Snapdragon 808 video inceleme: Teknik analiz, karşılaştırmalı testler ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Qualcomm'un ilk defa LG G4 ile birlikte lanse ettiği Snapdragon 808 işlemcisi ne gibi özellikler sunuyor, sunduğu performans ile akıllı telefon dünyasında nereye konumlanıyor. Detaylı teknik analiz, Snapdragon 810 ve Gaalaxy S6'nın Exynos 7420 işlemcisi ile kıyaslaması gibi pek çok detay videomuzda. İyi seyirler...
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Ben bildim bileli DH'nin video oynatıcısından verim alamadım zaten
Youtube deneyin.
youtube.com/...
Ekleme: Anasayfadan da verim alamadık, yorum dün atılmış diye cevap vereyim dedim, meğer ağustosta yazılmış
Bu tip gerçekçi yorumlar, görüldüğü üzere her zaman tepki çekiyor ve beğenilmiyorler. Üreticiler hala çoğunluğun hayatı boyunca kullanamayacağı işlem ve grafik kapasitesi sunuyorlar ve hala da millet ağzının suyu akarak izliyor ve almaya çalışıyor. Eğer Snapdragon 808 oyun oynarken size rahatsızlık veriyorsa, takılıyorsa Snapdragon 810 alırsınız. Vermiyorsa ikisinin bir farkı yoktur, ortada kafa yoracak bir durum da yoktur.
Not: Hiçbir telefon üreticisine sempatim yoktur. Kafama silah dayasalar telefona 2400 TL vermem.
Benim tahminim 1700-1800 bandında çıkacak. Türkiye de genelde alt fiyattan piyasaya girip müşteri topluyor lg. G2 ve g3 de öyle yaptı bundada aynen devam ederse müşteri kazanır yoksa şansı yok maalesef.
LG, G4 ile , geçen senenin performansında bir telefon çıkartmış. Yaşasın 2K ekran. Alsın o 2K ekranı da....
Samsung da S6 ile 2016 performansında bir cihaz ortaya koymuş. Bir de 2K yerine 1080p olsaydı, o pil ile çok daha iyi olurdu...
G4 için ne diyeyim: "ÇÖP"
Bazı arkadaşlar kızacak, eksileyecek.
Ama şunu bir düşünün: 801 in performansına bakıyorum. Bırakın 801AC yi, Desire Eye gibi 801AB kullanan bir cihaz ile karşılaştırıldığında bile ne kadar yavaş olduğu görülüyor. Taa geçen senenin cihazı ile yakın sonuçlar. Elbette bazı geçtiği yerler var ama bazı yerlerde berabere kalması, hatta bazı yerlerde geçilmesi de 808'in ne kadar yanlış bir seçim olduğunu gösteriyor...
Yazık sana LG...