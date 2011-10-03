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Sony Ericsson Xperia Neo Video İnceleme

8 yıl
652,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Sony Ericsson'un Android işletim sistemli Xperia serisinin en yeni üyelerinden Xperia Neo'yu inceledik. 8.1 MP Exmor R sensörlü kameraya ve HDMI çıkışına sahip olan Xperia Neo, merak edilen yönleriyle bu videoda.

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Ahmet-79 8 yıl en beğenilen
Her telefon incelemesinde Angry Birds ve Fruit Ninja'yı oynayıp çok güçlü donanımı var diyorsunuz, bıkmadınız mı Allah aşkına ya.
Android li cihazların giriş seviyesi bile oynatabiliyor bu oyunları.
Madem çok güçlü donanımları var neden Gameloft oyunlarını denemiyorsunuz?
Sadece bu cihaz için değil genel olarak bütün telefon incelemeleri için geçerli bu dediğim.
Her telefon incelemesinde Angry Birds ve Fruit Ninja'yı oynayıp çok güçlü donanımı var diyorsunuz, bıkmadınız mı Allah aşkına ya.Android li cihazların giri...
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DH Misafiri 4 yıl
Tel harika ama keşke hafızası 3 yada 4 gb lı olsaydı :-)
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar
android cihazdan vazgeçmem. HTC Desire kullanıcısıyım. Anlamadığım tek konu hafıza konusudur. Hafızası 320 mb. HTC desiredeki gibi güncellemelerden kaynaklanan hafıza sıkıntısı yaşayacak mıyım
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nihhorse 7 yıl
evde para kazanmak istiyorsan günde 2saat çalışman yeterli en azından toplatıya katılın ortakheyecan.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar neodan alcak ama fecebookta video indirmiyormuş bu konu hakkında varmı bir bildiğiniz bana yadımcı olun teşekkürler...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar meraba telefon çok hoşuma gittiği için aldım fakat radyoyu açtığınızda hoparlörü bulamadm bilen varsa yardımcı olsun tşk.
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DH Misafiri 7 yıl
Abi biri bana neo ile v arasındaki bütün farkları yazabilirmi???
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefonun kamerası kaç megapiksel bazı sitelerde 5 diyor
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar almayın görünyülü konuşma yok,öndeki kameraya kanmayın.:(((
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TiSKE 7 yıl
Anladığım kadarı ile incelemeler cok yüzeysel oluyor
İncelemelerde tel özellikleri maximum seviyesinde denense daha iyi olacak gibi

Garantisinin dolmasına 1 ay kala Nokia 5800 kitlendi menusu calışmıyor,
Yapılsa bile dükkana verip satacam,

5800 dan sonra bu teli almak nasıl bir his verir insanda :)
Fiyat - perf olarak bana uygun gibi geliyor Şu aralar 730 TL seviyelerinde
Normal satışta kutu içinden hafıza kartı cıkıyor mu?
Fotoları resim üzerinde parmakla büyütüp küçültebiliyor musunuz?
Resimlere bakmak ve yönetmek kolay mı?
Navigasyon bağlantısı ilk açılışta ne kadar sürede bağlanıyor ve güncelleme ücretli mi?
Bunun yerine benzer fiyata şunu al denebilcek bir başka tel var mı?

En fazla SE android tel hangi mağazada var ? elimize alıp da karar vermek lazım
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Lazzow 7 yıl
Bende Neo'cu oldummmmmmmm

Arkadaşlar benim Neo yurt dışı olduğundan olacak kutusundan şarj aleti yerine resimdeki alet çıktı şimdi ben bununla nasıl şafj edeceğim prize olmuyor

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Birce 7 yıl
İnceleme için teşekkürler, çok faydalı oldu.
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