Snapdragon 845'i kullandık l 2018'in amiral gemisi telefonları için geliyor

Qualcomm gelecek yılın süper telefonlarına güç verecek yeni nesil işlemcisi Snapdragon 845'i duyurdu. Biz de Hawaii'deki lansmanına katıldık ve Snapdragon 845'i kullandık. İşte tüm detaylar.

2018'de çıkacak amiral gemisi süper telefonların pek çoğu, Qualcomm'un yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 845'den güç alacak. Biz de Qualcomm'un davetiyle Hawaii'de Snapdragon 845'i kullandık ve detaylarını bu videoda aktardık. Bakalım Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'un Amerika versiyonlarına, Xiaomi Mi7'ye, LG G7 ve LG V40'a, HTC U12'ye, Sony'nin 2018 model Premium modeline ve OnePlus 6'ya güç verecek olan işlemci neler sunuyor, hangi özellikleriyle öne çıkıyor.