Türkiye'de üretilecek Hyundai Ioniq 3'ün kokpitinden yeni görüntüler

Ioniq 3, Hyundai’nin eylül ayında Münih Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Three konseptinin üretim versiyonu. Model, markanın elektrikli ailesinde Ioniq 5 ve Ioniq 6’nın altında konumlanacak ve biraz daha kompakt, daha sade bir alternatif sunacak.
Büyük kardeşlerinde yer alan 800 voltluk E-GMP platformunun yerine, Ioniq 3’te bu mimarinin 400 voltluk basitleştirilmiş bir versiyonu kullanılacak. Bu da daha yavaş şarj süreleri ve küçük motor seçenekleri anlamına geliyor ancak karşılığında çok daha uygun fiyatlı bir giriş noktası sunacak.
Yeni nesil Pleos Connect Sistemi
Bu yeni ekran, Hyundai’nin 2026’da piyasaya süreceği Pleos Connect bilgi-eğlence sistemiyle çalışıyor. Android Automotive OS tabanlı olan sistem, akıllı telefon benzeri bir arayüz ve kişiselleştirilebilir menüler sunuyor.
Konseptte yer alan hareketli dijital modüller üretim versiyonunda bulunmuyor. Öte yandan Hyundai, sürüş güvenliği ve pratik kullanım için fiziksel düğme ve çevirmeli kontrol tuşlarını eklemeyi ihmal etmemiş. Bu da teknolojiyle ergonomi arasında başarılı bir denge sunuyor.
