Sony Mobile küçülmeye devam ediyor | Mobilite

Sony'nin akıllı telefon bölümü bir türlü doğrulamıyor. Şirket son yaptığı açıklamayla 2000 çalışanın işine son vereceğini ve Çin'deki fabrikasını kapatacağını açıkladı. Yorumlarımız, Mobilite'de.

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ mobil dünyadaki en son gelişmeleri, önemli açıklamaları ve yeni telefonları yorumlamaya devam ediyor.

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Sony Mobile küçülmeye devam ediyor

Apple AirPower kablosuz şarj cihazı iptal edildi

Huawei: "Biz DxOMark skorlarını hedefleyen bir firma değiliz"

Meizu, 16s ile ürün gamını yenilemeye hazırlanıyor

Apple'ın, Intel'in 5G modemlerini telefonlarında kullanması 2021'i bulabilir

Asus Zenfone 6 gün yüzüne çıkıyor

Oppo'dan yeni bir ürün ailesi: Reno

00:05 Sony Mobile küçülmeye devam ediyor 07:17 Apple AirPower kablosuz şarj cihazı iptal edildi 14:21 Huawei: "Biz DxOMark skorlarını hedefleyen bir firma değiliz" 24:13 Meizu, 16s ile ürün gamını yenilemeye hazırlanıyor 27:21 Apple'ın, Intel'in 5G modemlerini telefonlarında kullanması 2021'i bulabilir 31:55 Asus Zenfone 6 gün yüzüne çıkıyor 35:07 Oppo'dan yeni bir ürün ailesi: Reno