Snapdragon 808 video inceleme: Teknik analiz, karşılaştırmalı testler ve dahası...

Qualcomm'un ilk defa LG G4 ile birlikte lanse ettiği Snapdragon 808 işlemcisi ne gibi özellikler sunuyor, sunduğu performans ile akıllı telefon dünyasında nereye konumlanıyor. Detaylı teknik analiz, Snapdragon 810 ve Gaalaxy S6'nın Exynos 7420 işlemcisi ile kıyaslaması gibi pek çok detay videomuzda. İyi seyirler...

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