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Sony Xperia X Compact ön inceleme videosu "Gelen gideni aratır mı?"

2 yıl
48b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Atom Karınca olarak bilinen ve Android dünyasındaki en iyi küçük ekranlı telefon sınıfı olan Sony Xperia Compact ailesinin yeni üyesi tanıtıldı. Bu videomuzda Xperia X Compact'ı inceliyoruz.
Akıllı telefon dünyasında önemli bir yere sahip olan Xperia Compact ailesinin yeni üyesi mercek altında. Sony Xperia X Compact önemli özelliklere sahip ancak olmayan özellikleriyle de "gelen gideni aratır" sözünü akıllara getiriyor. Tüm detayları, merak edilenleri ön inceleme videomuzda. 

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ObjektifPoint.Net 2 yıl en beğenilen Greylights
Greylights

Tuğla gibi görünüyor bu. Sony çerçevede apple ı sollamış maşşallah...

Sony Xperia XC : Ekran Kasa Oranı = %69.6
Apple iPhone 7 : Ekran Kasa Oranı = %65.6


Sony Xperia XZ : Ekran Kasa Oranı = %70.9
Apple iPhone 7 Plus : Ekran Kasa Oranı = %67.7
GreylightsTuğla gibi görünüyor bu. Sony çerçevede apple ı sollamış maşşallah...Sony Xperia XC : Ekran Kasa Oranı = %69....
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2 Yanıt Yanıtla +17
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Xloud 2 yıl Aslanhan.
Aslanhan.
Ekran sözde 4.6", ama kullanılabilen ekran anca 4", hatta belki daha az.

Aynen 0.6 inç ekran 4 inç tuşlar.
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insom 2 yıl
Bunlar mobil bölümünü kapatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hoş böyle devam ederlerse de 2 sene içinde patlarlar.
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DH Misafiri 2 yıl
Xperia X'te Snapdragon 650, X Compact Xperia X'in Compactını bire bir yaptı, herkes Snapdragon 820 bekliyordu ama Xperia X'te Snapdragon 820 yoktu, Xperia XZ'de vardı Snapdragon 820, bu yüzden X Compact'ın Snapdragon 820 olması mümkün değildi, Adını XPERİA XZ COMPACT yapsaydı o zaman Snapdragon 820 olurdu... Bence sony güzel bir telefon yaptı Bir sonraki X'te Snapdragon 830 olursa Compact'ta da göreceğiz o zaman Snapdragon 830u
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sistemli adam 2 yıl
sony kasayı neden daha ince yapamıyor ki ? azıcık rakiplere baksa.
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DH Misafiri 2 yıl
Sony şarj hariç geri kalan hiçbirşeyin iyi değil.ekran tasarım ses berbat su geçirmez tel ama arkası cam cebinde çatlar yada sıcaktan atar eğer değişmezsen ki niyetin yok nokia dan sonra sıra sende
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ulaulas 2 yıl
Erdi abi z5 compact nerede 1500 tl ye satılıyor bilgi verebilir misin yanlış anlama ciddi soruyorum telefonu ne internette vatan Teknosa hepsiburada da ne de medimarkt gold vs mağazalarda bulabildim
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DreamRiver 2 yıl
Bugün bi tanıdıkta lenovo telefon gördüm. Alt bar incecik ve sanal tuş yerine o yere çok güzel dokunmatik tuş konmuş.. Yani bunu lenovo yapabiliyorken sony neden yapmıyor yapamıyor anlamak mümkün değil
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elektrosenol 2 yıl
Sanal tuşlara ve mm'lik çerçeve atlamalarına bu kadar takılmayın ya. Sanal tuş olayı tamamen tercih meselesi. Ben şahsen ekranın üzerinde bulunan sanal tuşları daha işlevsel buluyorum. Ama Sony ' nin bu kadar model çıkarırken müşteriye kulak verip araya sanal tuşlu bir modelide sıkıştırması fena olmazdı hani.
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DH Misafiri 2 yıl
bu çerçeveyle compact ha? gül gül öldüm. androidde en uzak durulması gereken marka soni. bunu kvk serviste çalışan biri olarak söylüyorum. içlerini görmüş. yani kalitesizliklerini görmüş biri olarak diyorum. servise öyle cihazlar geliyorki. gerçekten müşteriye üzülüyorum. adam redöen parasını çöpe vermiş ve kurtulmaya çalışıyo. sorunlu ve dandik olmayan modeli yok. daha bu seriye kadar dual tone flaş bile yoktu. kapasitif tuşlarda çalınıyor. ois mois hak getire. kablosuz şarjı 2999 yılında anca koyabilir soni :) kasa çerçeve oranı berbat. malzeme kalitesi berbat. kendi kendine çatlamalar. cepte bükülmeler falan. ısınıp kameradan atma. ekranda sararma falan. bu kadarmı sorun olur ya. bu kadarmı dandik olur. bu kadarmı para hırsıyla kalitesiz ve aceleyle üretilir. maliyeti düşüemek adına herşey çalınmış. zaten donanım olarak rakiplerin geriaindesin ve amiralin 3gb ramla çıkıyo. elde kalmış ram chiplerini bitiriyo. rakip amiraller 4gb geliyo. 6-8gb ler yolda. israfsın soni. çöpsün soni. dandiksin soni
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Zampara1234 2 yıl
Ericsson dan ayrılmasaydı iyi olurdu.
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tupacamaru 2 yıl
5 nesil sonra xz ile kamerada diğerlerine yaklaşmış
bir 5 nesil sonrada çerçevede ancak yakalar
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ylodmr 2 yıl
Millet çerçeveler daralsın diye bekliyor. Sony inadına genişletiyor bide o home taşlarını ekrana koymuyor mu
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guzugardas 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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DH Misafiri 2 yıl
8 gb remi olan 1tb hdd si olan dvd takılabilen en önemlisi tv ye kablosuz görüntü ve sesi aktarabilen bir lap top markası önerebilirmisiniz.
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DH Misafiri 2 yıl
O kalınlık ne öyle ya? 2 cm'e yakın gözüküyor arkada herhangi bir kıvrım vesayire olmadığı için. Hani öncekiler takoz makozdu da, kusura bakmayın bu telefon 4.6 inç için TAKOZ OĞLU TAKOZ olmuş.
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