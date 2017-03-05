Sony Xperia XZ Premium ön inceleme videosu: "İlklerin telefonu"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japonların yeni amiral gemi akıllı telefon modeli Sony Xperia XZ Premium, çok sayıda önemli teknolojiyi bünyesinde barındırarak ilkleri gerçekleştiriyor. Yeni telefonu enine boyuna inceledik.
Sony'nin yeni nesil süper telefon modeli Xperia XZ Premium, deyim yerindeyse ilklerin telefonu. Resmi tanıtımı yapılan Snapdragon 835'li, 4K HDR ekranlı ve 960fps kayıt özelliğine sahip ilk telefon olan Xperia XZ Premium'um tüm detayları videomuzda.
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Zira 2017 yılında hala senelerce ısrarla kütük yapmak kolay iş değil,tebrik ederim.
Hala çerçeveye laf atan cahiller var. Beğenmediysen almazsın olur biter. Markayı bu kadar karalama çabası nedir, onu anlamıyorum.
Sony'nin tasarımı bu şekilde. Kendine has bir çizgisi var, diğerleri gibi birbirine benzemiyor ve kullanım bakımından büyük avantajlara sahip. Beğenmeyen gidip dandik Lg veya Samsung telefonlardan alabilir.