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Sony Xperia XA1 Plus ön inceleme "Xperia ailesinde Fiyat/Performans hedefi"

1 yıl
13,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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IFA 2017 turlarımıza devam ediyoruz. Sony standında Sony'nin yeni telefon modeli Sony XA1 Plus'ı değerlendiriyoruz. Sony Xperia XA1 Plus, orta sınıfta yüksek çözünürlükte kamera ve parmak izi okuyucu
Sony'nin orta sınıfta fiyat/performans oranı yüksek telefonlar hedefleyen serisi Sony Xperia XA1'e Sony Xperia XA1 Plus ile yüksek çözünürlükte kameralar ve parmak izi okuyucu eklendi.
IFA 2017'de deneme fırsatı bulduğumuz Sony Xperia XA1 Plus'ı sizler için değerlendirdik. 

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yenerbalcı 1 yıl en beğenilen
adamlarda utanma yok ki neredeyse 8 yıldır aynı kasayı millete satacaklar
telefon 100 dolar etmez
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mstfckmk 1 yıl
Xperia Arc'ı üreten Sony değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
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kloveangel 1 yıl
yıl olacak 2018 hala tabak gibi telefon çıkarıyor. üstüne hiç bir gelişme yok
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IMPEDIMENTA 1 yıl
Adamsın bunu biliyorsun değil mi? Çilekli linki hak ettin.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
@haxz
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True_Sun 1 yıl
Xperia xa1 ultra modeli ile ilk kez sony kullanıyorum ve hiç bir şekilde sinyal yada çekim sorunu yaşamıyorum. Geçmişini bilmem ama en azından bu model ve bu modelde kullanılan mediatek için sorunsuz diyebilirim. (modelin ana konu başlığında da sinyal sorunu yaşayan yok şimdilik)
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ComingWind 1 yıl
Yahu mediatek işlemcili Sony alınmaz bunu bilmiyor musunuz? Sevgili eskiden benim olduğum gibi Sony severler. Eğer Sony'den vazgeçemiyorsanız bari mediatek işlemcili modellerini almayın. Çünkü sinyal çekim problemi var. Her seferinde belki bu sefer düzeltmişlerdir umuduyla almayın boşa. Çünkü son bir kaç modeldir hep bu sorun var. Snapdragon işlemcilerde bu yok.



Ben mi? Ben artık bir Huawei severim kafam rahat
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javaprof 1 yıl
hocam çok pis gömmüşsün sadece tasarımı kötü o da orta seviye için idare eder bende xperia xa var kardeşime de 1700 liradan gelirse bunu alıcaz xa1 küçük xa1 ultra çok büyük bu telefon tam istediğimiz gibi.
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yenerbalcı 1 yıl en beğenilen
adamlarda utanma yok ki neredeyse 8 yıldır aynı kasayı millete satacaklar
telefon 100 dolar etmez
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mert1907 1 yıl
Nougat'la geldiğine göre güncelleme ömrü uzun olmayacak gibime geliyor.
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runo kral 1 yıl
Hocam batarya nasil uzun gidiyormu ben tek eksiklik onu gordum yoksa yapistiracam bitane
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ByNostravian 1 yıl
Sony XA1 ULTRA kullanıcısı olarak cihazının şebeke çekim gücü hariç herşeyi den memnunum (özellikle boyutu ve tasarımı) benim anlamadığım Plus diye tanıtılan bir modelin alt modelden daha kötü olması parmak izi ekle geç, böyle olmamalıydı.
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