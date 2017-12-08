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Snapdragon 845'i kullandık l 2018'in amiral gemisi telefonları için geliyor

1 yıl
10,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm gelecek yılın süper telefonlarına güç verecek yeni nesil işlemcisi Snapdragon 845'i duyurdu. Biz de Hawaii'deki lansmanına katıldık ve Snapdragon 845'i kullandık. İşte tüm detaylar.
2018'de çıkacak amiral gemisi süper telefonların pek çoğu, Qualcomm'un yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 845'den güç alacak. Biz de Qualcomm'un davetiyle Hawaii'de Snapdragon 845'i kullandık ve detaylarını bu videoda aktardık. Bakalım Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'un Amerika versiyonlarına, Xiaomi Mi7'ye, LG G7 ve LG V40'a, HTC U12'ye, Sony'nin 2018 model Premium modeline ve OnePlus 6'ya güç verecek olan işlemci neler sunuyor, hangi özellikleriyle öne çıkıyor. 

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TIME 1 yıl en beğenilen
Mi 7 ye koysunlar da kullanalım.Başka türlü hayal.
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bultar 1 yıl
Erdi yine çoğu zaman yaptığı gibi döktürmüş. Meraklısına herşeyi güzelce anlatmış. Bunun özetini dinlemek isteyenler Mobilite'nin yeni bölümünü beklemeli. Orada daha genele hitap edecek şekilde özetliyor.
Erdi yine çoğu zaman yaptığı gibi döktürmüş. Meraklısına herşeyi güzelce anlatmış. Bunun özetini dinlemek isteyenler Mobilite'nin yeni bölümünü beklemeli. Orada...
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mu5tafa 1 yıl
Snapdragon 650 de yapamayıp bunda fazladan yapacağımız ne var.
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silversmith 1 yıl
845= 'Yapay zekaları, yavaş yavaş cebinize sokacağız' demenin kibarcası!
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Çağdaş 1 yıl
Valla telefon donanımından çok stabil arayüz ve stabil uygulamalar daha iyi olurdu. Eskiden çok yer kaplamayan uygulamalar, şimdi telefonu fena sömürüyor bellek, hafıza filan :/
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aycibin 1 yıl
bunca tantana alt tarafı oyun oynamak amaçlı mı?pardon da çocuk değilsek,oyun oynamıyorsak?
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serafon 1 yıl
5g gelene kadar telefon almaya gerek yok gibi!
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BRC_KHAN 1 yıl
Millet burda güzel konuşuyorsunuz eyvallah ama 2018 Haziran'dan önce 845'li mahsülleri göremeyeceksiniz biliyorsunuz değil mi? Üretilen ilk parti Samsung Galaxy S9'un ABD varyantına verilecek. Sony zaten MWC'de tanıtacağı H8XXX kodlu 4k premium cihazlarını 835 ile getireceğini açıkladı. Lg G7 yüksek ihtimalle SD 835 ile gelecek. HtC'nin bu sene telefon duyurup duyurmayacağı meçhul, duyursa bile Haziran'dan önce gelmez. Tek şansınız Xiaomi mi7 o da anca bahar sonunda gelecek ki fiyat olarak 2,7k dan aşağıya gelmeyecek.
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RaptorFX 1 yıl
Erdi Bey tebrik ederim güzel bir inceleme olmuş. İşinizin hakkını sonuna kadar veriyorsunuz.
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CR7_35 1 yıl
Sony'nin yeni işlemcisi belli oldu 835 uçak olan telefon 845 le jete dönüşecektir.
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buraoca2 1 yıl
Paylaşımınız için çok teşekkürler Erdi hocam, sizden beklediğim bir Video idi. Keşke biraz daha uzun tutabilseniz ve daha da açıklayabilseniz, bu şekilde olunca tadı damağımızda kalıyor :) Yanlış hatırlamıyorsam SD 835 Videonuz daha uzundu.
Bu arada SD 845'e gelirsek, beklenen gelişmeleri göremedim. Qualcomm yeni 10 nm teknolojisi ile verimliliği Çekirdek hızlarını arttırmakta kullanmış; bu sebeple Batarya tüketimi konusunda ciddi bir iyileştirme de beklemiyorum. Özellikle SD 835 kullanan cihazlara sahip olan kişilere hitap etmiyor bu yenilikler. 4K 60 Fps desteği sonunda geldi; fakat 1080p'de 240 FPS çekim de gelmedi anladığım kadarı ile. Halen 720p üzerinde yüksek FPS elde etmeye çalışmalarına da anlam veremiyorum; Artık Standart Çözünürlük olan 1080p'ye geçilmeli bu konuda da. Bu arada Exynos 8895'de 4k 120 FPS çekim yeteneği varken, SD 845'de 4k 60 FPS çekim yeteneğinde kalması ilginç olmuş; bu açısı da HDR ile doldurmaya çalışmlar. Ayrıca Yapay Zeka Birimine geçmek yerine neden DSP üzerinden devam ediyor Qualcomm, halen anlam veremiyorum. 1-2 sene içerisinde Qualcomm'un da DSP yerine harici bir Yapay Zeka birimine geçeceğini düşünüyorum.
Bir sonraki yonga setini şimdiden beklemeye başlıyorum o zaman.
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Her şey güzel de o kağıda mektup yazar gibi özellik yazmak nedir Erdi hocam? Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim ile mi bitirseydik :)
Ekrana maddeleri getirseydiniz daha şık olurdu.
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BRC_KHAN 1 yıl
Donanım Haber'i sevme nedenlerimdendir Erdi Özüağ'ın anlatımları, yoksa benim için burası çöp. Başarılı bir anlatım olmuş, devamının gelmesi dileğiyle.
845'e gelirsek vaadettikleri gayet güzel fakat kaç tane cep telefonu üreticisi veyahut kaç tane program geliştiricisi bu platformun velinimetlerinden tamamen faydalanacak? SD 835 802.11ad bağlantı hızlarını ve Q.C. 4 teknolojisini destekleyen bir platform olmasına karşın hiçbir üretici bu özelliğin önünü açmamış 835'li cihazlarda, bu kafa ile 845'in de son kullanıcıya çok da fazla bir geri dönüşünün olacağını zannetmiyorum. Ayriyetten 835 hem performans, hem güç verimliliği hem de ısınma konusunda başarılı bir deneyim sunarken 845'in kas gücünün arttırılmasına karşın ısınması ile ilgili bir açıklama yapılmamış Qualcomm tarafında, aynı serinliği verebilecek mi şahsen merak ediyorum.
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