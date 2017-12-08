Snapdragon 845'i kullandık l 2018'in amiral gemisi telefonları için geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Qualcomm gelecek yılın süper telefonlarına güç verecek yeni nesil işlemcisi Snapdragon 845'i duyurdu. Biz de Hawaii'deki lansmanına katıldık ve Snapdragon 845'i kullandık. İşte tüm detaylar.
2018'de çıkacak amiral gemisi süper telefonların pek çoğu, Qualcomm'un yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 845'den güç alacak. Biz de Qualcomm'un davetiyle Hawaii'de Snapdragon 845'i kullandık ve detaylarını bu videoda aktardık. Bakalım Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'un Amerika versiyonlarına, Xiaomi Mi7'ye, LG G7 ve LG V40'a, HTC U12'ye, Sony'nin 2018 model Premium modeline ve OnePlus 6'ya güç verecek olan işlemci neler sunuyor, hangi özellikleriyle öne çıkıyor.
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Bu arada SD 845'e gelirsek, beklenen gelişmeleri göremedim. Qualcomm yeni 10 nm teknolojisi ile verimliliği Çekirdek hızlarını arttırmakta kullanmış; bu sebeple Batarya tüketimi konusunda ciddi bir iyileştirme de beklemiyorum. Özellikle SD 835 kullanan cihazlara sahip olan kişilere hitap etmiyor bu yenilikler. 4K 60 Fps desteği sonunda geldi; fakat 1080p'de 240 FPS çekim de gelmedi anladığım kadarı ile. Halen 720p üzerinde yüksek FPS elde etmeye çalışmalarına da anlam veremiyorum; Artık Standart Çözünürlük olan 1080p'ye geçilmeli bu konuda da. Bu arada Exynos 8895'de 4k 120 FPS çekim yeteneği varken, SD 845'de 4k 60 FPS çekim yeteneğinde kalması ilginç olmuş; bu açısı da HDR ile doldurmaya çalışmlar. Ayrıca Yapay Zeka Birimine geçmek yerine neden DSP üzerinden devam ediyor Qualcomm, halen anlam veremiyorum. 1-2 sene içerisinde Qualcomm'un da DSP yerine harici bir Yapay Zeka birimine geçeceğini düşünüyorum.
Bir sonraki yonga setini şimdiden beklemeye başlıyorum o zaman.
Ekrana maddeleri getirseydiniz daha şık olurdu.
845'e gelirsek vaadettikleri gayet güzel fakat kaç tane cep telefonu üreticisi veyahut kaç tane program geliştiricisi bu platformun velinimetlerinden tamamen faydalanacak? SD 835 802.11ad bağlantı hızlarını ve Q.C. 4 teknolojisini destekleyen bir platform olmasına karşın hiçbir üretici bu özelliğin önünü açmamış 835'li cihazlarda, bu kafa ile 845'in de son kullanıcıya çok da fazla bir geri dönüşünün olacağını zannetmiyorum. Ayriyetten 835 hem performans, hem güç verimliliği hem de ısınma konusunda başarılı bir deneyim sunarken 845'in kas gücünün arttırılmasına karşın ısınması ile ilgili bir açıklama yapılmamış Qualcomm tarafında, aynı serinliği verebilecek mi şahsen merak ediyorum.