Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz

Sony'nin yeni nesil süper-orta sınıf telefon modellerinden Xperia XA2'yi kullandık. Daha önce videosunu yayınladığımız XA2 Ultra'nın küçük kardeşi olan cihaz, özellik seviyesinde de farklı.

Sony'nin yeni nesil süper-orta sınıf telefon modellerinden Xperia XA2'yi kullandık. Daha önce videosunu yayınladığımız XA2 Ultra'nın küçük kardeşi olan cihaz bazı donanımsal farklara da sahip.