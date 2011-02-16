Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Smartbook AG, 7-inç boyutundaki yeni tablet bilgisayarını tanıttı

8 yıl
8,5b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Smartbook AG, 7-inç boyutundaki yeni tablet bilgisayarını tanıttı
Tam Boyutta Gör

Mobil Dünya Kongresi'yle eş zamanlı olarak yeni tabletini duyuran üreticilerden biri de Almanya merkezli Smartbook AG oldu. Hali hazırda 10-inç boyutundaki Surfer 360 MN10U modeline sahip olan firmanın yeni modeli MR7U ise 7-inç ekrana sahip. 199 x 123 x 15.5 mm boyutlarında ve 430 gram ağırlığında olan tabletin kullandığı işlemci henüz bilinmiyor ancak işletim sistemi olarak Android 2.2 ile geliyor. 512MB RAM ve 4GB yerleşik depolama kapasitesine sahip olan olan tablet bilgisayar, microSD kart slotu ile 32GB'a kadar hafıza kartı desteği de sunuyor. SIM kart slotu ile donatılan ve hücresel ağ desteği sunması beklenen cihaz, G-Sensörü, HDMI ve USB portu gibi detaylara da sahip.

Standart olarak 3050 mAh kapasiteli ile pil ile sunulan Surfer MR7U, yurt dışında 379 Avro seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Smartbook AG, 7-inç boyutundaki yeni tablet bilgisayarını tanıttı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hiaxibe 8 yıl
Bu urun piyasada cok satmaz bence kalitesiz ekran,yüksek fiyat, kötü dizayn ve birde ön yüz tamamen cam olmamasida eksi bir ozellik daha cok reader a benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
500 bin satarsa opsun basina koysun ... sanki hic rakibi yok adama bak bide ucuza satsalar icim yanmayacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkan! 8 yıl
Boşa yapılmış bir tablet gibi diğerlerine göre buna tablet denmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 8 yıl
1 ghzlik bir işlemci vardır heralde daha aşagısı o rem miktarına yakışmaz diye düşünüyorum tipiyse hiç hoş olmamış 100-150 dolarlık çin fason tabletler gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Panasonic'in 2011 model 3D kamera ve fotoğraf makinaları 8 yıl Panasonic'in 2011 Viera TV ailesi hakkında bütün detaylar 8 yıl Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları -13- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim