Sony Xperia T inceleme "Ailenin En Büyüğü, En Hızlısı" video

IFA 2012'de Sony'nin merak uyandıran cihazlarından biri de Xperia ailesinin en büyük ekranlı ve en hızlı üyesi Xperia T idi. Bu videomuzda 4.55" Ekranı ve Sahip olduğu diğer özelliklerle iddialı bir telefon olan Xperia T'i inceliyoruz.

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