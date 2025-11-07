Giriş
    GTA 5, bu ayın sonunda tekrar PlayStation Plus'a geliyor

    Rockstar Games'in "GTA 6 ertelendi" duyurusunun ardından, güvenilir bir kaynak, serinin sevilen oyunu Grand Theft Auto 5'in PS Plus'a tekrar ekleneceğini paylaştı.

    GTA 5 PlayStation Plus oyun kataloğuna ekleniyor Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games'in sevilen oyunu GTA V'in bu ayın sonlarında PS Plus Extra ve PS Plus Premium oyun kataloğuna yeniden ekleneceği iddia ediliyor.

    GTA 5, 18 Kasım'da PlayStation Plus'a geri dönüyor

    Dealabs’in raporuna göre, GTA 5, Kasım ayı bitmeden PS Plus Extra ve Deluxe oyun kataloğuna tekrar eklenecek. Geçmişte PS Plus oyun listesinin ayrıntılarını birçok kez doğru şekilde açıklayan güvenilir sızıntı kaynağı, Rockstar'ın gişe rekorları kıran oyununun 18 Kasım 2025'te abonelik hizmetine yeniden geleceğini iddia ediyor.

    GTA 5, Aralık 2023 ve Kasım 2024’te PS Plus oyun kataloğuna eklenmiş, her seferinde yaklaşık altı ay sonra platformdan kaldırılmıştı. Şimdi, Kasım 2025’te tekrar geliyor ancak daha pahalı olan Extra ve Deluxe aboneliğine sahip olanlara açılacak.

    Sony’nin PlayStation Plus kataloğuna eklenen yeni oyunları 12 Kasım 2025 Çarşamba günü duyurması bekleniyor.

    PlayStation Plus Extra abonelik fiyatı

    • 1 aylık abonelik: 405 TL
    • 3 aylık abonelik: 1.148 TL
    • 12 aylık abonelik: 3.645 TL

    PlayStation Plus Deluxe abonelik fiyatı

    • 1 aylık abonelik: 474 TL
    • 3 aylık abonelik: 1.354 TL
    • 12 aylık abonelik: 4.266 TL
    Kaynakça https://www.dealabs.com/magazine/ps-plus-extra-grand-theft-auto-v-revient-bientot-dans-le-catalogue-de-jeux-60766 https://www.playstation.com/tr-tr/ps-plus/#subscriptions
