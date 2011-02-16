Smartbook AG, 7-inç boyutundaki yeni tablet bilgisayarını tanıttı

Mobil Dünya Kongresi'yle eş zamanlı olarak yeni tabletini duyuran üreticilerden biri de Almanya merkezli Smartbook AG oldu. Hali hazırda 10-inç boyutundaki Surfer 360 MN10U modeline sahip olan firmanın yeni modeli MR7U ise 7-inç ekrana sahip. 199 x 123 x 15.5 mm boyutlarında ve 430 gram ağırlığında olan tabletin kullandığı işlemci henüz bilinmiyor ancak işletim sistemi olarak Android 2.2 ile geliyor. 512MB RAM ve 4GB yerleşik depolama kapasitesine sahip olan olan tablet bilgisayar, microSD kart slotu ile 32GB'a kadar hafıza kartı desteği de sunuyor. SIM kart slotu ile donatılan ve hücresel ağ desteği sunması beklenen cihaz, G-Sensörü, HDMI ve USB portu gibi detaylara da sahip.

Standart olarak 3050 mAh kapasiteli ile pil ile sunulan Surfer MR7U, yurt dışında 379 Avro seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunuluyor.