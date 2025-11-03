Giriş
    Pilsiz ve güneş enerjili ilk drone uçtu: Dünya rekoru hedefliyor

    YouTuber ve mühendis Luke Maximo Bell, tamamen güneş enerjisiyle çalışan bataryasız bir drone geliştirdi. Karbon fiber gövdeli drone, enerji depolamadan havalanarak yeni bir ilke imza attı.

    Pilsiz ve güneş enerjili ilk drone uçtu: Dünya rekoru hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji geliştikçe, özellikle havacılık alanında yenilikçi fikirler görmeye devam ediyoruz. Son olarak drone teknolojilerinde sınırları zorlayan YouTuber ve mühendis Luke Maximo Bell, alışılmışın dışında bir projeye daha imza attı. Bell, herhangi bir batarya, kapasitör veya enerji depolama birimi olmadan yalnızca güneş enerjisiyle çalışan bir drone geliştirdi. Model, doğrudan güneşten aldığı enerjiyle çalışabiliyor.

    Enerji depolamadan havalanıyor

    Bell'in projesi, kısa süre önce geliştirdiği 585 km/s hıza ulaşan Peregreen 3 drone'un ardından geldi. Hız rekoru denemesinin ardından youtuber bu kez verimlilik odaklı bir tasarıma imza attı. Tahmin edebileceğiniz gibi, bataryasız bir drone tasarlamak için ağırlığın minimuma indirilmesi gerekiyor. Bu nedenle gövde ve pervanelerde karbon fiber malzeme tercih edilmiş.

    Gücün kaynağını ise doğrudan drone'un üst kısmına monte edilen 27 küçük güneş panelinden oluşan uzun bir panel dizisi oluşturuyor. Paneller, doğrudan güç sistemine bağlanarak enerjiyi anında motorlara iletiyor. 

    Sistemin özellikle ilk denemelerde hafiflik nedeniyle havada durmakta zorlandığını söyleyelim. Rüzgârın yönü veya güneş ışığının şiddetindeki değişim, drone'un dengesini kolayca etkiliyor. Buna rağmen Luke, birkaç ayar sonrasında cihazı kısa süreli de olsa başarıyla uçurmayı başardı. Drone, yalnızca güneş ışığıyla havada kalabildi ve bu durum projeyi teknik açıdan "başarılı" kılıyor.

    Luke Maximo Bell, projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söylüyor. Yeni sürümde daha fazla güneş paneli, GPS modülü ve otonom uçuş yazılımı yer alacak. Hedef ise bu kez Guinness Dünya Rekoru kırmak. 

