kontrol ünitesi elektrikli battaniyeninki ile aynı,
Kablolar çıplak,
Fanlar berbat bir mavi,
400TL çok komik bir fiyat...
Bende TT Frio kullanıyorum hemde TT Armor+ (20kg) kasa içerisinde ama TT apachi bir firma gözümde...
Kontrol ünitesi elektrikli battaniyeninki ile aynı,Kablolar çıplak,Fanlar berbat bir mavi,400TL çok komik bir fiyat...Bende TT Frio kull...
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Arranger. 3 yıl
Noctua D15

1 Yanıt Yanıtla +6
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Greggs 3 yıl
Nh-d15 buna bin basar.Çok gereksiz bir ürün bence.
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DH Misafiri 3 yıl
Bir ben mi böyle düşünüyorum bilmiyorum ama donanimhaberin belkide ülkemizdeki %10 luk bir kesimin hatta bazen sadece %1 in alabileceği donanim parçalarını incelemesi beni artık sıktı. Bunlar olmasın demiyorum da yok 10000tl lik bilgisayar yok 2000 tl lik ekran kartı yok milyon dolarlık otomobil haberleri... 9 yıllık donanimhaber takipcisi olarak artık sadece alışkanlıktan aradabir giriyorum ve ilgimi çeken pek birşeyde bulamıyorum.
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Arranger. 3 yıl
Noctua D15

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berkbozkus 3 yıl
Sıvı soğutmaya taş çıkaran demişsiniz ama ben 6700 k işlemciyi h110i gtx ile soğutuyorum ve saatlerce gta 5 oynarken bile işlemci 42 dereceyi geçmiyor stock hızlarda. Üstelik fanlar quiet modda(800 rpm)
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kymelria 3 yıl
titan amanda vardı bir zamanlar. ona benzemiş.
bir de thermaltake yanlış yazılmış.
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WoXeD 3 yıl
ram slotu kapatan soğutucular artık kabul edilemez.
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Seko92 3 yıl
Bunlara hava soğutmalı dense de aslında hava soğutmalı değiller. Soğutma yine sıvı ile sağlanıyor fakat bunların sıvı soğutmalı diye adlandırılanlardan farkı, bunlardaki sıvının buharlaşıp radyatöre gitmesi, diğerlerinde ise sıvı halde kalıp sürekli sıvı olarak devir daim yapması oluyor. İyi ısı ileten metaller ve çabuk buharlaşan bir sıvı ile rahatlıkla sıvı soğutmalı bir sistemden daha iyi performans alınabilir.
Not: Isı ile sıcaklığı biribirine karıştırmayın, sırıtıyor.
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erdemefe 3 yıl
Video başlığı yanlış yazılmış Thermalthake değil Thermaltake
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xdorukx 3 yıl
ben kullanıyorum evde uçak kaldırıyor ve anakartı yamulttu
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Das Boot 3 yıl
İnceleme çok detaylı. Emeğine sağlık.

Ürün hakkında yorumum ise olumlu yönde değil. 1.2KG ağırlığında bir kule ve 2 fana 400₺ verilmez. Üstüne üstük ram slotlarını da kapatması söz konusu. Bu fiyata sıvı soğutma almak en mantıklısı.

Ayrıca kontrolcü kullanımı hiç ergonomik değil. Sanki uzay montaj yapanlar için imal edilmiş bir soğutma sistemi gibi duruyor. O tip bir kontrolcü yerine 2.5" kasanın ön kısmına montaj edilen kontrolcüler tercih edilse daha başarılı bir ürün olabilirmiş.
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JoeyBane 3 yıl
4K'da işlemci terlemez aksine nefes alır
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Aerosol 34 3 yıl
çok ağır bir soğutucu bunu almaktansa sıvı soğutma alırım daha iyi
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catastrop 3 yıl
Güzel bir inceleme olmuş, ancak dikkatli olmak lazım skylake işlemciler 700 gr'dan ağır işlemci soğutucular takıldığında eğilebiliyor.
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