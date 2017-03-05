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Sony Xperia XZ Premium ön inceleme videosu: "İlklerin telefonu"

2 yıl
78,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonların yeni amiral gemi akıllı telefon modeli Sony Xperia XZ Premium, çok sayıda önemli teknolojiyi bünyesinde barındırarak ilkleri gerçekleştiriyor. Yeni telefonu enine boyuna inceledik.
Sony'nin yeni nesil süper telefon modeli Xperia XZ Premium, deyim yerindeyse ilklerin telefonu. Resmi tanıtımı yapılan Snapdragon 835'li, 4K HDR ekranlı ve 960fps kayıt özelliğine sahip ilk telefon olan Xperia XZ Premium'um tüm detayları videomuzda. 

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0MG90 2 yıl en beğenilen
Cidden sıktı şu çerçeve muhabbeti. Adamlar nasıl yenilik yapıyor (ilk 4K HDR ekran, ilk S835'li telefon, 960fps kayıt) işiniz gücünüz alt-üst çerçeveye laf atmak. G6, S8'de ne yenilik var ön tasarımdan başka?
Cidden sıktı şu çerçeve muhabbeti. Adamlar nasıl yenilik yapıyor (ilk 4K HDR ekran, ilk S835'li telefon, 960fps kayıt) işiniz gücünüz alt-üst çerçeveye laf atm...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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medizinischen Labor 2 yıl
İlklerin kütüğü.

Zira 2017 yılında hala senelerce ısrarla kütük yapmak kolay iş değil,tebrik ederim.
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N. Chomsky 2 yıl

Hala çerçeveye laf atan cahiller var. Beğenmediysen almazsın olur biter. Markayı bu kadar karalama çabası nedir, onu anlamıyorum.
Sony'nin tasarımı bu şekilde. Kendine has bir çizgisi var, diğerleri gibi birbirine benzemiyor ve kullanım bakımından büyük avantajlara sahip. Beğenmeyen gidip dandik Lg veya Samsung telefonlardan alabilir.
Hala çerçeveye laf atan cahiller var. Beğenmediysen almazsın olur biter. Markayı bu kadar karalama çabası nedir, onu anlamıyorum.Sony'nin tasarımı b...
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DH Misafiri 2 yıl
tarih bellimi xzs nezamn türkiyede olacak
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Atakansa30 2 yıl
2017 model çerçeve.
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DH Misafiri 2 yıl
ya sony bi defol git ya senin sonunda nokia gibi olacak androide geçmemek için elinden gelen aptallığı yapıp en sonunda patlamıştı şimdi saçma sapan telefonlar çıkartıyor neden çünkü yükü alan yola düştü üst veya orta segmentte başarılı olamayacağını anlayınca 3310 a sarılıp tekrar çıkartacak kadar acizle.
sonyde bu yolda ilerliyor hiç kimse demesin benim için dış görünüm önemli değil diye bişeyden hoşlanabilmen için öncelikle ilk dış görünüş sizi cezbetmeli.
yıl oldu 2017 sony hala takoz gibi telefon çıkartıyor bence tasarımın başındaki insanı kovmalılar hiçmi insan bir bakmaz rakiplerine hala anlam veremiyorum sırf bu yüzden hiç sony kullanmadım böyle devam ederse only balance gibi bir saçmalığa kullanmayıda düşünmüyorum en azından o kadar takoz gibi boşluk bıraktın bari oraya kapsitif tuş bari koy.
1 Yanıt Yanıtla +1
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breaktime1123 2 yıl DH Misafiri
Sakin ol başkan kimse zorla Sony aldırmıyor sana neye atarlanıyorsun sen burda? Ben alıyorum severek de kullanıyorum benim gibi yığınla insan var burda, teknolojiden anlamayan, mobil teknolojiyi ekran kasa oranına indirgeyen zihniyet Sony almasın zaten. Bir de only balance değil omnibalance olacak o.
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3arbar 2 yıl
tasarım bakımından estetik facia.
discovery elite vardı bide buna benzeyen.tuğla tasarım.
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JaxFellex 2 yıl
bu telefonu alacağım z2 den sonra ilk defa heyecanlandım :)
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man utd 2 yıl
sd 835 li takoz!
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Gwynbleidd. 2 yıl
g6 s8 varken bunu kimse almaz, bu tasarımla kolay kolay..
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nevrans 2 yıl
Ben yeni sony xz premıum alcam sony karaliyanlar gdıp ıpone 7 plus alıyor traktör prasına ve sonuc sony xz premınum ekran kasa orani sony premınum %70 ıpone elma 7 plus % 68 ve siz hiç kimseden duydunuz mu ıponede cok cerceve var diye insanlar laf olsun diye konusur sony ezer gcer sony dünyada ilk 4K telefon ıpone 1080 piksel sony 801 ppı elma 7 plus 401 utanc verici akü sony 3230 elma 2900 kamera 13 on arka 19 elma 7 ve 12 daha sayayımmı
1 Yanıt Yanıtla +5
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KUM23 2 yıl nevrans
Orijinalden alıntı: nevrans

Ben yeni sony xz premıum alcam sony karaliyanlar gdıp ıpone 7 plus alıyor traktör prasına ve sonuc sony xz premınum ekran kasa orani sony premınum %70 ıpone elma 7 plus % 68 ve siz hiç kimseden duydunuz mu ıponede cok cerceve var diye insanlar laf olsun diye konusur sony ezer gcer sony dünyada ilk 4K telefon ıpone 1080 piksel sony 801 ppı elma 7 plus 401 utanc verici akü sony 3230 elma 2900 kamera 13 on arka 19 elma 7 ve 12 daha sayayımmı

sony kullanmayan biri doğru özellikleri kağıt üzerinde daha iyi der doğrudurda fakat gerçek öylemi kesinlikle değil kamera 7 plustan kötü şarj performansı kötü zaten ekran kasa oranına bakmaya bile gerek yok sony ısrarla o iğrenç tasarımı devam etiriyor köşeli tuğla gibi
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KUM23 2 yıl
casper alırım sony almam o derece mantıksız telefonları var..
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WaylandIZMIR 2 yıl
GM Discovery Elite ile XZ Premium aynı kasaya sahip. İsterseniz karşılaştırın. Sony daha önce de dediğim gibi donanım ve özelliği mükemmel yaparak tasarım konusunda sınıfta bile kalmadı. Okuldan atıldı.
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