PlayStation Portal'a bulut oyun desteği geldi: PS5'e gerek kalmadı

PlayStation Plus Premium aboneliği gerekiyor
PlayStation Portal, 5 Kasım'dan itibaren binlerce PS5 oyunu için buluttan oynamayı resmen desteklemeye başladı. PS Portal kullanıcıları, konsola gerek duymadan doğrudan cihazlarından belirli PS5 oyunlarını oynayabilecek.
Dijital PS5 oyunları doğrudan cihazdan oynanabilecek
PlayStation Plus Premium üyeleri, Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V, Resident Evil 4, Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea, The Last of Us Part II Remastered ve daha fazlası gibi büyük yapımları içeren PS5 dijital oyunlarını doğrudan kütüphanelerinden seçerek oynayabilecek. Oyun içi satın alımlar desteklenecek ve oyuncular ek öğeler ve oyun içi para birimleri satın alabilecek.
Bulut oyun desteği olan PS5 oyunları
Kullanıcı arayüzü yeniden tasarlandı
Bu güncellemede desteklenen oyunlarda uzaktan oynatma ve bulut oyun için 3D ses desteği dahil olmak üzere birkaç yeni özellik de eklendi. Ancak oyuncuların uyumlu bir ses cihazına sahip olmaları gerekiyor. Parola kilidi ile eklenen yeni Ağ Durumu ekranı, oyuncuların bulut oyun için gerekli olan bağlantı kalitesini kolayca kontrol etmelerini sağlıyor. Oyun İçi mağaza, yeni erişilebilirlik seçenekleri ve oyun davetleri gibi başka yeni özellikler de var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: