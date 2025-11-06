Giriş
    PlayStation Portal'a bulut oyun desteği geldi: PS5'e gerek kalmadı

    Sony, PlayStation Portal için bulut oyun desteğinin PS Plus Premium üyeleri için resmen kullanıma sunulduğunu duyurdu. PS Portal sahipleri, PS5 oyunlarını doğrudan cihazlarından oynayabilecek.

    PlayStation Portal bulut oyun PS5 oyunları Tam Boyutta Gör
    PlayStation Portal ilk piyasaya sürüldüğünde, PS5 konsolunun açık ve bağlı olmasını gerektiren bir uzaktan oynatıcı görevini görüyordu. Sony, geçen yıl PlayStation Plus Premium üyelerinin hizmet kataloğundan seçili oyunları denemelerine olanak tanıyan Bulut Oyun beta sürümüyle bunu değiştirdi. Bugün PS Portal için bulut oyun desteğinin güncellemeyle sunulduğu duyuruldu.

    PlayStation Plus Premium aboneliği gerekiyor

    PlayStation Portal, 5 Kasım'dan itibaren binlerce PS5 oyunu için buluttan oynamayı resmen desteklemeye başladı. PS Portal kullanıcıları, konsola gerek duymadan doğrudan cihazlarından belirli PS5 oyunlarını oynayabilecek.

    Dijital PS5 oyunları doğrudan cihazdan oynanabilecek

    PlayStation Plus Premium üyeleri, Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V, Resident Evil 4, Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea, The Last of Us Part II Remastered ve daha fazlası gibi büyük yapımları içeren PS5 dijital oyunlarını doğrudan kütüphanelerinden seçerek oynayabilecek. Oyun içi satın alımlar desteklenecek ve oyuncular ek öğeler ve oyun içi para birimleri satın alabilecek.

    Bulut oyun desteği olan PS5 oyunları

    Kullanıcı arayüzü yeniden tasarlandı

    PlayStation Portal yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    PlayStation Portal'ın bulut oyun güncellemesi, Uzaktan Oynatma, Bulut Oyun ve Arama olmak üzere üç sekmeden oluşan yenilenmiş ana ekranla geliyor. İlk sekme, cihazı başta yaptığınız gibi kullanmanıza, PS5 ve PS Portal'ı eşleştirmenize ve konsolda yüklü oyunları oynamanıza olanak tanıyor. Bulut oyun, PS Plus üyelerinin indirmeleri beklemeden uyumlu oyunları bulut üzerinden oynamalarını sağlayan yeni ve özel bir ana ekran. Son olarak, arama ekranı, yeni özelliği destekleyen oyunları aramanıza yardımcı oluyor.

    Bu güncellemede desteklenen oyunlarda uzaktan oynatma ve bulut oyun için 3D ses desteği dahil olmak üzere birkaç yeni özellik de eklendi. Ancak oyuncuların uyumlu bir ses cihazına sahip olmaları gerekiyor. Parola kilidi ile eklenen yeni Ağ Durumu ekranı, oyuncuların bulut oyun için gerekli olan bağlantı kalitesini kolayca kontrol etmelerini sağlıyor. Oyun İçi mağaza, yeni erişilebilirlik seçenekleri ve oyun davetleri gibi başka yeni özellikler de var.

