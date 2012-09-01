Sony Xperia T inceleme "Ailenin En Büyüğü, En Hızlısı" video

Genel Yayın Yönetmeni
|Kesinlikle degil. Ona bakarsanız t' nin bataryası 1850mAh tx ' in 1750mAh t daha üstün T ' de deklanşör tuşu var tx' te yok. Bu durumda da bana kalırsa t daha üstün oluyor. Bu tarz ufak tefek şeyler cihazları birrbirinden üstün yapmaz bana kalırsa. Sonuçta t ve tx beraber çıkan cihazlar ki adamlar neden tx daha üstünde , t' ye amiral gemisi ünvanı verdiler?
elektrosenol
Xperia TX'de deklanşör tuşu var. 100 mAh'lik fark donanım olarak tamamen aynı 2 cihaz arasında %5-7 fark yaratır belki de. Ayrıca kullanılan pil Xperia J'de de kullanılan BA900 pili (Türkiye'de de bulunan). Yani T'nin aksine pil değiştirilebildiği için ben yanımda bir pille daha dolaşıyorum. 3500mAh oluyor :) Pil boyutu da cidden küçük, rahatsız edecek cinsten değil. . Ben kendi fikirlerimi söyledim tabii ki, alacak arkadaşlara okuyup karar verirler.
TX Asya versiyonu gibi duyuruldu aslına bakarsan. T, James Bond filminde kullanıldığından belki öyle bir karar verildi bilmiyorum. Ayrıca Xperia Z çıkana kadar, birçok site V'yi amiral gemisi kabul ediyordu.
Konuyla ilgili Xperia Blog makalesi:
xperiablog.net/...
|Gençler bu telefonu veya Xperia V taksitle uygun fiyata nerden alabilirim veya başka bir model önerir misiniz?
|Xperia t kullananlar da hoperlör sesi nasıl? neo da bile daha yüksek ses çıkıyor
zaferli
Dostum selamlar. Xperia T alma kesinlike. Onun yerine Xperia TX al bence, neden diye sorarsan ekran olarak TX ve V daha üstün cihazlar. Ayrıca TX'in tasarım anlamında T'ye göre üstünlükleri var(Çıkarılabilir pil, ince kasa) Birçok karşılaştırma videosu ve fotğrafıyla kanıtlayabilirim. Xperia Z alamayacak durumdaysan Xperia TX veya V almanı tavsiye ederim. Xperia S (Bir önceki telefonum) ve Xperia Ion'da bir önceki nesil çift çekirdekli işlemciler kullanıldığından güç tüketimleri fazla ve performansları biraz daha düşük.
Ben bu akşam veya yarın sabah TX ile ilgili bir sayfa açıp, fotoğraflarını paylaşacağım. Belki aklına yatar. Dubai'den 740 liraya aldım.
|harika bilgiler vermişin tşk.ler
|Arkadaşlar sony z aldiğim için 1 aylik sony t cihazimi satiyorum cihazda hicbirsey yok sorun yok tertemiz kulaklik ve data kablosu sarz var yaninda kutusu yok cihazi gecici kayit yaptirdim ama isteyen olursa kaydini sildiririm kayitsiz veririm cihazi bu hali ile dubaiden aldigim 680 liraya vericem lutfen su olurmu bu olurmu diye mesaj atmayin amajim kar yapmak degíl fiyattanda belli zaten satin almak isteeyen varsa ozel mesaj ile bana ulasabilir
|680 tl çok iyi fiyata almışsınız,o telefon türkiyede olsa en az 1400 tl olurdu,yanılıyormuyum?
|Populer bir cihaz olmadigi icin rom destegi sinirli maalesef. 4.2.2 surumlu rom yok daha piyasada :(
|Arc' tan sonra bana çok az geldi T 'deki ses ,
|Arkadaslar T 'sini JB ' e geçiren varmı hiç. Farklar varmı ICS ile arasında. Cihazın kulaklık sesi bana biraz düşük geldi, bir iyileştirme olduğu acaba JB İle?
| Ben JB ye geçtim
Hızlı oldukça batarya daha iyi gidiyor.
ses sanki aynı gibi geldi bana
|İkisini yan yana elime almadım ama iki cihazıda epey bir inceledim ve bana kalırsa kesinlikle ion daha iyi degil. İki cihazda da LED Backlit ekran var diye belirtilmiş. Fakat ion amoled gibi daha cok.
| Arkadaslar Paranoid 2.99 surumu diger cihazlara gelmis ancak t icin daha cikmamis.
Gokhan bey de kernel yazma isini birakmis. Sebebini bilen var mi?
brdfckr53
telefonu brick olmuş anladığım kadarıyla, düzeltmeye çalışıyormuş.
brdfckr53
Gökhan ofis arkadaşım
bıraktığını kim söyledi
sabah konuştuğumda v0.3 u çıkaracagını söyledi'
|Tüm bu tartışmaların yanında, Xperia Z gerçeği var. Kendi deyimleriyle smartphone değil, superphone. 443 ppi ekran, 120 fps HDR video çekimi, mükemmel tasarımı su ve toz geçirmez cam elyaf polyamid kasaya sığdıran bir teknoloji. Budur.
Birçok kişi Sony'yi Samsung'un ardından en iyi 2. veya HTC'nin ardından en iyi 3. Android telefon üreticisi olarak görüyor. Ancak siz Türkcell telefonlara bile daha çok önem veriyorsunuz. Samsung'un amiral gemisine 19 dk ÖN inceleme, Sony'nin amiral gemisine 3 dk ÖN inceleme. Üstelik Sony'nin Xperia T'si Pi, Quadrant gibi popüler çoğu testten de birinci çıkarken.(Aralarında S3 ve Note 2 olmasına rağmen 1. çıktı bu sonuçlarda Xperia T, bazılarında da Xperia V birinciydi.) Kısaca, Note 2 ön incelemesinden sonra dedim ki kesin XT'ye de en azından bir 10 dk'lık detaylı bir inceleme olur, ancak şu hale bak 3 dk bile sürmüyor. Evet ortada bir emek var, Emeğe Saygı, ancak maalesef Sony DH'den hep üvey evlat muamelesi görüyor. Yakınlarımdaki çoğu kişi telefon alacaksanız ya Xperia ya da Galaxy alın derken bile. Çoğu kişi Sony pahalıdır ancak kalitede bir numaradır derken bile.
Sony'nin tasarımını ve yazılımını sevmeyen ilk insan oldunuz, görüşlerinizi alabilir miyiz?
Şaka bir yana, genelde Sony iyi tasarım ve iyi arayüzü ile konuşulur. Timescape ne TouchWiz gibi çirkin, ne Sense gibi sisteme çullanıyor. Sense'in görselliği ve TouchWiz'in performansı bir arada Timescape'da. Ayrıca tasarım kişiden kişiye değişse de genelde Sony'nin tasarımlarını beğenmeyeneler çok çok nadir bulunuyor. Test sonuçları kullanıma doğrudan etki etmese de bunlar telefonun performans anlamında neler sunduğunu ve sunabileceğini gösteriyor. Ayrıca bir karşılaştırma aracı. BU ARADA +33 ALAN BİR ÖNCEKİ YORUMUM NEDEN EN ÇOK BEĞENİLENLERDEN KALDIRILDI ACABA? EDİTÖRLER KAFASINA GÖRE HAREKET EDİP, HAKSIZLIK YAPMAYA ALIŞMIŞLAR SANIRIM.
4 çekirdeği savunan arkadaşlar şu benchmark testlerine baksın.