Sony Xperia XA1 Plus ön inceleme "Xperia ailesinde Fiyat/Performans hedefi"

Genel Yayın Yönetmeni
IFA 2017 turlarımıza devam ediyoruz. Sony standında Sony'nin yeni telefon modeli Sony XA1 Plus'ı değerlendiriyoruz. Sony Xperia XA1 Plus, orta sınıfta yüksek çözünürlükte kamera ve parmak izi okuyucu
Sony'nin orta sınıfta fiyat/performans oranı yüksek telefonlar hedefleyen serisi Sony Xperia XA1'e Sony Xperia XA1 Plus ile yüksek çözünürlükte kameralar ve parmak izi okuyucu eklendi.
IFA 2017'de deneme fırsatı bulduğumuz Sony Xperia XA1 Plus'ı sizler için değerlendirdik.
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