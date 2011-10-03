Sony Ericsson Xperia Neo Video İnceleme

Bu videomuzda Sony Ericsson'un Android işletim sistemli Xperia serisinin en yeni üyelerinden Xperia Neo'yu inceledik. 8.1 MP Exmor R sensörlü kameraya ve HDMI çıkışına sahip olan Xperia Neo, merak edilen yönleriyle bu videoda.

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