PlayStation 5'e özel bir oyun daha Xbox'a geliyor

Silent Hill 2 remake Xbox konsollar için onaylandı
ESRB sitesi, Silent Hill 2'yi Xbox Series X/S için derecelendirdi. Listeleme, oyunun PS5 ve PC sürümleri için derecelendirmesiyle aynı ayrıntıları içeriyor ki bu beklenen bir durum. Oyunun Xbox konsollara ne zaman geleceği belirsiz. Yine de, bu sayfanın herhangi bir şekilde yayınlanmış olması Silent Hill 2'nin Xbox'a geleceğinin onaylı bir kanıtı; çünkü ESRB kaynaklı sızıntılar %100 güvenilirliğe sahip.
Peki, Xbox için bu Silent Hill 2 ne zaman duyurulacak? Yeni oyunların da duyurulduğu yıllık ödül töreni The Game Awards 2025 etkinliğinde Konami, Silent Hill 2 remake’in Xbox'a geleceğini paylaşabilir. Bunun dışında, Xbox'ın Kasım ayı içinde yeni bir etkinlik "Partner Showcase" düzenleyeceği söyleniyor. Xbox için SH2 yeniden yapım, bu etkinlikte de duyurulabilir.Kaynakça https://www.esrb.org/ratings/40337/silent-hill-2/ https://comicbook.com/gaming/news/silent-hill-2-leaks-for-xbox-ahead-of-official-reveal/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı
kod rica edebilirmiyim?
kod
kaptım