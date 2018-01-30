Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony'nin yeni nesil süper-orta sınıf telefon modellerinden Xperia XA2'yi kullandık. Daha önce videosunu yayınladığımız XA2 Ultra'nın küçük kardeşi olan cihaz, özellik seviyesinde de farklı.
Sony'nin yeni nesil süper-orta sınıf telefon modellerinden Xperia XA2'yi kullandık. Daha önce videosunu yayınladığımız XA2 Ultra'nın küçük kardeşi olan cihaz bazı donanımsal farklara da sahip.
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Telefon toplamakla, telefon üretmek farklı şeyler.
- Parmak delici keskinlikte, berbat düşünülmüş, parmağa batan yuvarlak ufacık kilit tuşu. (firmanın başına geçsem, bu tuşu tasarlayanı kovmakla işe başlarım)
- 2005 yılının kasa tasarım anlayışı.
- 2010 yılının android görsel teması, ulan insan biraz değiştirir oynar şöyle.
- O nasıl bir menü, arayüz tasarımı, o nasıl menü animasyonları, allahım gözlerim kanadı resmen. Bu kadar mı kötü olur ya. Bu kadar mı kötü olur.
Para verseler alıp kullanmam, xperia z1'i tecrübe ettim. Şu devirde sony alan adamın aklına şaşarım.
Bende bunu yazanın aklına şaşarım.
Model orta sınıf bir cihaz, Samsung'un da orta sınıf cihazları hep aynı tasarım ve arayüze sahip Galaxy S3'ten beri ve adları da aynı ''prime, grand, pro, neo'' uzantılı kaç cihaz çıkardı. Sony'nin orta sınıf cihazlarını bende beğenmem tasarım anlayışı yüzünden değil fiyat politikası yüzünden ama ''Sony alan adamın aklına şaşarım'' da dedirtmem, hali hazırda Xperia XZ1 kullanıcısıyım. Donanımı, kamera yetenekleri, dayanıklılığı, kutudan Android 8 ile çıkması, batarya ömrü ve fiyat etiketi almak için iyi bir sebep.