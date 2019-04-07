Sony Mobile küçülmeye devam ediyor | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony'nin akıllı telefon bölümü bir türlü doğrulamıyor. Şirket son yaptığı açıklamayla 2000 çalışanın işine son vereceğini ve Çin'deki fabrikasını kapatacağını açıkladı. Yorumlarımız, Mobilite'de.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ mobil dünyadaki en son gelişmeleri, önemli açıklamaları ve yeni telefonları yorumlamaya devam ediyor.
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