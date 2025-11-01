PlayStation 5'e özel bir oyun daha Xbox'a geliyor

Tam Boyutta Gör Bloober Team'in destansıSilent Hill 2 yeniden yapımı, PS5 ve PC'de büyük bir başarı yakaladı. Oyun, PS5'e özel bir konsol oyunuydu ancak yeni ESRB derecelendirmesi, Silent Hill 2 remake sürümün Xbox Series X|S konsollarına da geleceğini ortaya koydu.

Silent Hill 2 remake Xbox konsollar için onaylandı

ESRB sitesi, Silent Hill 2'yi Xbox Series X/S için derecelendirdi. Listeleme, oyunun PS5 ve PC sürümleri için derecelendirmesiyle aynı ayrıntıları içeriyor ki bu beklenen bir durum. Oyunun Xbox konsollara ne zaman geleceği belirsiz. Yine de, bu sayfanın herhangi bir şekilde yayınlanmış olması Silent Hill 2'nin Xbox'a geleceğinin onaylı bir kanıtı; çünkü ESRB kaynaklı sızıntılar %100 güvenilirliğe sahip.

Peki, Xbox için bu Silent Hill 2 ne zaman duyurulacak? Yeni oyunların da duyurulduğu yıllık ödül töreni The Game Awards 2025 etkinliğinde Konami, Silent Hill 2 remake’in Xbox'a geleceğini paylaşabilir. Bunun dışında, Xbox'ın Kasım ayı içinde yeni bir etkinlik "Partner Showcase" düzenleyeceği söyleniyor. Xbox için SH2 yeniden yapım, bu etkinlikte de duyurulabilir.

