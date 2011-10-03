Sony Ericsson Xperia Neo Video İnceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Tel harika ama keşke hafızası 3 yada 4 gb lı olsaydı :-)
|arkadaşlar
android cihazdan vazgeçmem. HTC Desire kullanıcısıyım. Anlamadığım tek konu hafıza konusudur. Hafızası 320 mb. HTC desiredeki gibi güncellemelerden kaynaklanan hafıza sıkıntısı yaşayacak mıyım
|evde para kazanmak istiyorsan günde 2saat çalışman yeterli en azından toplatıya katılın ortakheyecan.com/...
|arkadaşlar neodan alcak ama fecebookta video indirmiyormuş bu konu hakkında varmı bir bildiğiniz bana yadımcı olun teşekkürler...
|arkadaşlar meraba telefon çok hoşuma gittiği için aldım fakat radyoyu açtığınızda hoparlörü bulamadm bilen varsa yardımcı olsun tşk.
|Abi biri bana neo ile v arasındaki bütün farkları yazabilirmi???
|bu telefonun kamerası kaç megapiksel bazı sitelerde 5 diyor
|arkadaşlar almayın görünyülü konuşma yok,öndeki kameraya kanmayın.:(((
| Anladığım kadarı ile incelemeler cok yüzeysel oluyor
İncelemelerde tel özellikleri maximum seviyesinde denense daha iyi olacak gibi
Garantisinin dolmasına 1 ay kala Nokia 5800 kitlendi menusu calışmıyor,
Yapılsa bile dükkana verip satacam,
5800 dan sonra bu teli almak nasıl bir his verir insanda :)
Fiyat - perf olarak bana uygun gibi geliyor Şu aralar 730 TL seviyelerinde
Normal satışta kutu içinden hafıza kartı cıkıyor mu?
Fotoları resim üzerinde parmakla büyütüp küçültebiliyor musunuz?
Resimlere bakmak ve yönetmek kolay mı?
Navigasyon bağlantısı ilk açılışta ne kadar sürede bağlanıyor ve güncelleme ücretli mi?
Bunun yerine benzer fiyata şunu al denebilcek bir başka tel var mı?
En fazla SE android tel hangi mağazada var ? elimize alıp da karar vermek lazım
| Bende Neo'cu oldummmmmmmm
Arkadaşlar benim Neo yurt dışı olduğundan olacak kutusundan şarj aleti yerine resimdeki alet çıktı şimdi ben bununla nasıl şafj edeceğim prize olmuyor
|İnceleme için teşekkürler, çok faydalı oldu.
Android li cihazların giriş seviyesi bile oynatabiliyor bu oyunları.
Madem çok güçlü donanımları var neden Gameloft oyunlarını denemiyorsunuz?
Sadece bu cihaz için değil genel olarak bütün telefon incelemeleri için geçerli bu dediğim.