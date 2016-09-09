Sony Xperia X Compact ön inceleme videosu "Gelen gideni aratır mı?"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Atom Karınca olarak bilinen ve Android dünyasındaki en iyi küçük ekranlı telefon sınıfı olan Sony Xperia Compact ailesinin yeni üyesi tanıtıldı. Bu videomuzda Xperia X Compact'ı inceliyoruz.
Akıllı telefon dünyasında önemli bir yere sahip olan Xperia Compact ailesinin yeni üyesi mercek altında. Sony Xperia X Compact önemli özelliklere sahip ancak olmayan özellikleriyle de "gelen gideni aratır" sözünü akıllara getiriyor. Tüm detayları, merak edilenleri ön inceleme videomuzda.
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Sony Xperia XC : Ekran Kasa Oranı = %69.6
Apple iPhone 7 : Ekran Kasa Oranı = %65.6
Sony Xperia XZ : Ekran Kasa Oranı = %70.9
Apple iPhone 7 Plus : Ekran Kasa Oranı = %67.7
Aynen 0.6 inç ekran 4 inç tuşlar.