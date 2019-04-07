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Sony Mobile küçülmeye devam ediyor | Mobilite

1 ay
5,4b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin akıllı telefon bölümü bir türlü doğrulamıyor. Şirket son yaptığı açıklamayla 2000 çalışanın işine son vereceğini ve Çin'deki fabrikasını kapatacağını açıkladı. Yorumlarımız, Mobilite'de.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ mobil dünyadaki en son gelişmeleri, önemli açıklamaları ve yeni telefonları yorumlamaya devam ediyor.
Yayın akışı:

00:05 Sony Mobile küçülmeye devam ediyor
07:17 Apple AirPower kablosuz şarj cihazı iptal edildi
14:21 Huawei: "Biz DxOMark skorlarını hedefleyen bir firma değiliz"
24:13 Meizu, 16s ile ürün gamını yenilemeye hazırlanıyor
27:21 Apple'ın, Intel'in 5G modemlerini telefonlarında kullanması 2021'i bulabilir
31:55 Asus Zenfone 6 gün yüzüne çıkıyor
35:07 Oppo'dan yeni bir ürün ailesi: Reno
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Teknode 3 hf.
Kamera çıkıntısı olmasın diye tutturdu rakiplerine verdiği kameralar daha iyi fotoğraflar çekti. Çok hatalar yaptı mobil cihazlarda. En basiti ben :) iPhone'a geçtim. Sony telefon almam artık. Para bildiğin çöpe gidiyor. Z3 alırsın güncellemeden sonra sesi çıkmaz, P aldım kulaklık sesi çok kısık karşı taraf duyulmaz. Böyle ufak ama saçma sapan sorunlardan dolayı kendilerini bitirdiler.
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Ekonomik21 1 ay yeni yorumcu
Sony kimsenin vurmadigi parayı üstteki arkadaşın dediği gibi film sektöründe vuruyor devam ediyor para basıyor resmen. Sizde burda Sony küçülmeye devam ediyor diye kendi egonuzu tatmin edin.
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musty578 1 ay
musut cevik 18 yasinami dondu lan saclar ne teknoloji genclestirmis adami resmen :)
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McLaren64 1 ay
Koca Sony ne hale geldi. Birkaç sektör hariç silindi gitti. Oysa 10 yıl öncesine kadar çağımızın en büyük elektronik şirketiydi. TV sektörü, PC sektörü, telefon sektörü vs. Hepsinde şu an yokları oynuyor. PC bölümünü zaten sattı diye biliyorum. Kamera sensörü ve oyun konsolu bölümleri de iş yapmasa şirket batacak resmen.
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koyunsavar 1 ay McLaren64
Sony parayı film müzik işinden vuruyor uyanın. Sizin gibi takılı kalmıyor adamlar yoluna bakıyor.
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maximus8282 1 ay
O kadar küçüldü ki artık göremiyoruz. :-)
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javaprof 1 ay
Güzel ve samimi bir bölümdü.6 yıllık sony kullanıcısı olarak bu sene xiomiye geçtim xiomi kötü değil ama sony kullanmanın çok farklı bir hissi vardı.
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The.Mafia 1 ay
Böyle giderse yakında kapatacaklar
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Seyrim 1 ay
Böyle giderse oyun bölümünü de kapatır, oyun fiyatları ve online bölümünde yenilikçilik yapmazsa.. Yada gamepass gibi bir şey getirmezse..
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koyunsavar 1 ay
Once p30 hakkındaki gerçek düşüncelerinizi paylaştınız sonra patron aklınıza geldi toparlamak için 5 dakika p30 u övmek zorunda kaldınız.
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