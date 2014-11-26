"Sokaktayız" ilk bölümü ile karşınızda

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Donanımhaber olarak Sokaktayız isimli yeni programımız ile sokaklara iniyor ve haftalık olarak belirleyeceğimiz konular hakkında görüşlerinizi alıyoruz. Kaan Arlı ve Sezer Balta'nın sorularına ne gibi
Donanımhaber olarak Sokaktayız isimli yeni programımız ile sokaklara iniyor ve haftalık olarak belirleyeceğimiz konular hakkında görüşlerinizi alıyoruz. Kaan Arlı ve Sezer Balta'nın sorularına ne gibi cevaplar geldiğini merak ediyorsanız cevaabı bu videoda. Herkese iyi seyirler.
Cep telefonları için kredi çeker misiniz? Oy Ver 2174 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Neyse bir banka bir süre kendi elemanlarını şubelere yolladı ve şuan bizim elemanlara yetki verdiler ve kendileri kredi kullandırabiliyor, / bank bank o..a
sonuca gelirsek bazen millet kuyruk oluyor o almam diyenlerin hepsi alıyor..
neden mi dersek 12 ay faizle beraber 2000 tl için 50 60 tl faiz ödüyorlar.
hat üzerine alınan telefonlarda 2000 tl lik telefonun fiyatı 3000 tl oluyor bildiğin tefecilik oluyor..
ben 2 3 yıl önce s3 9300 ü hat üzerine aldım ve pişman oldum istedikleri tarifeye geçtim ve telefonla birlikte 24x140= 3360 tl ödedim
buradan da yazayım kusra bakmasın kimse almam diyenlerin yarısı yalan söylüyor.
kullanıcı : ziper_gazi
Güzel bir röportaj olmuş devamını bekleriz
1- Navigasyon cihazı
2- Fotoğraf makinası ( belki bir de video kamera )
3- Mp3 player
5- Maillerim ve iş takibim için mini bir tablet,notebook veya laptop.
6- Merakı olanlar için bir gameplay
7- İhtiyacı olanlar için digital sözlük
8- Belki bir el feneri :)
9- Spor yapanlar için adım sayıcı v.s v.s v.s
Bir çırpıda aklıma gelenler.Ayrıca cep telefonundan televizyon,film video v.s izleyebildiğinizi unutmayın. Eğer aklıma gelen bu özelliklerden faydalanıyorsanız ve o cihazların maliyetlerini tek tek hesaplarsanız bir cep telefonu için 2000 tl. hiçte yüksek değil bence. Üstelik cep telefonunu alıp cepinize koyduğunuzda aynı anda yukarıda saydığım tüm cihazlarıda cebinize koymuş oluyorsunuz. Diğerleri için ise ayrı taşıma çantaları şarj aletleri ve kablolar demek.
Şahsi görüşüm akıllı telefon iyidir. :)
+1000000 kesinlikle katılıyorum.