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"Sokaktayız" ilk bölümü ile karşınızda

4 yıl
30,2b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Donanımhaber olarak Sokaktayız isimli yeni programımız ile sokaklara iniyor ve haftalık olarak belirleyeceğimiz konular hakkında görüşlerinizi alıyoruz. Kaan Arlı ve Sezer Balta'nın sorularına ne gibi
Donanımhaber olarak Sokaktayız isimli yeni programımız ile sokaklara iniyor ve haftalık olarak belirleyeceğimiz konular hakkında görüşlerinizi alıyoruz. Kaan Arlı ve Sezer Balta'nın sorularına ne gibi cevaplar geldiğini merak ediyorsanız cevaabı bu videoda. Herkese iyi seyirler.
 
Cep telefonları için kredi çeker misiniz? Oy Ver 2174 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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DH Misafiri 4 yıl
Soruyu sorar iken sizce bu mantıklı mı gibisinden sorduğu için insanlar kredi çekerim diyecekse de dememiştir.
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DH Misafiri 4 yıl
Webtekno sokakta konseptini çalmışsınız gibi geldi yalnız.
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DH Misafiri 4 yıl
Ben çalışsam 1000 TL maaş alsam krediyle 4000 liralık telefonda alabilirim çünkü ailemle yaşıyorum. Bu forumdaki birçok kişide benim gibi yaşadığı için 500 liralık harçlığının 400 lirasını taksite yatırabilir. Bu da senede 4800 TL eder. 36 aylık kredi alsa, bu krediyle bilgisayar da toplar, telefonda alır. 400x36=14 400 TL
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DH Misafiri 4 yıl
İş bankası ne alaka?
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DH Misafiri 4 yıl
Bir teknoloji firmasında çalışıyorum, / ta ta tan
Neyse bir banka bir süre kendi elemanlarını şubelere yolladı ve şuan bizim elemanlara yetki verdiler ve kendileri kredi kullandırabiliyor, / bank bank o..a
sonuca gelirsek bazen millet kuyruk oluyor o almam diyenlerin hepsi alıyor..
neden mi dersek 12 ay faizle beraber 2000 tl için 50 60 tl faiz ödüyorlar.
hat üzerine alınan telefonlarda 2000 tl lik telefonun fiyatı 3000 tl oluyor bildiğin tefecilik oluyor..
ben 2 3 yıl önce s3 9300 ü hat üzerine aldım ve pişman oldum istedikleri tarifeye geçtim ve telefonla birlikte 24x140= 3360 tl ödedim
buradan da yazayım kusra bakmasın kimse almam diyenlerin yarısı yalan söylüyor.
kullanıcı : ziper_gazi
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar bu durum neden bu kadar abartılıyo?sonuçta artık telefon da bilgisayar kadar hatta daha fazla lazım olan bi şey.teknoloji geliştiği için telefon bilgisayar görevi görüyo yani bu hemen hemen aynı değerde olan bi şey.taksitlendirme bittiği için hiçkimse telefonun parasını peşin olarak veremez ha bankaya ha kredi kartına yatırmışsın.ben bunda bi fark göremiyorum arkadaşlar???ülkemiz kendi telefonunu mu üretti sanki biz onu almadık elbette ki bu durumda biz tek şans piyasadaki en iyi telefonlara yöneliyoruz.ayrıca demişsiniz ki o tantini kızlara cahil kesim diye siz önce kendinize bakın siz önce duyma ve anlama yeteneğinizi geliştirin o kız orda sadece vodafone kullandığını belirtmiş.
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Parallel Killer 4 yıl
telefon olarak vodafone mu kullanıyor o ahahahah
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mustafaburaksahin 4 yıl
Bir cep telefonuna 2 bin - 3 bin vereceğime 177 dolar veririm Allwinner'ın A80 Optimusboard Octa Core geliştirici bordunu alırım. Android gerekirse onu kurarım
Hele ki kredi olayına hiç girmem .
Güzel bir röportaj olmuş devamını bekleriz

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E_Aydin35 4 yıl
Ben nasil olurda yeni gorurum bunu ya.. Cok iyi ve guzel bir program olmus, disarida insanlarin samimiyet ile cevapladiklari sorular cok guzel bir anlam katmis gercekten. Farkli fikirler ve dışarıdaki insanlarin görüşü. Izlemek cok keyifliydi :)
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RushEpicsTR 4 yıl
Orası neresi hemen geliyorum 3:25'ten sonra abi sandiviçin içine ne patatez koydu bee 3:21 den sonrasını (arkadaki bonkör esnaf) izleyin.
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sissente 4 yıl
Ortalama işe yarar bir akıllı telefon 1000 tl.den başlayıp 2500-3000 tl.ye kadar gidiyor. Ben 1500tl. lik değilde 100 tl.lik bir cep telefonu aldığımı düşünürsem ihtiyacım olacak ekstralar:
1- Navigasyon cihazı
2- Fotoğraf makinası ( belki bir de video kamera )
3- Mp3 player
5- Maillerim ve iş takibim için mini bir tablet,notebook veya laptop.
6- Merakı olanlar için bir gameplay
7- İhtiyacı olanlar için digital sözlük
8- Belki bir el feneri :)
9- Spor yapanlar için adım sayıcı v.s v.s v.s
Bir çırpıda aklıma gelenler.Ayrıca cep telefonundan televizyon,film video v.s izleyebildiğinizi unutmayın. Eğer aklıma gelen bu özelliklerden faydalanıyorsanız ve o cihazların maliyetlerini tek tek hesaplarsanız bir cep telefonu için 2000 tl. hiçte yüksek değil bence. Üstelik cep telefonunu alıp cepinize koyduğunuzda aynı anda yukarıda saydığım tüm cihazlarıda cebinize koymuş oluyorsunuz. Diğerleri için ise ayrı taşıma çantaları şarj aletleri ve kablolar demek.
Şahsi görüşüm akıllı telefon iyidir. :)
1 Yanıt Yanıtla
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unflattering 4 yıl sissente
sissente
Ortalama işe yarar bir akıllı telefon 1000 tl.den başlayıp 2500-3000 tl.ye kadar gidiyor. Ben 1500tl. lik değilde 100 tl.lik bir cep telefonu aldığımı düşünürsem ihtiyacım olacak ekstralar:
1- Navigasyon cihazı
2- Fotoğraf makinası ( belki bir de video kamera )
3- Mp3 player
5- Maillerim ve iş takibim için mini bir tablet,notebook veya laptop.
6- Merakı olanlar için bir gameplay
7- İhtiyacı olanlar için digital sözlük
8- Belki bir el feneri :)
9- Spor yapanlar için adım sayıcı v.s v.s v.s
Bir çırpıda aklıma gelenler.Ayrıca cep telefonundan televizyon,film video v.s izleyebildiğinizi unutmayın. Eğer aklıma gelen bu özelliklerden faydalanıyorsanız ve o cihazların maliyetlerini tek tek hesaplarsanız bir cep telefonu için 2000 tl. hiçte yüksek değil bence. Üstelik cep telefonunu alıp cepinize koyduğunuzda aynı anda yukarıda saydığım tüm cihazlarıda cebinize koymuş oluyorsunuz. Diğerleri için ise ayrı taşıma çantaları şarj aletleri ve kablolar demek.
Şahsi görüşüm akıllı telefon iyidir. :)

+1000000 kesinlikle katılıyorum.
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