Türkiye'de üretilecek Hyundai Ioniq 3'ün kokpitinden yeni görüntüler

Tam Boyutta Gör Hyundai’nin yeni elektrikli atağı yavaş yavaş şekilleniyor. 2026 yılından itibaren Türkiye'de üretilmesi planlanan yeni Ioniq 3, kamuflajlı şekilde casus kameralara yakalandı. Görsellerde Ioniq 3'ün kokpit yerleşiminin mevcut modellerden farklı olduğu göze çarpıyor.

Ioniq 3, Hyundai’nin eylül ayında Münih Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Three konseptinin üretim versiyonu. Model, markanın elektrikli ailesinde Ioniq 5 ve Ioniq 6’nın altında konumlanacak ve biraz daha kompakt, daha sade bir alternatif sunacak.

Büyük kardeşlerinde yer alan 800 voltluk E-GMP platformunun yerine, Ioniq 3’te bu mimarinin 400 voltluk basitleştirilmiş bir versiyonu kullanılacak. Bu da daha yavaş şarj süreleri ve küçük motor seçenekleri anlamına geliyor ancak karşılığında çok daha uygun fiyatlı bir giriş noktası sunacak.

Yeni nesil Pleos Connect Sistemi

Tam Boyutta Gör Ioniq 3’ün iç mekanı, Hyundai’nin diğer elektrikli modellerinden oldukça farklı. Ioniq 5 ve Ioniq 6’daki birleşik ekran düzeni yerine bu kez ön camın altına konumlandırılmış ince dijital gösterge paneli ve konsolun üzerine yerleştirilmiş büyük bir tablet ekran tercih edilmiş.

Bu yeni ekran, Hyundai’nin 2026’da piyasaya süreceği Pleos Connect bilgi-eğlence sistemiyle çalışıyor. Android Automotive OS tabanlı olan sistem, akıllı telefon benzeri bir arayüz ve kişiselleştirilebilir menüler sunuyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca kullanıcılar, Pleos ID adlı bulut tabanlı profil sistemi sayesinde kişisel ayarlarını herhangi bir Pleos destekli araçta oturum açarak anında yükleyebilecek. Sistemin merkezinde yer alan Gleo AI adlı yapay zekâ asistanı ise sesli komutlarla navigasyon, medya ve araç ayarlarını yönetebiliyor.

Konseptte yer alan hareketli dijital modüller üretim versiyonunda bulunmuyor. Öte yandan Hyundai, sürüş güvenliği ve pratik kullanım için fiziksel düğme ve çevirmeli kontrol tuşlarını eklemeyi ihmal etmemiş. Bu da teknolojiyle ergonomi arasında başarılı bir denge sunuyor.

