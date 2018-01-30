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Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz

1 yıl
9,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin yeni nesil süper-orta sınıf telefon modellerinden Xperia XA2'yi kullandık. Daha önce videosunu yayınladığımız XA2 Ultra'nın küçük kardeşi olan cihaz, özellik seviyesinde de farklı.
Sony'nin yeni nesil süper-orta sınıf telefon modellerinden Xperia XA2'yi kullandık. Daha önce videosunu yayınladığımız XA2 Ultra'nın küçük kardeşi olan cihaz bazı donanımsal farklara da sahip. 

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mkyb 1 yıl en beğenilen qooqie
qooqie
Sony,vestelin 2 yıl gerisinden geliyor

Telefon toplamakla, telefon üretmek farklı şeyler.
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tempestatem 1 yıl
Videoyu izledim kahkaha attım. Normalde pek bakmam videolara telefonlara. 2010 daki sony 2018 deki sony aynı sony.
- Parmak delici keskinlikte, berbat düşünülmüş, parmağa batan yuvarlak ufacık kilit tuşu. (firmanın başına geçsem, bu tuşu tasarlayanı kovmakla işe başlarım)
- 2005 yılının kasa tasarım anlayışı.
- 2010 yılının android görsel teması, ulan insan biraz değiştirir oynar şöyle.
- O nasıl bir menü, arayüz tasarımı, o nasıl menü animasyonları, allahım gözlerim kanadı resmen. Bu kadar mı kötü olur ya. Bu kadar mı kötü olur.
Para verseler alıp kullanmam, xperia z1'i tecrübe ettim. Şu devirde sony alan adamın aklına şaşarım.
Videoyu izledim kahkaha attım. Normalde pek bakmam videolara telefonlara. 2010 daki sony 2018 deki sony aynı sony.- Parmak delici keskinlikte, berbat düşü...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Marquis-de-Sade` 1 yıl tempestatem
Halleluja

Videoyu izledim kahkaha attım. Normalde pek bakmam videolara telefonlara. 2010 daki sony 2018 deki sony aynı sony.

- Parmak delici keskinlikte, berbat düşünülmüş, parmağa batan yuvarlak ufacık kilit tuşu. (firmanın başına geçsem, bu tuşu tasarlayanı kovmakla işe başlarım)
- 2005 yılının kasa tasarım anlayışı.
- 2010 yılının android görsel teması, ulan insan biraz değiştirir oynar şöyle.
- O nasıl bir menü, arayüz tasarımı, o nasıl menü animasyonları, allahım gözlerim kanadı resmen. Bu kadar mı kötü olur ya. Bu kadar mı kötü olur.


Para verseler alıp kullanmam, xperia z1'i tecrübe ettim. Şu devirde sony alan adamın aklına şaşarım.

Bende bunu yazanın aklına şaşarım.

Model orta sınıf bir cihaz, Samsung'un da orta sınıf cihazları hep aynı tasarım ve arayüze sahip Galaxy S3'ten beri ve adları da aynı ''prime, grand, pro, neo'' uzantılı kaç cihaz çıkardı. Sony'nin orta sınıf cihazlarını bende beğenmem tasarım anlayışı yüzünden değil fiyat politikası yüzünden ama ''Sony alan adamın aklına şaşarım'' da dedirtmem, hali hazırda Xperia XZ1 kullanıcısıyım. Donanımı, kamera yetenekleri, dayanıklılığı, kutudan Android 8 ile çıkması, batarya ömrü ve fiyat etiketi almak için iyi bir sebep.
HallelujaVideoyu izledim kahkaha attım. Normalde pek bakmam videolara telefonlara. 2010 daki sony 2018 deki sony aynı sony.-...
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kırmızı panda 1 yıl
Şu an xperia x modeli Hepsiburada' da 1400 TL, distribütör garantili ve snap 650 işlemcili. Bu cihazda ise 630 var, çok yanlış bir seçim. 1750' den fazla olmamalı fiyatı, 2000 liraya 835 işlemcili cihazlar var, öyle veya böyle.
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macheda10 1 yıl kırmızı panda
X kullanıyorum dezavantajı işlemcisi. 28 nm olduğu için yazın hemen kamera ısındı uyarısı veriyor ve kamerayı kullanamıyorum. Google kamera indirdim onda uyarı vermiyor ve yazın onu kullanıyorum. 630 14 nm olduğu için 650 den iyidir 4k kaydını bu yüzden xa2 ye verdiler. 28 nm olan 650 de 4k desteği olduğu halde sony full hd 60 fps verdi.
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ysjodyy 1 yıl
bende bekliyorum tr ye gelmesini umarım gelir
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se_runtome 1 yıl
bu model ülkemize gelecek mi?
ne a2 nede a2u xperifirm de görünmüyor???
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HepDüşünceli 1 yıl
Şu telefonun tasarımı XZ2 modelinden daha güzel değil mi? Üst seviye sony telefonlar tasarım olarak daha kötü bunlara göre.
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CR7_35 1 yıl HepDüşünceli
HepDüşünceli
Şu telefonun tasarımı XZ2 modelinden daha güzel değil mi? Üst seviye sony telefonlar tasarım olarak daha kötü bunlara göre.

Telefon Sony çizgilerini taşıyor çünkü.
XZ2 göre daha orjinal daha şık duruyor ekran kasa oranıda 75 yeterli yani.
Siyah modeli çok iyi duruyor.
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RaptorFX 1 yıl
Nerde sony xperia neo V nerede bu hilkat garibeleri.
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Çağdaş 1 yıl
Sony ericsson xperia tasarımları iyidi sanki
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Node 1 yıl
Sony Xperia XZ1 ve XA1 Plus incelemelerini görebilecek miyiz?
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furkan1zek 1 yıl
Cihazın özellikleri bence gayet iyi . Ekran çerçeve oranıda %75 orta seviye cihaz için yeterli. Android 8 ile gelecek olan cihazlarda project treble sayesinde uzun süre güncelleme alacakları söyleniyor.
Tek sorun 350 dolar distribütör garantisi ile 2000 tl yi bile bulabilir çünkü 300 euroluk ithalatçı garantili mate 10 lite bile 1700 tl. 1700 tl ye çıksa düşünmeden alınırdı ama pahalı olacak gibi duruyor.
Ekleme= gsm arena incelemesinde ses yüksekliginin iyi ancak kalitesinin kötü olduğunu yazmış. Ses kalitesi büyük bir eksi. Hi-fi ses kalitesine sahip olsa harika olurmuş.
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DH Misafiri 1 yıl
Cerceveler efsane
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skywalker06 1 yıl
Tasarım berbat bütün telefonları birbirinin aynısı her sene rengini ve kameralarını değiştiriyor.
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imhotep_of_grudge 1 yıl skywalker06
skywalker06

Tasarım berbat bütün telefonları birbirinin aynısı her sene rengini ve kameralarını değiştiriyor.

SONY tasarım olarak farklı... özgün... sen dandiphone'nuna tapın anca...
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