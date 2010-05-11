Elektronik dünyasının en büyük firmalarından biri olan Sony, bluetooth destekli yeni kablosuz faresini tanıttı. Sony'nin VGP-BMS20 kod adıyla üreteceği fareler, farklı ve canlı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bluetooth destekli olan fareler, 2.4GHz radyo frekansı ile bağlantı kuruyor ve kullanıcılara 10 metre mesafe içerisinde kullanım imkanı sunuyor. 2 adet AA tipi pil ile 3 aya yakın kullanım ömrü sunacağı iddia edilen fareler, 800dpi çözünürlük sunuyor. Windows 7, Windows Vista ve Windows Xp ile uyumlu olan Sony VGP-BMS20 kod adlı farelerin siyah, beyaz, pembe, mavi ve yeşil olmak üzere 5 farklı renge sahip olacağı belirtildi.

Sony'nin bluetooth destekli fareleri VGP-BMS20'nin 29 Mayıs'tan itibaren 53$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.