Sony Xperia XZ Premium ön inceleme videosu: "İlklerin telefonu"

Japonların yeni amiral gemi akıllı telefon modeli Sony Xperia XZ Premium, çok sayıda önemli teknolojiyi bünyesinde barındırarak ilkleri gerçekleştiriyor. Yeni telefonu enine boyuna inceledik.

Sony'nin yeni nesil süper telefon modeli Xperia XZ Premium, deyim yerindeyse ilklerin telefonu. Resmi tanıtımı yapılan Snapdragon 835'li, 4K HDR ekranlı ve 960fps kayıt özelliğine sahip ilk telefon olan Xperia XZ Premium'um tüm detayları videomuzda.