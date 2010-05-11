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Sony, Bluetooth destekli yeni kablosuz faresini tanıttı

Sony, farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken Bluetooth destekli farelerini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Elektronik dünyasının en büyük firmalarından biri olan Sony, bluetooth destekli yeni kablosuz faresini tanıttı. Sony'nin VGP-BMS20 kod adıyla üreteceği fareler, farklı ve canlı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bluetooth destekli olan fareler, 2.4GHz radyo frekansı ile bağlantı kuruyor ve kullanıcılara 10 metre mesafe içerisinde kullanım imkanı sunuyor. 2 adet AA tipi pil ile 3 aya yakın kullanım ömrü sunacağı iddia edilen fareler, 800dpi çözünürlük sunuyor. Windows 7, Windows Vista ve Windows Xp ile uyumlu olan Sony VGP-BMS20 kod adlı farelerin siyah, beyaz, pembe, mavi ve yeşil olmak üzere 5 farklı renge sahip olacağı belirtildi.

Sony'nin bluetooth destekli fareleri VGP-BMS20'nin 29 Mayıs'tan itibaren 53$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.


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Wassermann 9 yıl
Türkiye'ye gelirse sadece isminden dolayı Sony notebook'ların yanında satılma olasılığı yüksek.
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sp@wn 9 yıl
Tipi eksik bunun
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gorkem01 9 yıl
53$ hayatta etmez:S
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Mertcan. 9 yıl
Performans yok , çeşitlilik az ama sony duruşu olduğu için belki 53$ değer
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The@Thing 9 yıl
5 para etmez
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