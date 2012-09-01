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Sony Xperia T inceleme "Ailenin En Büyüğü, En Hızlısı" video

6 yıl
174,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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IFA 2012'de Sony'nin merak uyandıran cihazlarından biri de Xperia ailesinin en büyük ekranlı ve en hızlı üyesi Xperia T idi. Bu videomuzda 4.55" Ekranı ve Sahip olduğu diğer özelliklerle iddialı bir telefon olan Xperia T'i inceliyoruz.
 

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Provisional 6 yıl en beğenilen
Telefon çok süper keşke MSM8690T olsaydı, ancak bu şekilde de gayet yeterli. Ancak diğer incelemelere göre hem daha detaysız, hem de çok çok daha kısa olmuş. Özellikle Note 2 ÖN incelemesi bile 19 dk'ydı. Oysa Xperia S tam incelemesi bile 13 dk. Bu da DH'nin Sony'ye verdiği önemi gösteriyor.
İlk iki Sony incelemesini (TableTab 20 e Xperia V) gördüğümde dedim ki DH değişmiş Sony'ye karşı tavırlar bitmiş dedi, ancak çoook yanılmışım ne yazık ki.


Birçok kişi Sony'yi Samsung'un ardından en iyi 2. veya HTC'nin ardından en iyi 3. Android telefon üreticisi olarak görüyor. Ancak siz Türkcell telefonlara bile daha çok önem veriyorsunuz. Samsung'un amiral gemisine 19 dk ÖN inceleme, Sony'nin amiral gemisine 3 dk ÖN inceleme. Üstelik Sony'nin Xperia T'si Pi, Quadrant gibi popüler çoğu testten de birinci çıkarken.(Aralarında S3 ve Note 2 olmasına rağmen 1. çıktı bu sonuçlarda Xperia T, bazılarında da Xperia V birinciydi.) Kısaca, Note 2 ön incelemesinden sonra dedim ki kesin XT'ye de en azından bir 10 dk'lık detaylı bir inceleme olur, ancak şu hale bak 3 dk bile sürmüyor. Evet ortada bir emek var, Emeğe Saygı, ancak maalesef Sony DH'den hep üvey evlat muamelesi görüyor. Yakınlarımdaki çoğu kişi telefon alacaksanız ya Xperia ya da Galaxy alın derken bile. Çoğu kişi Sony pahalıdır ancak kalitede bir numaradır derken bile.
Telefon çok süper keşke MSM8690T olsaydı, ancak bu şekilde de gayet yeterli. Ancak diğer incelemelere göre hem daha detaysız, hem de çok çok daha kısa olmuş...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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Provisional 6 yıl
katatespizartmasi

Xperia Z ye kadar yolu var ayrıca sony ne kadar iyi donanım yapsada yazılım ve tasarımdan kaybediyor telefonlarının önü çok kötü arkası çok iyi Samsungtan şaşmam.


Sony'nin tasarımını ve yazılımını sevmeyen ilk insan oldunuz, görüşlerinizi alabilir miyiz?


Şaka bir yana, genelde Sony iyi tasarım ve iyi arayüzü ile konuşulur. Timescape ne TouchWiz gibi çirkin, ne Sense gibi sisteme çullanıyor. Sense'in görselliği ve TouchWiz'in performansı bir arada Timescape'da. Ayrıca tasarım kişiden kişiye değişse de genelde Sony'nin tasarımlarını beğenmeyeneler çok çok nadir bulunuyor. Test sonuçları kullanıma doğrudan etki etmese de bunlar telefonun performans anlamında neler sunduğunu ve sunabileceğini gösteriyor. Ayrıca bir karşılaştırma aracı. BU ARADA +33 ALAN BİR ÖNCEKİ YORUMUM NEDEN EN ÇOK BEĞENİLENLERDEN KALDIRILDI ACABA? EDİTÖRLER KAFASINA GÖRE HAREKET EDİP, HAKSIZLIK YAPMAYA ALIŞMIŞLAR SANIRIM.


katatespizartmasiXperia Z ye kadar yolu var ayrıca sony ne kadar iyi donanım yapsada yazılım ve tasarımdan kaybediyor telefonlarının önü...
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Saiki 6 yıl
gsmarena.com/...
4 çekirdeği savunan arkadaşlar şu benchmark testlerine baksın.
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elektrosenol 6 yıl
Kesinlikle degil. Ona bakarsanız t' nin bataryası 1850mAh tx ' in 1750mAh t daha üstün
T ' de deklanşör tuşu var tx' te yok. Bu durumda da bana kalırsa t daha üstün oluyor. Bu tarz ufak tefek şeyler cihazları birrbirinden üstün yapmaz bana kalırsa. Sonuçta t ve tx beraber çıkan cihazlar ki adamlar neden tx daha üstünde , t' ye amiral gemisi ünvanı verdiler?
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Jem-Jem 6 yıl elektrosenol
elektrosenol

Kesinlikle degil. Ona bakarsanız t' nin bataryası 1850mAh tx ' in 1750mAh t daha üstün
T ' de deklanşör tuşu var tx' te yok. Bu durumda da bana kalırsa t daha üstün oluyor. Bu tarz ufak tefek şeyler cihazları birrbirinden üstün yapmaz bana kalırsa. Sonuçta t ve tx beraber çıkan cihazlar ki adamlar neden tx daha üstünde , t' ye amiral gemisi ünvanı verdiler?


Xperia TX'de deklanşör tuşu var. 100 mAh'lik fark donanım olarak tamamen aynı 2 cihaz arasında %5-7 fark yaratır belki de. Ayrıca kullanılan pil Xperia J'de de kullanılan BA900 pili (Türkiye'de de bulunan). Yani T'nin aksine pil değiştirilebildiği için ben yanımda bir pille daha dolaşıyorum. 3500mAh oluyor :) Pil boyutu da cidden küçük, rahatsız edecek cinsten değil. . Ben kendi fikirlerimi söyledim tabii ki, alacak arkadaşlara okuyup karar verirler.

TX Asya versiyonu gibi duyuruldu aslına bakarsan. T, James Bond filminde kullanıldığından belki öyle bir karar verildi bilmiyorum. Ayrıca Xperia Z çıkana kadar, birçok site V'yi amiral gemisi kabul ediyordu.

Konuyla ilgili Xperia Blog makalesi:
xperiablog.net/...
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zaferli 6 yıl
Gençler bu telefonu veya Xperia V taksitle uygun fiyata nerden alabilirim veya başka bir model önerir misiniz?
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Ufukkrgl 6 yıl
Xperia t kullananlar da hoperlör sesi nasıl? neo da bile daha yüksek ses çıkıyor
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Jem-Jem 6 yıl zaferli
zaferli

Gençler bu telefonu veya Xperia V taksitle uygun fiyata nerden alabilirim veya başka bir model önerir misiniz?

Dostum selamlar. Xperia T alma kesinlike. Onun yerine Xperia TX al bence, neden diye sorarsan ekran olarak TX ve V daha üstün cihazlar. Ayrıca TX'in tasarım anlamında T'ye göre üstünlükleri var(Çıkarılabilir pil, ince kasa) Birçok karşılaştırma videosu ve fotğrafıyla kanıtlayabilirim. Xperia Z alamayacak durumdaysan Xperia TX veya V almanı tavsiye ederim. Xperia S (Bir önceki telefonum) ve Xperia Ion'da bir önceki nesil çift çekirdekli işlemciler kullanıldığından güç tüketimleri fazla ve performansları biraz daha düşük.

Ben bu akşam veya yarın sabah TX ile ilgili bir sayfa açıp, fotoğraflarını paylaşacağım. Belki aklına yatar. Dubai'den 740 liraya aldım.
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kyilmaztr 6 yıl
harika bilgiler vermişin tşk.ler
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Verhuda1 6 yıl
Arkadaşlar sony z aldiğim için 1 aylik sony t cihazimi satiyorum cihazda hicbirsey yok sorun yok tertemiz kulaklik ve data kablosu sarz var yaninda kutusu yok cihazi gecici kayit yaptirdim ama isteyen olursa kaydini sildiririm kayitsiz veririm cihazi bu hali ile dubaiden aldigim 680 liraya vericem lutfen su olurmu bu olurmu diye mesaj atmayin amajim kar yapmak degíl fiyattanda belli zaten satin almak isteeyen varsa ozel mesaj ile bana ulasabilir
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@BJK@ 6 yıl
680 tl çok iyi fiyata almışsınız,o telefon türkiyede olsa en az 1400 tl olurdu,yanılıyormuyum?
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brdfckr53 6 yıl
Populer bir cihaz olmadigi icin rom destegi sinirli maalesef. 4.2.2 surumlu rom yok daha piyasada :(
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elektrosenol 6 yıl
Arc' tan sonra bana çok az geldi T 'deki ses
,
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elektrosenol 6 yıl
Arkadaslar T 'sini JB ' e geçiren varmı hiç. Farklar varmı ICS ile arasında. Cihazın kulaklık sesi bana biraz düşük geldi, bir iyileştirme olduğu acaba JB İle?
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Erdem Dengel 6 yıl
Ben JB ye geçtim
Hızlı oldukça batarya daha iyi gidiyor.
ses sanki aynı gibi geldi bana
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elektrosenol 6 yıl
İkisini yan yana elime almadım ama iki cihazıda epey bir inceledim ve bana kalırsa kesinlikle ion daha iyi degil. İki cihazda da LED Backlit ekran var diye belirtilmiş. Fakat ion amoled gibi daha cok.
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brdfckr53 6 yıl
Arkadaslar Paranoid 2.99 surumu diger cihazlara gelmis ancak t icin daha cikmamis.

Gokhan bey de kernel yazma isini birakmis. Sebebini bilen var mi?
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feryalderin 6 yıl brdfckr53
brdfckr53

Arkadaslar Paranoid 2.99 surumu diger cihazlara gelmis ancak t icin daha cikmamis.

Gokhan bey de kernel yazma isini birakmis. Sebebini bilen var mi?

telefonu brick olmuş anladığım kadarıyla, düzeltmeye çalışıyormuş.
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Erdem Dengel 6 yıl brdfckr53
brdfckr53
Arkadaslar Paranoid 2.99 surumu diger cihazlara gelmis ancak t icin daha cikmamis.

Gokhan bey de kernel yazma isini birakmis. Sebebini bilen var mi?

Gökhan ofis arkadaşım
bıraktığını kim söyledi
sabah konuştuğumda v0.3 u çıkaracagını söyledi'
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DH Misafiri 6 yıl
Tüm bu tartışmaların yanında, Xperia Z gerçeği var. Kendi deyimleriyle smartphone değil, superphone. 443 ppi ekran, 120 fps HDR video çekimi, mükemmel tasarımı su ve toz geçirmez cam elyaf polyamid kasaya sığdıran bir teknoloji. Budur.
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