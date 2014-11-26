"Sokaktayız" ilk bölümü ile karşınızda

Donanımhaber olarak Sokaktayız isimli yeni programımız ile sokaklara iniyor ve haftalık olarak belirleyeceğimiz konular hakkında görüşlerinizi alıyoruz. Kaan Arlı ve Sezer Balta'nın sorularına ne gibi

Donanımhaber olarak Sokaktayız isimli yeni programımız ile sokaklara iniyor ve haftalık olarak belirleyeceğimiz konular hakkında görüşlerinizi alıyoruz. Kaan Arlı ve Sezer Balta'nın sorularına ne gibi cevaplar geldiğini merak ediyorsanız cevaabı bu videoda. Herkese iyi seyirler.

Cep telefonları için kredi çeker misiniz? Evet Hayır Oy Ver 2174 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Cep telefonları için kredi çeker misiniz? Evet Hayır Anket Sonlandı 2174 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Cep telefonları için kredi çeker misiniz? 11% Evet 229 oy 89% Hayır 1945 oy 2174 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön