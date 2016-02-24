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Sony Xperia X ailesi inceleme ilk izlenim videosu

3 yıl
53,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin yeni Xperia X ailesi mercek altında. Xperia X Performance, Xperia X ve Xperia XA. Üst sınıftan alt sınıfa kadar estetik ve hız bir arada. Sony Xperia X ailesi Haziran ayında satışta olacak.
Daha çok genç ve hareketli yaşama sahip kişileri hedefleyen X ailesi, tasarımlarıyla ağır ağabey Xperia Z ailesinden ayrılıyor.

Evet benzer blok tasarım devam etse de daha oval köşeler daha canlı ve parlak renkler X ailesinde fark yaratan unsurlar arasında. Şimdilik 3 üyeye sahip olan ailede X Performance, Snapdragon 820 işlemcisi ve metal gövdesiyle üst seviye performans tutkunlarına, Xperia X; X Performance’ın tasarım, kamera ve diğer özelliklerini isteyip daha az ödemek isteyenler için Snapdragon 650 işlemcisi ile orta sınıfa, XA ise güzel görünen bir telefon kullanıp fazla para ödemek istemeyen kullanıcılara hitap ediyor.

Ailenin ortanca üyesi Xperia  X, 5” Full HD ekrana, Snapdragon 650 işlemciye, Adreno 430 grafik birimine, 3GB belleğe ve modele göre değişen 32 veya 64GB dahili depolama alanına sahip bir telefon.

2620mAh batarya ise Sony’nin belirttiğine göre 2 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Telefonu elinize aldığınızda aynı X Performance’da da olduğu gibi arka metal yüzeyi üst seviye bir telefon kullanıyormuşsunuz hissini eksiksiz veriyor.

Tek elle kullanıma uygun olan telefon, Android 6.0.1 işletim sistemiyle geliyor ve Sony’nin Xperia ailesinde alışık olduğumuz Xperia UI arayüzünü kullanıyor. Hafif ve hızlı çalışan arayüz standart android performansını aratmıyor.

Xperia X’in en önemli silahı ise ağabeyi Xperia X Performance’da da yer alan 23MP arka kamera oluyor. 1 / 2.3” büyüklüğünde bir sensöre sahip olan telefon 5x dijital yakınlaştırma imkanı da sunuyor.

Kamera aynı zamanda tahmini melez odaklama adındaki teknoloji sayesinde obje hızla hareket ediyor ve derinlik değişiyor olsa bile odağı kaybetmeden çekim yapılabilmesine izin veriyor. Kamera ayrıca 0.6sn gibi oldukça düşük bir zamanda açılıp çekim yapabiliyor.

13MP ön kamerası, arka kamera gibi F2.0 lens ile geliyor ve özçekim meraklılarına Full HD video kaydı imkanı da sunuyor. Odaklama kabiliyetine sahip oluşu daha keskin fotoğrafların elde edilebilmesine imkan veriyor.

Telefon kasasına eklenmiş denklanşör butonu da fotoğraf meraklılarının seveceği konulardan biri.

Xperia Z5 ailesinde olduğu gibi yan taraftaki güç butonuna yerleştirilen parmak izi okuyucu ile oldukça pratik bir kullanım sunan Xperia X, hat kullanımı tarafında ise ülkelere göre farklılık gösterecek şekilde çift sim kartlı olarak da temin edilebilecek.

Buradaki test ortamında telefonun oyun ve benzeri performans gerektiren uygulamalardaki testlerini yapma imkanı bulamadığımız için şu anda bu konuyla ilgili bir şey söylemek imkansız. Fakat ilk karşılaşma anında tasarım çizgileri ve tema renkleriyle kullanıcısını yakalayan bir telefon olduğu gerçek.

Xperia X ardında XA modeline bakacak olursak bu sefer Qualcomm yerine Mediatek işlemci tercih edilen telefon 8 çekirdekli MT6755 çözümüyle geliyor ve 2GB belleğe 16GB arttırılabilir dahili depolama birimi eşlik ediyor. GPU tarafındaki Mali T860, 720P ekran düşünüldüğünde oyunlarda sorun yaratmayacaktır diye umuyoruz zira bu telefonda da oyun yükleme veya sentetik test programı çalıştırma şansımız olmadı.

Arayüz olarak diğer Xperia ailesi telefonlardan farklı bir deneyim sunmayan Xperia XA, X’den farklı olarak Android 6.0.1 yerine Android 6.0 yüklü olarak sergileniyor. Ek olarak telefonu kullandığımız süre boyunca arayüzün en azından X’de olduğu kadar akıcı olduğunu söyleyemeyiz.

Xperia X ailesinin standart 2,5D cam kaplamasıyla oldukça estetik duran Xperia XA, kamera konusunda X performance ve X’den ayrılıyor.. 13MP arka, 8MP ön kameranın yer aldığı telefon batarya kısmında ise 2300mAh değiştirilemeyen bir pile sahip.

Parmak izi okuyucusuna da yer verilmeyen modelde güç butonunun Xperia ailesinin ikonik yuvarlak tasarımına sahip olduğunu görüyoruz.

Xperia X ailesi telefonlar Haziran ayı içinde piyasada olacak ve şu an için ne yazık ki fiyatlandırma konusunda bir bilgi bulunmuyor. Tabi gönül ister ki Xperia X, şu anda ülkemizde satılmakta olan Xperia M, Xperia XA’da Aqua M4 yakınlarına konumlanarak geniş kitlelerin erişebileceği bir şekilde piyasada olsa.

Xperia X Performance ise 5” Full HD ekranına eşlik eden Snapdragon 820 işlemcisi ile performans meraklılarına taşınabilir ve estetik bir seçenek sunuyor olacak. Sony’nin Xperia X Performance’ı üst seviye değil de süper orta sınıf olarak nitelendiriyor olması da fiyat konusunda umutlarımızı arttırıyor. X ve XA’ya nazaran daha kalın hatlara sahip olsa da Snapdragon 820 deneyimi için bunlar görmezden gelinebilir.

Son olarak belirtmekte fayda var Xperia X ailesi suya ve toza karşı dayanıklı değil.

Bu videomuzda Sony’nin yeni Xperia X ailesi yakından tanıdık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

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yenerbalcı 3 yıl en beğenilen
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Tesla Nikola 3 yıl
Cerceve performance
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durmanow 3 yıl
3310 'un ekran-çerceve oranını yakalamış.
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CorelDraw04 2 yıl
Fiyati kol gibi çok pahalı o işlemci batarya göre fiyatları çok pahali ve gereksiz modeller olmuş ki z5 bu telefonlardan üstün yani z5 z5 premium yada z3 plus varken bu yeni x ailesine o kadar para vermek akıl karı değil.
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Technotronic 3 yıl
En alt modeli olan xperia XA, en şık tasarıma sahip model olmuş
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Not Today! 3 yıl
Guzel telefon ama xz p kadar heyecan yasatmadi.
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DH Misafiri 3 yıl
"Sony" alırsanız, "Sorun" alırsınız!
Doç. Dr. Kasım Kıroğlu
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DH Misafiri 3 yıl
telefon gayet güzel özellikleride beğendim. fakat z serisi ve z5 çıkardıktan sonra daha düşük seviye bir telefonla üst segment ve gelecek serimiz x olacak demek ne oluyor onu anlayamadım. x serisinde iphone çizgileri edindim ve çok hoş duruyor. z2 yi elden çıkarıp, x almayı düşünüyorum.
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tr_09 3 yıl
Bu tasarımcılara para veriliyor mu anlamıyorum ki kaç yıldır aynı şeyi veriyorlar apple gibi.Sony ericson olduğunda ne gizeldi ya Neo Arc Play vardı.Telefonlarının bir farkı vardı.Şimdi ise metal lehayı kesip koyuyorlar önümüze
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-BraveHeart- 3 yıl
X performace ı beğendim.Tasarımlar güzelde şu çerçeveler kaç yıldır aynı
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Derd-i Firkat 3 yıl
X performance büyük ihtimalle tr pazarına girmeyecekmiş
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Columbia 3 yıl Derd-i Firkat
cemeren49
X performance büyük ihtimalle tr pazarına girmeyecekmiş

O zaman neden sony mobile türkiye her yerde reklamını yapıyor ki?
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Roark 3 yıl
o ne iğrenç bir duvar kağıdı ya.
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acmtncy 3 yıl
X, 1900 liradan girer. Performance da 2200 civarı olur. XA'da 1400 diye tahmin ediyorum.
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