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Snapdragon 808 video inceleme: Teknik analiz, karşılaştırmalı testler ve dahası...

4 yıl
36,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm'un ilk defa LG G4 ile birlikte lanse ettiği Snapdragon 808 işlemcisi ne gibi özellikler sunuyor, sunduğu performans ile akıllı telefon dünyasında nereye konumlanıyor. Detaylı teknik analiz, Snapdragon 810 ve Gaalaxy S6'nın Exynos 7420 işlemcisi ile kıyaslaması gibi pek çok detay videomuzda. İyi seyirler...
 

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maskelisuvari 4 yıl en beğenilen
Benim bu testlerden anladığım 2500 TL civarında bir para verilcekse 810 ve 808 işlemcili telefonları bırakıp S6 alınmasının gerektiğidir.&10 işlemcili full hd ekranlı HTC M9 gpu işlemclerinde 808'i geçiyor ama işlemci performasında 808'in arkasında kalıyor.810 olmamış çünkü işlmeci performansı 808'in altında kalıyor,nedeni ısınıp frekans düşürmesi,808 olmamış çünkü gpusu 810'a göre gerçekten zayıf kalıyor.Qualcomm fanı olmama ve Exynos işlmecileri sevmememe (Qualcomm çok iyi yazılım desteği sunmasından dolayı) rağmen yiğidi öldür hakkını yeme ;Samsung S6 işlemcisi 808 ve 810 işlmecilerini tokatlamış.A72 işlemcilerini bekliyeceğiz artık.
Benim bu testlerden anladığım 2500 TL civarında bir para verilcekse 810 ve 808 işlemcili telefonları bırakıp S6 alınmasının gerektiğidir.&10 işlemcili full hd e...
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theARSLANN 4 yıl
ne s6 ymış arkadaş hepsinde fark atmış testlerin :S
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37HAKAN 4 yıl
G 3 VARKEN G 4 DE NEYMİŞ YA AYNI KASA AYNI RAM SADECE İŞLEMCİ BİRAZ DAHA İYİ YARIŞACAKSAN SAMSUNG S 6 İLE YARIŞACAK CİHAZ YAPIN ADAMLAR YAPMIŞ BU SEFER TAKTİR ETTİM GERÇEKTEN KULLANDIM ÇOK AKICI CİHAZ AMA FİYAT YÜKSEK İŞTE 2000 TL OLDUĞUNDA HEMEN 64 GB ALICAMM
G 3 VARKEN G 4 DE NEYMİŞ YA AYNI KASA AYNI RAM SADECE İŞLEMCİ BİRAZ DAHA İYİ YARIŞACAKSAN SAMSUNG S 6 İLE YARIŞACAK CİHAZ YAPIN ADAMLAR YAPMIŞ BU SEFER TAKTİR E...
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar ben bu videoyu ne mobilden nede pc den izleyemiyorum acaba sorun sadece bende mi
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Biyturs_OnSr 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ben bu videoyu ne mobilden nede pc den izleyemiyorum acaba sorun sadece bende mi

Ben bildim bileli DH'nin video oynatıcısından verim alamadım zaten


Youtube deneyin.
youtube.com/...

Ekleme: Anasayfadan da verim alamadık, yorum dün atılmış diye cevap vereyim dedim, meğer ağustosta yazılmış

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ali guler 4 yıl
2400 lira deli para
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DH Misafiri 4 yıl
g4 ten bişey olmaz anca g3 gibi fiyatı performansına göre düşük olursa alınır 2300 tl fiyatı var 200 tl için s6 dan vazgeçmem
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Seko92 4 yıl
@nano@
lg g3 kullanıcıyım 10 ay olacak ilk alanlardanım benim telefonda world of tanks dan başka grafik isteyen oyun yok. kaç kişi gün içinde oturupta ağır grafikli oyun oynuyor ki (yürek ister pil dayanmıyor hangisi olursa olsun) diğer ağır grafikli oyunlarıda yükledim hımm iyiymiş dedim sildim hatta para bile verdiğim oldu bazılarına (5-6 tane) yani velhasılı kelam kamera iyiyse donmuyorsa sıkıntı yok bence hem grafikleri kısarak ta açıyor çoğu ağır grafikli oyunlar bence bu telefonu kullanan sıkıntı yaşamaz kesinlikle 40 yılda bir arkadaşıyla yanyana dururken aynı oyunu açarsa AA kalite oyun tabi aaaa ne güzelmiş diyecektir belki belki. ayrıca lg nin arayüzü samsung nede apple yani yetişemez sony htc filan mantar zaten adamın içi kararıyor arayüzde

Bu tip gerçekçi yorumlar, görüldüğü üzere her zaman tepki çekiyor ve beğenilmiyorler. Üreticiler hala çoğunluğun hayatı boyunca kullanamayacağı işlem ve grafik kapasitesi sunuyorlar ve hala da millet ağzının suyu akarak izliyor ve almaya çalışıyor. Eğer Snapdragon 808 oyun oynarken size rahatsızlık veriyorsa, takılıyorsa Snapdragon 810 alırsınız. Vermiyorsa ikisinin bir farkı yoktur, ortada kafa yoracak bir durum da yoktur.
Not: Hiçbir telefon üreticisine sempatim yoktur. Kafama silah dayasalar telefona 2400 TL vermem.
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Nevfel 4 yıl
Lgnin g4 ile başarısı tamamen fiyata bağlı duruyor. 1700-1800 bandında tercih edilir model olur. 2300 seviyelerinde kimse tercih etmez s6 veya iphone 6 varken.

Benim tahminim 1700-1800 bandında çıkacak. Türkiye de genelde alt fiyattan piyasaya girip müşteri topluyor lg. G2 ve g3 de öyle yaptı bundada aynen devam ederse müşteri kazanır yoksa şansı yok maalesef.
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tolgabes64 4 yıl
LG G4 ile çekilmiş fotoğrafları kayıpsız kalitede yayınlamanız mümkün mü? o kadar konu başlığı açılmış kamerası övüldü ama bir tane bile kamera ile çekim görüntüsü paylaşılmadı
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jern 4 yıl
g4'ün tek artısı camera idi ama o konudada s6'dan iyi değil youtube.com/... çoğu konuda 26 daha iyi videoda çok iyi özetlemişler bence
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javaprof 4 yıl
donanım haber bu video güzel olmuş bi de tüm amiral gemileri için tek videoda batarya testi yaparsanız lg g4 ü geri vermeden çok iyi olur bakalım düşük güç tüketen lpddr 4 yine düşük güçtüketen amoled ekran ve 14 nm işlemcili s6 mı kazanacak yoksa 20 nm işlemcili ddr 3 ramli ıps ekranlı olduğu halde 3000 mah batarya ile gelen g4 mü yada hiç sanmıyorum ama m9 mu kazanacak gerçi m9 1080p ordan atak yapabilir.
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OverClocK1ng 4 yıl
İncelemeyi izledikten sonra tek düşüncem şu oldu:
LG, G4 ile , geçen senenin performansında bir telefon çıkartmış. Yaşasın 2K ekran. Alsın o 2K ekranı da....
Samsung da S6 ile 2016 performansında bir cihaz ortaya koymuş. Bir de 2K yerine 1080p olsaydı, o pil ile çok daha iyi olurdu...
G4 için ne diyeyim: "ÇÖP"
Bazı arkadaşlar kızacak, eksileyecek.
Ama şunu bir düşünün: 801 in performansına bakıyorum. Bırakın 801AC yi, Desire Eye gibi 801AB kullanan bir cihaz ile karşılaştırıldığında bile ne kadar yavaş olduğu görülüyor. Taa geçen senenin cihazı ile yakın sonuçlar. Elbette bazı geçtiği yerler var ama bazı yerlerde berabere kalması, hatta bazı yerlerde geçilmesi de 808'in ne kadar yanlış bir seçim olduğunu gösteriyor...
Yazık sana LG...
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skywalker06 4 yıl
O fiyatlandırması 2000üstü olduğu için bu donanımla bu telefon alınmaz rakipleri önplana çıkar ama 2000tlnin biraz altına girseydi belki bir şansı olurdu.
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